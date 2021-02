La Schnitzer Motorsport si prepara alla liquidazione

Il team, che ha dominato gli anni '80 e '90 vincendo anche titoli turismo con il nostro Roberto Ravaglia tra 1986 e 1991, aveva trionfato alla 24h di Le Mans del 1999 con la BMW V12 LMR e recentemente si era aggiudicata la Macau GT World Cup nel 2018 con Augusto Farfus.

Dopo 50 anni, la BMW ha però scelto di effettuare tagli al supporto dei team clienti, arrivando alla fine dello sviluppo della M6 GT3, con la Schnitzer Motorsport che quindi non potrà proseguire le sue attività, come spiega Herbert Schnitzer Jr a Motorsport.com.

"Alcune cose sono già state vendute, stiamo facendo l'inventario dei vari beni - dice Schnitzer - Abbiamo il cuore a pezzi se pensiamo che siamo stati più tempo qui che a casa con le nostre famiglie. Io non faccio testo, questa è la mia casa e famiglia".

Schnitzer è speranzoso di trovare un acquirente che possa tenere insieme la squadra.

"La fine può essere evitata solo se arriva ancora un compratore che prende in consegna la maggior parte delle attività e del personale. Naturalmente faremmo un accordo sull'uso del nome. L'eventuale acquirente può ancora decidere se affittare o comprare la sede. Oppure aprirne una nuova. Sarebbe l'unica possibilità di evitare tutto questo.

"La comproprietà non funziona attraverso la decisione di chiudere l'attività. Chi compra dovrà far rivivere tutto in una forma diversa. La cosa più importante è che la gente mantenga il suo posto di lavoro venendo assunta".

Schnitzer ha aggiunto che i diritti di utilizzare il nome della famiglia per garantire la sua continuazione nel motorsport è anche in discussione.

"Se qualcuno vuole fare motorsport col nome Schnitzer e il nostro logo è possibile, certo. Andrebbero comprate nuove attrezzature, ma la base è assumere il personale. Dal momento che venderemo anche i nostri cimeli e i nostri trofei ad un certo punto, sarebbe bene che questo acquirente vedesse tutto in anticipo, perché questa è la nostra storia".

"Se qualcuno si presentasse ora, fermeremmo i nostri preparativi per la liquidazione, la speranza è l'ultima a morire".