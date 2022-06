Le Mans | Gioia Glickenhaus: "Gran 3° posto per un team piccolo"

Arriva il primo podio alla 24h di Le Mans per la Glickenhaus Racing, che dopo l'esordio del 2021 chiude il terzo round del FIA World Endurance Championship 2022 al terzo e quarto posto.

Le 007 LMH non avevano il passo per giocarsela contro le Toyota, ma stavolta si sono dimostrate più solide e competitive, riuscendo a transitare sul traguardo portando a casa un trofeo.

A riuscirci sono Ryan Briscoe, Franck Mailleux e Richard Westbrook con la #709, saliti terzi nella serata di sabato e autori di una gara priva di sbavature e problemi particolarmente gravi, a parte una gomma forata.

#709 Glickenhaus Racing Glickenhaus SCG 007 LMH di Ryan Briscoe, Richard Westbrook, Franck Mailleux con James Glickenhaus Photo by: Nikolaz Godet

"Sono davvero orgoglioso di far parte di questo team, volevo ottenere un podio a Le Mans per ricompensarli del lavoro svolto", ha detto Westbrook, veterano che a Le Mans ha corso tantissime volte, dunque consapevole della montagna da scalare.

"Con una squadra così piccola in confronto ad una potenza come Toyota è veramente qualcosa di incredibile, la vivo come una vittoria, ce lo siamo meritati e sono al settimo cielo".

"La cosa positiva è che siamo stati competitivi, a parte qualche problemino l'auto ha girato bene, quindi è la conferma che quanto fatto dal team Joest, Pipo, Podium Advanced Technologies, i miei compagni di squadra e tutti gli uomini coinvolti è ottimo".

Briscoe ha aggiunto: "E' bellissimo essere qui, sono stato compagno di Richard in altre occasioni e assieme abbiamo centrato il podio, ma farlo con la Glickenhaus è speciale".

"Dall'anno scorso abbiamo lavorato tantissimo provando e migliorando la vettura. Quest'anno la gestione e la guidabilità della 007 LMH sono cresciute tantissimo, devo dire che è stata una gioia salirci sopra per tutta la settimana".

"Mi sono divertito e abbiamo avuto un grande passo, andando forte contro gente più quotata. Come ha detto Rick, siamo un piccolo gruppo di persone ricche di passione, il grazie va a Jim e a loro per questa fantastica esperienza".

Mailleux è invece l'idolo locale che ha coronato il sogno di portare a casa il trofeo nella gara di casa più importante: "E' stata una corsa veramente incredibile, sia dal punto di vista fisico che mentale. Personalmente ho cercato di rimanere sereno, pensando che avevamo una macchina nata solo l'anno scorso, che però si è già dimostrata affidabile".

"Ho dei compagni di squadra molto esperti su cui contare, in squadra siamo pochi e abbiamo iniziato praticamente l'altro giorno. Ci sono italiani, tedeschi, francesi, inglesi e spagnoli, ma è un gruppo bellissimo ed unito con cui vivere questa avventura".

"Lavoro con Glickenhaus dal 2015, non avrei mai pensato di venire a Le Mans con una sua macchina. Farlo e centrare il podio è qualcosa di surreale ed emozionante".

#708 Glickenhaus Racing Glickenhaus SCG 007 LMH di Olivier Pla, Romain Dumas, Felipe Derani Photo by: Paul Foster

Quarta e più attardata al traguardo la #708 condivisa da Pipo Derani, Olivier Pla e Romain Dumas, che ha dovuto sostare ai box a lungo nella serata del sabato per una escursione fuori pista di Pla a 'Tertre Rouge' che ha provocato alcuni danni, mettendola di fatto fuori causa nella lotta per il podio e dando modo alla gemella #709 di saltarle davanti.

"Ho commesso un errore quando sono uscito dai box carico di benzina e a gomme fredde, colpa mia - ammette il francese - Purtroppo ho toccato il muro nella parte interna e si è danneggiata la sospensione".

"Stavamo lottando per il podio cercando di reggere il passo delle Toyota. Peccato perché l'auto era competitiva e affidabile, ma nella Hyperpole c'è stato un problemino e quindi non siamo riusciti a realizzare il tempo che avremmo voluto".

"Comunque il team è stato straordinario, nella notte si è pure manifestato un grattacapo con il motore che ogni tanto ci faceva perdere tempo. Da quanto ho capito era un sensore posto tra il telaio e il motore, cosa che non potevamo sostituire velocemente in gara".

"Abbiamo cercato di portarla a termine per Jim, Podium Advanced Technology e tutti i ragazzi. Hanno fatto un lavoro fantastico e anche se avrei voluto essere sul podio, sono comunque felice per la #709. Segno di un ottimo lavoro e una buona notizia per tutta la Glickenhaus".

Ora mancano tre gare da affrontare fino al termine del campionato e non c'è motivo di arrendersi, nonostante la superiorità delle Toyota.

"Io spero che si possa combattere per il titolo fino alla fine, sicuramente ci proveremo per quello che potremo. Sappiamo che sarà difficile, ma vediamo cosa accadrà a Monza. Spero che ci si possa riscattare in un qualche modo".