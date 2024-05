Le Mans | Calado: "Ripeterci? Preferisco il Mondiale con la 499P"

Siamo seduti nel salone dei trofei che sorge all'interno della sede di Ferrari Endurance e Corse Clienti a Maranello, proprio davanti alla gigantesca Coppa consegnata al vincitore della 24h di Le Mans 2023, edizione del Centenario.

Alle spalle delle nostre poltrone - rigorosamente in pelle rossa - altri trofei conseguiti in tutto il mondo fanno bella mostra di sè, quando ci accomodiamo per chiacchierare con James Calado in vista del ritorno sul Circuit de la Sarthe.

"Ehi ciao, come stai? Oggi sono di un umore migliore rispetto all'ultima volta che ci siamo visti!", ci saluta sorridendo il britannico, riferendosi al post-gara di Spa-Francorchamps, quando lo avevamo intervistato trovandolo con un volto - giustamente - tiratissimo dopo una 6h andata storta alla Ferrari per i ben noti motivi già ampiamente raccontanti.

Ora il compagno di squadra di Alessandro Pier Guidi ed Antonio Giovinazzi ha ritrovato serenità e, soprattutto, concentrazione, dovendo difendere lo storico trionfo centrato ormai 365 giorni fa con la 499P #51; non possiamo che indicargli l'immensa Coppa del Centenario per aprire l'intervista concessa in esclusiva a Motorsport.com.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P of Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Foto di: JEP / Motorsport Images

James, Le Mans un anno dopo aver portato a casa questo grande trofeo, hai capito ora cosa siete riusciti a fare?

"Ah, questo qui piccolo... sì! (dice girandosi a guardarlo e ridendo, ndr) E' incredibile pensare che è già trascorso un anno, il tempo è volato e sono successe tante cose nel frattempo. Certamente è stata una grandissima vittoria per noi e per la squadra, ma ora dobbiamo dimenticarla e pensare che ci stiamo avvicinando all'edizione 2024, per cui il nostro obiettivo è cercare di ripetere lo stesso risultato. Vediamo cosa si potrà fare, quest'anno le prestazioni sono state forti, specialmente nelle ultime due gare, il che è positivo in ottica Le Mans".

A Imola e Spa siete andati molto forte, sentite pressioni in più?

"In realtà no, sono un pilota abituato a ragionare gara per gara e sappiamo che Le Mans è una di queste, pur con un valore extra. Per quanto mi riguarda la rispetto e la approccio come tutte le altre, anche se c'è un po' di pressione in più non la accuso particolarmente. Semplicemente cerco di fare un buon lavoro e ottenere il meglio che si può, per cui proveremo a portare a casa un'altra vittoria".

Dopo Le Mans 2023 non ci sono state vittorie per voi, siete delusi?

"E' vero, purtroppo la stagione non è proseguita bene e in effetti abbiamo perso tanti punti. Ma se guardiamo le prestazioni e le circostanze siamo sempre stati molto forti. Per quanto mi riguarda, a Spa avremmo dovuto vincere perché eravamo l'auto migliore, ma le cose sono andate diversamente, mentre Imola è stata una di quelle gare che non è andata secondo i piani in termini di prestazioni e passo. Ci siamo sentiti davvero molto forti e di aver perso due gare, ma non del tutto per colpa nostra. Con risultati diversi saremmo potuti essere molto più in alto in classifica di campionato, ma ormai è andata così e dobbiamo guardare avanti con fiducia perché il potenziale c'è e lo abbiamo dimostrato, anche se non sempre siamo stati davanti. Questa è una bella nota in vista di Le Mans".

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Foto di: JEP / Motorsport Images

La 499P ora è competitiva in tutte le piste, rispetto allo scorso anno...

"E' vero, onestamente mi aspettavo prestazioni diverse a Spa perché è una pista ad alte velocità, ma avevamo gomme più morbide rispetto all'anno scorso. Invece abbiamo mostrato di essere migliorati davvero tanto, specialmente nel secondo stint e nella gestione degli pneumatici. Tutta la macchina è cresciuta, così come noi piloti, ora sappiamo gestire nel migliore dei modi gomme e quant'altro. Sulla carta, abbiamo una delle vetture più forti".

Quest'anno non ci saranno i sistemi di pre-riscaldamento gomme, siete preoccupati?

"La situazione è la stessa per tutti, ovviamente sarà molto difficile nei primi giri e di notte, così come in caso di Safety Car. Alla fine penso che sia importante avere del margine d'azione, Le Mans non è una gara che richiede giri da qualifica sempre, ma dove bisogna cercare di mantenere la vettura in buone condizioni per tutta la durata della corsa. Questa è una delle chiavi che abbiamo imparato con l'esperienza, come il rimanere fuori dai guai il più possibile, cercando di evitare gli errori commessi in precedenza. Purtroppo non possiamo farci nulla, non siamo noi a fare le regole, anche se non ci piacciono dobbiamo solo cercare di gestire il tutto al meglio che possiamo".

Cambierà la gestione anche per via degli stint più corti, rispetto allo scorso anno?

"Sinceramente non lo so, ma anche questa è una situazione uguale per tutti e noi dobbiamo pensare al nostro lavoro. Con più pit-stop penso che ci sarà maggior spettacolo per il pubblico, tutto qui".

Quest'anno, oltre alle LMGT3 con cui hai avuto già un contatto alla prima gara in Qatar, torneranno le LMP2; quanto sarà dura gestire il traffico?

"Sarà complicato perché le LMGTE erano molto veloci, mentre le GT3 sono nettamente più lente e le raggiungiamo molto più rapidamente rispetto all'anno scorso. Le LMP2 le avevamo già avute nel 2023, ma quando guidi una Hypercar sei davvero molto veloce a Le Mans e non è mai semplice riuscire a gestire il traffico. Credo che le sessioni di prove prima della gara saranno molto utili per imparare a capire come muoverci e a districarci in mezzo alle altre auto. Non credo si debbano prendere rischi inutili perché con la nuova regola della Safety Car possiamo essere di nuovo raggruppati in categoria".

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P di Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Foto di: JEP / Motorsport Images

Quest'anno è stata anche modificata leggermente la regola della Safety Car, cosa ne pensi?

"Onestamente non mi interessa, una regola è una regola, poi posso dire che secondo me era più giusta quella precedente, ma non mi va di discuterne. Ribadisco, anche qui si tratta di una cosa uguale per tutti e non ho voglia di approfondire l'argomento".

Le Mans dura 10 giorni, tra attività in pista e fuori: come gestisci mentalmente e fisicamente il tutto arrivando poi alla gara?

"Credo sia importante cercare di riposare il più possibile dormendo bene, mangiando nel modo giusto e tenendosi idratati. A volte a Le Mans fa anche caldo, il che rende tutto molto difficile per noi dal punto di vista fisico in macchina. Dopo 10 anni che vi partecipo so già cosa mi aspetta e mi diverte particolarmente l'avvicinamento alla gara, sono momenti magici".

Preferiresti vincere di nuovo Le Mans con la 499P oppure il Mondiale?

"Tutti e due! Ma dovendo sceglierne una direi il titolo, non tanto perché abbiamo già vinto la 24h l'anno scorso, ma perché la vedo come una gara singola, mentre il campionato è un insieme di eventi. E vincere il titolo assoluto con la Ferrari sarebbe il sogno realizzato".

Pensi di potercela fare quest'anno?

"Se guardiamo i risultati delle prime tre gare, onestamente no. Ma nell'endurance mai dire mai, il passo c'è e sento che siamo la squadra migliore. Tutto può accadere, Le Mans vale punteggio doppio e può cambiare molte cose. Inoltre c'è anche una gara in più quest'anno in calendario, quindi teniamo le dita incrociate e vediamo".