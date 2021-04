Jan e Kevin Magnussen insieme alla 24 Ore di Le Mans

Con entrambi i Magnussen impegnati sui prototipi nel 2021, le voci di un impegno congiunto di padre e figlio si era intensificate negli ultimi mesi, e la notizia è stata confermata stamattina, durante un evento in Danimarca.

Dopo aver lasciato la Formula 1 dopo sei stagioni tra McLaren, Renault e Haas, Kevin Magnussen è entrato a far parte della Ganassi Racing in IMSA, facendo il suo debutto al volante di un prototipo in occasione della 24 Ore di Daytona.

Suo padre Jan, 47 anni, è stato a sua volta pilota in Formula 1 con la McLaren e la Stewart, ed era libero per questa stagione dopo che aveva lasciato la squadra ufficiale Corvette nell'endurance alla fine del 2019.

#63 Corvette Racing, Chevrolet Corvette C7.R: Jan Magnussen Photo by: JEP / Motorsport Images

Nei 16 anni in cui ha rappresentato il marchio, il più anziano dei Magnussen ha vinto quattro volte la classe GT al Le Mans, compresi tre successi consecutivi tra il 2004 ed il 2006. Il suo ultimo titolo in GTLM in America invece è datato 2018.

Dopo aver concluso la sua carriera in Corvette, Jan è passato alla High Class Racing del suo connazionale Anders Fjordbach ed insieme a Dennis Andersen forma l'equipaggio che corre nel FIA WEC in classe LMP2 con l'Oreca #20.

In occasione della 24 Ore di Le Mans però la squadra schiererà una seconda vettura, la #49, sulla quale Kevin Magnussen affiancherà il padre e Fjordbach. Sarà quindi la prima volta che i due Magnussen divideranno l'abitacolo, realizzando un obiettivo di lunga data.

"E' un qualcosa che abbiamo cercato di fare per anni ed è veramente un sogno che si avvera", ha dichiarato Kevin Magnussen sui social media.

La 24 Ore di Le Mans 2021 è stata rinviata e si disputerà nel weekend del 21-22 agosto, mentre la stagione del WEC prenderà il via con la 6 Ore di Spa della settimana prossima, che sabato 1 maggio sarà trasmessa in diretta anche su Motorsport.tv.