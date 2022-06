Le Mans | 18a Ora: guai per Porsche e Corvette, Ferrari prima!

Il Circuit de la Sarthe comincia ad illuminarsi e riscaldarsi con il sole della domenica mattina mentre siamo giunti al termine della 18a delle 24h di Le Mans, terzo evento stagionale del FIA World Endurance Championship.

Inutile dire che, come al solito, proseguono le emozioni e i colpi di scena, in particolare nelle Classi Hypercar ed LMGTE PRO.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid di Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Photo by: Rainier Ehrhardt

La testa della prima categoria sopracitata e della classifica assoluta è passata nelle mani della Toyota GR010 Hybrid #8 di Buemi/Hartley/Hirakawa nel corso della 16a ora, quando la #7 di López/Kobayashi/Conway ha rallentato fermandosi per un reset.

In quel momento al volante c'era López, che ha poi fatto ritorno ai box per cercare di sistemare il problema tecnico, finendo col perdere oltre 1 giro nei confronti della vettura gemella, che scappa quindi via senza rivali.

La Glickenhaus 007 LMH #709 di Westbrook/Briscoe/Mailleux mantiene il terzo posto con un paio di giri di ritardo dal leader, la #708 di Pla/Dumas/Derani è quarta dopo un'altra escursione nella ghiaia senza conseguenze, ma ormai troppo lontana dalla Top3.

Un disastro la corsa della Alpine A480 LMP1 #36 del Team Signatech, già castrata dal BoP e incappata pure in problemi tecnici. Negrão/Lapierre/Vaxivière sono quinti, ma nel turno del francese alla 18a ora è arrivato anche l'errore in fase di doppiaggio alle curve 'Porsche', finendo rovinosamente a muro e rovinando muso e parte anteriore sinistra.

Vaxivière è riuscito a tornare ai box, ma a questo punto non c'è più alcuna speranza di raggiungere anche solo il podio per gli idoli locali.

#9 Prema Orlen Team Oreca 07 - Gibson LMP2 di Robert Kubica, Louis Deletraz, Lorenzo Colombo Photo by: Nick Dungan / Motorsport Images

In Classe LMP2 nessun problema per le Oreca 07-Gibson della Jota. La #38 di Da Costa/Gonzalez/Stevens conduce le operazioni, la #28 dei loro compagni di squadra Aberdein/Rasmussen/Jones era invece salita seconda approfittando delle soste ai box in regime di 'Slow Zone', superando per pochissimo la #9 di Prema (Kubica/Colombo/Delétraz), poi è rientrata anche lei lasciando alla vettura tricolore la piazza d'onore

La Oreca #37 della Cool Racing (Ye/Taylor/Kruetten) ha ripreso il quarto posto seguita dalla #13 di TDS Racing X Vaillante (De Vries/Beche/Van Der Helm) in Top5.

Sesta la #5 del Team Penske (Cameron/Nasr/Collard), la #23 di United Autosports USA (Jarvis/Lynn/Pierson) è settima è ha appena scontato un Drive-Through per aver superato in fase di bandiere gialle a 'Tertre Rouge'.

Scesa all'ottavo posto la #31 di WRT (Rast/Frijns/Gelael) dopo aver osservato il Drive-Through comminatole in precedenza, la Top10 della categoria vede anche presenti la #1 del Richard Mille Racing Team (Ogier/Milesi/Wadoux) e la #22 di United Autosports USA (Albuquerque/Owen/Hanson), che ha superato la #32 del Team WRT (Bortolotti/Vanthoor/Ineichen), costretta ai box per una riparazione alla parte anteriore perdendo tempo prezioso.

Tra i PRO/AM la #45 di Algarve Pro Racing (Thomas/Allen/Binder) ha allungato parecchio sfruttando le 'Slow Zone' in cui erano incappati i rivali nelle fasi concitate.

La #3 di DKR Engineering (Glorieux/Cougnaud/Horr) è invece finita a muro a 'Mulsanne' dovendo fare ritorno ai box per riparare i danni, dunque la #83 di AF Corse (Perrodo/Nielsen/Rovera) torna in piazza d'onore, anche se attardata rispetto ai leader.

Sul podio della sottocategoria c'è comunque la #3 di DKR, con alle spalle la #24 di Nielsen Racing (Sales/Bell/Hanley), la #39 di Graff Racing (Droux/Page/Trouillet) e la #44 di ARC Bratislava (Konopka/Viscaal/Vautier).

#51 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO LMGTE Pro of Alessandro Pier Guidi, James Calado, Daniel Serra Photo by: Rainier Ehrhardt

Come dicevamo in apertura, pure in Classe LMGTE PRO c'è stato un doppio ribaltone, dato che la Porsche 911 RSR-19 #92 del trio Estre/Christensen/Vanthoor ha accusato un problema alla gomma anteriore destra.

Christensen è arrivato lunghissimo a ruote bloccate a 'Mulsanne', uscendo dalla ghiaia senza grossi problemi e ricominciando a spingere, ma dopo poche centinaia di metri il copertone è esploso portandosi via paraurti, fanali e passaruota.

Il danese ha fatto rientro ai box del Team Manthey per le riparazioni, ma il primato è così tornato alla Chevrolet Corvette C8.R #64 di Milner/Tandy/Sims.

Proprio sul finale della 18a ora, la vettura preparata da Pratt&Miller è stata doppiata dalla Oreca #83 di Perrodo (che probabilmente ha guardato più alla sua destra la Oreca di APR), il quale scartando lievemente a sinistra ha provocato il contatto che ha mandato a muro violentemente dopo la chicane 'Dunlop' la macchina statunitense, rompendo la sospensione anteriore sinistra.

Inevitabile 'Slow Zone' e incredibile primato che passa alla Ferrari 488 della AF Corse #51 guidata da Calado/Pier Guidi/Serra, rientrata in garage brevemente in precedenza per un intervento tecnico e nonostante sia nettamente più lenta delle rivali causa potenza calata dal BoP.

Seconda c'è così la Porsche #91 di Bruni/Lietz/Makowiecki, seguita dalla Ferrari #52 di Fuoco/Molina/Rigon.

La Ferrari #74 della Riley Motorsport condotta da Bird/Van Gisbergen/Fraga guadagna la quarta piazza proseguendo la propria gara senza grattacapi, davanti alla Porsche #92. Ritirata definitivamente la Corvette #63 di Taylor/Catsburg/Garcia.

#33 TF Sport Aston Martin Vantage AmR LMGTE Am di Ben Keating, Henrique Chaves, Marco Sorensen Photo by: Rainier Ehrhardt

In Classe LMGTE AM cambio al vertice, preso ora dalla Aston Martin Vantage #33 di TF Sport (Keating/Chaves/Sørensen) sfruttando l'errore della Porsche #79 di WeatherTech Racing/Proton (MacNeil/Andlauer/Merrill) nel corso della 16a ora, dove è finita in testacoda scivolando quarta.

La Aston Martin #98 di NorthWest AMR (Dalla Lana/Thiim/Pittard) è seconda, seppur costretta a scontare un Drive- Through causa track-limits superati troppe volte, mentre terza abbiamo la Porsche #99 di Hardpoint/Absolute Racing (Haryanto/Picariello/Rump).

Sempre in Top5 di categoria la Porsche #77 di Dempsey-Proton Racing (Tincknell/Ried/Priaulx), seguita ora dalla Ferrari #54 di AF Corse (Cassidy/Castellacci/Flohr).

Questo perché la Porsche #56 della Project 1/Inception (Iribe/Millroy/Barnicoat) è andata rovinosamente a sbattere all'ingresso della chicane 'Daytona', provocando un lungo periodo di 'Slow Zone' per riparare il guard-rail.

Guai anche per la Porsche #86 di GR Racing (Wainwright/Barker/Pera), fuori pista due volte e quindi scesa ottava, superata dalla #88 di Dempsey-Proton Racing (Root/Poordad/Heylen).

Salgono tra i primi dieci anche le Ferrari #21 di AF Corse (Vilander/Mann/Ulrich) e #85 delle Iron Dames Frey/Gatting/Bovy.