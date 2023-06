Le Mans | Calado: "Trionfo incredibile, ho perso 5 anni di vita!"

La Ferrari ha celebrato a Maranello la vittoria ottenuta alla 24h di Le Mans in grandissimo stile, con una meravigliosa parata lungo le strade della cittadina emiliana dove le 499P sono state accolte da applausi e grida dei tifosi accorsi in massa.

Erano le 11;45 di martedì 20 giugno quando le due Hypercar che nel FIA World Endurance Championship sono gestite da AF Corse hanno avviato i motori uscendo dalla sede del Cavallino Rampante tra le acclamazioni di dipendenti, addetti ai lavori ed appassionati.

La #51 vincitrice sul Circuit de la Sarthe con James Calado, Alessandro Pier Guidi ed Antonio Giovinazzi ha guidato la parata e, al ritorno in azienda, Motorsport.com ha avuto modo di fermarsi a scambiare due chiacchiere con il pilota inglese, al quale brillano ancora gli occhi nonostante siano passati diversi giorni da questa incredibile impresa.

Ferrari 499P Maranello Parade Photo by: Ferrari

James, sei ancora su di giri!

"Ancora non ci credo, è veramente una sensazione incredibile, unica! E' passata una settimana, eppure provo ancora le stesse emozioni. Siamo tornati dopo 50 anni a gareggiare per la vittoria assoluta nella gara più importante del mondo con una vettura fantastica e un team incredibile come la Ferrari. Un sogno che si realizza".

Tante persone sono accorse a Maranello per applaudirvi, com'è stato fare il giro lungo le strade?

"E' stato bellissimo ed emozionante vedere così tanta gente venire qui per sostenerci e festeggiarci, danno la spinta e le motivazioni per continuare ad impegnarci e fare bene. A conferma che questo è stato grande risultato per tutti".

Tu avevi già vinto Le Mans nella Classe GT altre volte, ma questa sicuramente ha un sapore speciale...

"Sì, bisogna dire che il livello di competizione è lo stesso, ma ovviamente essere la prima vettura a tagliare il traguardo ottenendo il successo assoluto è molto diverso. Questo ha portato ad avere una attenzione completamente diversa da parte di tutti, sia dei tifosi che dei media. Una vittoria è sempre una vittoria, certamente centrarla con la 499P è qualcosa di fantastico".

Podio: #51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P of Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Photo by: JEP / Motorsport Images

Cosa hai provato quando c'è stato il doppio problema al pit-stop durante il turno di Pier Guidi?

"Ho perso 5 anni di vita, per poco non mi si fermava il cuore! Sapevamo che c'era il rischio che qualcosa accadesse, ma quando si verifica a 30' dalla fine non è facile da vivere quando sei lì che guardi da fuori. E' stato un momento davvero stressante per me, però devo anche dire che il resto del team è rimasto calmo sapendo che bisognava attuare la procedura del reset della vettura. Per fortuna si è riacceso tutto, ma è stato il momento peggiore della mia vita, terribile!"

Il tuo capo, Antonello Coletta, ha detto che ora si può provare a vincere il titolo; pensi sia possibile?

"Ad inizio stagione abbiamo sofferto un po', cosa normale per una vettura nuova come la nostra. Da un lato non siamo stati fortunati, dall'altro abbiamo incontrato qualche problema tecnico, ma dopo Le Mans siamo saliti secondi in classifica e non siamo lontani dalla Toyota. Con le prestazioni e l'affidabilità che abbiamo, mostrate lungo la 24h, penso che ci siano buone possibilità. Ma sappiamo anche che sarà una sfida molto difficile".