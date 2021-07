Le Mans: CarGuy-Kessel completa la line-up Ferrari con Andrews

Scott Andrews andrà a completare la formazione di piloti della CarGuy-Kessel Racing per la 24h di Le Mans 2021.

L'australiano è stato scelto per l'evento del FIA World Endurance Championship del 21-22 agosto, al quale prenderà parte con la Ferrari 488 #57 in Classe LMGTE-Am.

"Sono assolutamente elettrizzato da questa possibilità e ringrazio tutti coloro che mi hanno dato modo di far parte della line-up di CarGuy-Kessel", ha detto Andrews.

Il 30enne condividerà il volante della vettura di Maranello con Mikkel Jensen e Takeshi Kamura in quello che è l'esordio per lui sul Circuit de la Sarthe, dove sarà di scena anche in Michelin Le Mans Cup nello stesso weekend.