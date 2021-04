Le Mans: ecco le 4 riserve per la 24h del 2021

L'Automobile Club De L'Ouest ha pubblicato l'elenco delle riserve per la 24h di Le Mans del 2021.

La entry list provvisoria dell'89a edizione dell'evento che in questa stagione del FIA World Endurance Championship si disputerà il 21-22 agosto, era stata emessa qualche settimana fa, ma solamente con i nomi dei 62 team partecipanti.

ACO ha finalmente scelto chi inserire come potenziale sostituto nel caso in cui qualcuno dovesse rinunciare all'iscrizione, cosa nient'affatto da escludere visti i guai che la pandemia di Coronavirus continua a creare a livello di budget e spostamenti.

Si tratta di una squadra della Classe LMP2 e tre di LMGTE Am. L'ordine prevede come prima scelta fra i "panchinari" la Ferrari 488 GTE Evo #62 della AF Corse, che verrebbe affidata all'equipaggio LMGTE Am formato da Christophe Ulrich, Simon Mann e Sergei Sirotkin.

Il team legato al Cavallino Rampante ha anche una seconda "Rossa" in lista per la medesima categoria con il #61 sulla quale per ora ci sarebbe Francesco Piovanetti, ma selezionata come quarta dell'elenco.

Prima di essa abbiamo al secondo la Oreca 07-Gibson #27 che la Algarve Pro Racing schiererebbe in Classe LMP2 con Mark Patterson e Naveen Rao, più un terzo concorrente da annunciare.

Al terzo posto, infine, ecco la Aston Martin Vantage #59 di LMGTE Am messa a punto dalla Garage59 con Alexander West come primo pilota.

ACO ha scelto queste riserve tenendo conto delle capacità tecnico-sportive delle compagini, dell'interesse che avrebbero verso fan e media, e dell'impegno dimostrato in passato nelle sue serie (ALMS ed ELMS in primis).