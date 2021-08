Insieme a Louis Deletraz e Yifei Yi, Robert Kubica sarà al volante dell’Oreca 07 #41, categoria LMP2, per partecipare all’edizione numero 89 della 24 Ore di Le Mans, in programma questo fine settimana.

Per il polacco, che riveste anche il ruolo di terzo pilota per il team di Formula 1 Alfa Romeo Racing, si tratta della prima esperienza sul Circuit de la Sarthe ed il suo team WTR arriva – inutile nasconderlo – tra i favoriti visto l’andamento eccellente fatto registrare nell’European Le Mans Series, dov’è al momento in testa al campionato a seguito delle affermazioni a Barcellona ed al Red Bull Ring.

La fortuna, tuttavia, non è mai stata troppo amica di Robert. Nelle sue precedenti apparizioni in altre 24 Ore – nel 2017 a Dubai ed alla 24 Ore di Daytona 2021 - è stato costretto al ritiro in entrambe le occasioni.

L’obbiettivo realistico, al netto della consueta pretattica, è quindi transitare sotto la bandiera a scacchi, anche considerando il fatto che il solo Deletraz ha già esperienza con la 24 Ore di Le Mans.

“Le Mans è la corsa di durata più famosa del mondo ed è una delle piste più iconiche e storiche”, commenta Kubica. “Sono davvero felice di prendere parte alla gara, che sono sicuro si rivelerà essere ricca di nuove sfide da affrontare”.

“Dobbiamo provare ad evitare possibili errori e fare bene per quelle che possono essere le nostre possibilità. Sicuramente ci saranno momenti difficili e sarà importante andare a minimizzare i rischi per evitare situazioni che ci possano mettere in difficoltà”.

“Anche lo stress non sarà poca cosa da gestire, tutto richiederà un grande sforzo e parecchia energia. Ma sono davvero felice di essere qui e spero di finire la mia prima 24 Ore. Ne ho corso due in carriera senza mai vedere la bandiera a scacchi, spero questa sia la volta buona”, conclude Kubica.

#41 Team WRT Oreca 07 - Gibson LMP2, Robert Kubica, Louis Delétraz, Yifei Ye Photo by: WRT Team

WRT sta correndo incredibilmente bene tra i prototipi, categoria in cui ha esordito nel 2021, dopo un recente passato costellato di buone prestazioni utilizzando un’Audi GT3.

A Monza, lo scorso mese, il team ha conquistato il primo podio nel WEC con Habsburg, Frijns e Milesi al volante di un’Oreca 07.

Vincent Vosse, gran capo del team WRT, vede la partecipazione a questa edizione come palestra per i prossimi anni, con un possibile passaggio alla LMDh.

“Si tratta della fine di una lunga attesa. Le Mans è sempre stata un sogno per noi, e non è un segreto. È qui che volevo arrivare sin da quando ho lanciato il Team WRT”, dichiara Vosse.

“Per ogni appassionato di Motorsport, Le Mans significa moltissimo specialmente se si è appassionati anche di gare endurance. Personalmente quando ero pilota, ho vissuto esperienze bellissime qui e sono incredibilmente felice per essere riuscito a tornarci nuovamente”.

“Nessuna gara merita più rispetto di Le Mans. Correremo questa edizione per fare esperienza e capire fin dove possiamo spingerci, ma corriamo sempre con ambizioni ed obiettivi chiari in testa. Sappiamo che nonostante la nostra preparazione e la line up di piloti che abbiamo schierato, l’imprevisto è sempre dietro l’angolo e dovremo imparare parecchio. Vediamo come andrà, ma essere qui è già qualcosa di importante”, conclude Vosse.