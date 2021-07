HubAuto Porsche svela la line-up per la 24 Ore di Le Mans

Alla 24 Ore di Le Mans, Dries Vanthoor, Maxime Martin e Alvaro Parente condivideranno il compito di guidare la Porsche 911 RSR-19 #72, che è una delle macchine non ufficiali che sono entrate nella classe GTE Pro della storica gara endurance. Questo significa che Martin proverà a difendere la vittoria GTE Pro che ha conquistato lo scorso anno per il team ufficiale Aston Martin insieme ad Alex Lynn e Harry Tincknell.

Martin e Parente sostituiscono dunque Heikki Kovalainen e Nick Cassidy nella lista di HubAuto, con questi ultimi due che invece sono stati inseriti per sbaglio insieme a Vanthoor nella entry list della Le Mans dello scorso mese.

Morris Chen, capo del team HubAuto, afferma: “Ci aspettiamo molto dall’unione delle capacità di Maxime, Alvaro e Dries con le abilità tecniche di HubAuto Racing. Tutti e tre i piloti sono esperto della 24 Ore di Le Mans e sono estremamente talentuosi. È una grande opportunità per HubAuto Racing averli con noi, per quella che crediamo essere una line-up d’eccezione per questo evento prestigioso”.

Martin rimane Aun pilota di fabbrica Aston Martin dopo la fine dell’impegno del marchio britannico GTE Pro nel FIA World Endurance Championship, ma sarà anche alla guida di una Porsche nella 24 ore di Spa, che si svolgerà questo mese, con il team KCMG.

“Quando il team mi ha contattato per correre, sono stato subito interessato e sapevo che sarebbe stata una grande opportunità – ha detto il belga – Questo sarà il mio settimo anno di gare alla 24 Ore di Le Mans. Sono felice di avere la possibilità di difendere la mia vittoria dello scorso anno e farò di tutto per vincere di nuovo”.

Parente e Vanthoor saranno entrambi alla loro prima partecipazione alla Le Mans dal 2017. Quell'anno, Vanthoor faceva parte del team Ferrari JMW Motorsport, vincitore della classe GTE Am, mentre Parente ha partecipato alla gara nella stessa categoria guidando una Ferrari per Clearwater Racing. Quest'anno, Vanthoor sarà rivale del fratello maggiore Laurens, che il mese scorso è stato confermato come parte del team di clienti Porsche WeatherTech Racing con Cooper MacNeil e Earl Bamber.