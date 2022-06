Le Mans | 8a Ora: Toyota ok, le Porsche salgono prime in GTE

E' calata la notte quando siamo ad un terzo di gara della 24h di Le Mans, terzo evento stagionale del FIA World Endurance Championship che prosegue con emozioni e sorprese.

Mentre il Team Project 1 ha dovuto ritirare definitivamente la Porsche #46 causa troppe vibrazioni dopo l'uscita di pista di Nicolas Leutwiler, i colpi di scena hanno continuato a modificare la classifica.

Una collisione tra la Porsche #93 di Michael Fassbender (Proton Competition) e la Ferrari #61 di Vincent Abril all'ottava ora ha causato una Slow Zone (1' di penalità per il monegasco di AF Corse), ma in realtà in tutte le categorie è successo qualcosa.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid of Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Photo by: Eric Le Galliot

Tra le Hypercar è dominio incontrastato per le Toyota GR010 Hybrid, con la #8 di Buemi/Hartley/Hirakawa che è stata a lungo davanti alla #7 di López/Kobayashi/Conway, prima di essere superata sul finale dell'ottava ora.

Alle loro spalle è invece salita la Glickenhaus 007 LMH #709 di Westbrook/Briscoe/Mailleux perché la #708 di Pla/Dumas/Derani è stata protagonista di un'uscita di pista a 'Tertre Rouge', dunque si è vista superata dalla collega. Pla ha raggiunto i box con la posteriore destra a terra e l'auto è rientrata nel garage per le riparazioni anche alla parte sinistra del posteriore, uscendone pochi minuti dopo.

La Alpine A480 LMP1 #36 del Team Signatech è ancora al quinto posto di categoria con Negrão/Lapierre/Vaxivière, ma scesi lontanissimi dai rivali per poter sperare di superarli (salvo problemi altrui).

#38 Jota Oreca 07 - Gibson LMP2 of Roberto Gonzalez, Antonio Felix da Costa, William Stevens Photo by: JEP / Motorsport Images

In Classe LMP2 la Oreca 07-Gibson #38 della Jota (Da Costa/Gonzalez/Stevens) non mostra alcun problema, acendo anche un buon vantaggio sulla #9 di Prema (Kubica/Colombo/Delétraz).

Jota in lizza anche per la terza posizione con la #28 di Aberdein/Rasmussen/Jones, a sportellarsi con la #13 di TDS Racing X Vaillante (De Vries/Beche/Van Der Helm).

La #43 della Inter Europol Competition (Scherer/Fittipaldi/Heinemeier-Hansson) è salita in Top5, seguita dalla #31 di WRT (Rast/Frijns/Gelael) e dalla #65 di Panis Racing (Canal/Jamin/Van Uitert).

La #37 della Cool Racing (Ye/Taylor/Kruetten) e la #5 del Team Penske (Cameron/Nasr/Collard) completano la Top10 della categoria davanti alla #23 di United Autosports USA (Jarvis/Lynn/Pierson).

Tra i PRO/AM di la AF Corse (#83 Perrodo/Nielsen/Rovera) è stata costretta ad un lungo pit-stop per sostituire i pannelli luminosi dei numeri, scendendo ottava e ora riguadagnando almeno la quinta posizione.

Al comando è dunque salita la #45 di Algarve Pro Racing (Thomas/Allen/Binder), seconda è tornata la #44 di ARC Bratislava (Konopka/Viscaal/Vautier) superando la #3 di DKR Engineering (Glorieux/Cougnaud/Horr) e la #39 di Graff Racing (#39 Droux/Page/Trouillet).

#63 Corvette Racing Chevrolet Corvette C8.R LMGTE Pro of Antonio Garcia, Jordan Taylor, Nicky Catsburg Photo by: Eric Le Galliot

I colpi di scena più clamorosi sono arrivati dalla Classe LMGTE PRO, dove le Chevrolet Corvette C8.R della Pratt&Miller parevano essere proiettate verso un comodo successo.

Invece la #64 di Milner/Tandy/Sims ha dovuto sostare parecchio ai box per un problema, ma peggio è andata alla #63 di Garcia/Taylor/Catsburg, ritrovatasi con la posteriore sinistra forata e la sospensione rotta, con poco meno di mezza pista da percorrere per raggiungere i box, dove i tecnici hanno cercato di sistemarla.

Al momento sono le Porsche 911 RSR-19 della Manthey a condurre le operazioni con Estre/Christensen/Vanthoor (#92) seguiti dalla #91 Bruni/Lietz/Makowiecki, costretta a scontare un Drive Through per abuso di Track-Limits.

Incredibile vedere che sul podio c'è una Ferrari 488 della AF Corse: è quella #51 di Calado/Pier Guidi/Serra, che ora dietro hanno la Corvette #64 e i loro compagni di squadra Fuoco/Molina/Rigon (#52), incappati anch'essi in una foratura.

La Ferrari #74 della Riley Motorsport guidata da Bird/Van Gisbergen/Fraga si ritrova sesta, con dietro la Corvette #63.

#79 Weather Tech Racing Porsche 911 RSR LMGTE Am di Cooper MacNeil, Julien Andlauer, Gianluca Giraudi Photo by: Paul Foster

In Classe LMGTE AM invariato il primato appannaggio della Porsche #79 di WeatherTech Racing/Proton (MacNeil/Andlauer/Merrill),con dietro nuovamente quella #77 di Dempsey-Proton Racing (Tincknell/Ried/Priaulx) che è riuscita a passare le Aston Martin Vantage #33 di TF Sport (Keating/Chaves/Sørensen) e #98 di NorthWest AMR (Dalla Lana/Thiim/Pittard).

In Top5 pure la Porsche #99 di Hardpoint/Absolute Racing (Haryanto/Picariello/Rump), poi sesta la #56 della Project 1/Inception (Iribe/Millroy/Barnicoat).

La migliore delle Ferrari in questo momento è settima grazie alla #54 di AF Corse (Cassidy/Castellacci/Flohr), in Top10 ci sono anche la Porsche #88 di Dempsey-Proton Racing, e le Ferrari #59 e #71 di Inception e Spirit of Race.