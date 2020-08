Le Mans: ecco la nuova entry-list, due LMP2 per Algarve

Manca ormai una ventina di giorni alla 24h di Le Mans e la entry-list ufficiale dell'edizione numero 88 della storica gara francese è ormai in via di definizione.

Rispetto all'ultima versione pubblicata a metà luglio, il totale di vetture in azione sul Circuit de la Sarthe resta a quota 60, nonostante il team Thunderhead Carlin Racing, come ormai si vociferava da tempo, abbia scelto di ritirare la propria Dallara P217-Gibson #45 dalle iscrizioni, per cui in Classe LMP2.

Qui le subentrerà una seconda LMP2 della Algarve Pro Racing, che schiera con il #16 Oliver Jarvis, Nick Tandy e Ryan Cullen. La Oreca 07-Gibson è stata iscritta in collaborazione con G-Drive Racing.

Le LMP2 restano così 24 e a queste vanno aggiunte le sei LMP1 già confermate, ossia le due Toyota, due Rebellion e le singole vetture di Ginetta e ByKolles.

In LMGTE Pro, come ormai noto, le macchine sono diventate otto, mentre in LMGTE Am ne avremo 22. Di queste ultime, la Porsche #89 del Team Project 1 sta attendendo l'ok dalla FIA sulle licenze e quant'altro del terzetto formato da Steve Brooks, Benoît e Bruno Frétin che si occuperà della 911 RSR.

Gli altri team hanno praticamente definito tutti gli equipaggi, manca solamente il terzo pilota della Proton Competition che affiancherà Horst Felbermayr e Michele Beretta sulla Porsche #78, e il nome della compagna di squadra di Tatiana Calderon e Sophia Floersch sulla LMP2 della Richard Mille Racing, visto che Katherine Legge è reduce dal brutto infortunio occorsole in ELMS e non saprà se riuscirà a rientrare in tempo.