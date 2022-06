Kobayashi: "ACO e FIA non volevano vincesse Alpine a Le Mans"

La Oreca A480 schierata dal Team Signatech ha avuto la deroga per continuare a correre in Classe Hypercar del FIA World Endurance Championship contro le nuove Toyota, Glickenhaus e Peugeot (che esordirà a Monza).

A causa di problemi tecnici all'inizio della gara, la vettura condivisa da Nicolas Lapierre, André Negrao e Matthieu Vaxivière si è classificata quinta e ultima tra le cinque LMH iscritte, ma fin dall'inizio era chiaro che il team non aveva le prestazioni necessarie per competere con le rivali.

Ciò ha fatto seguito a una serie di modifiche al BoP decise dai responsabili del regolamento della serie, FIA e l'Automobile Club de l'Ouest: inizialmente, ad Alpine erano stati concessi due aumenti di potenza, uno a margine della giornata di test di Le Mans, per portare la A480 con motore Gibson a 427 kW (573 CV).

Dopo il grande miglioramento del giro nelle qualifiche del giovedì, il team è stato riportato a 417 kW (559 CV) e Kobayashi, oggi nel doppio ruolo di pilota e team principal della Toyota, ha dichiarato ai media giapponesi prima della gara, di essere sicuro che l'Alpine si fosse nascosta.

"Secondo le nostre simulazioni, avrebbero dovuto essere solo un secondo più veloci con il secondo aumento di potenza, ma lo sono stati di 2"6 - ha detto il nipponico - Dunque ci hanno preso in giro".

Parlando lo scorso fine settimana in una conferenza stampa organizzata appositamente per il round di Sugo del Super Formula insieme al compagno di squadra Ryo Hirakawa, a Kobayashi è stata chiesta la sua opinione sul discorso Alpine.

"enso che l'ACO cerchi sempre di rendere le cose giuste. Ma l'Alpine si basa sulla vecchia categoria LMP1 e, anche se non lo ammettono, credo che si siano resi conto che non sarebbe stata una buona cosa se quella macchina avesse vinto Le Mans".

"Credo che per questo motivo abbiano concesso alla Alpine una riduzione del BoP maggiore del necessario. Anche senza questa modifica, le Toyota erano in una buona posizione per lottare. Ma se la Alpine è più veloce della Glickenhaus, è dura per i costruttori che hanno presentato una nuova vettura".

"Non si tratta di Toyota e Alpine, ma dei costruttori che stanno entrando nel mondo delle Hypercar, e se le sviluppano mentre una vecchia vettura continua a vincere, è chiaro che non ha senso. Credo che questo sia il motivo per cui hanno deciso di cambiare il BoP e penso che abbiano fatto la scelta giusta".