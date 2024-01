Honda: la priorità è il motore di F1 2026, non la 24h di Le Mans

Alla fine dello scorso anno, il costruttore giapponese ha riunito il ramo Honda Performance Development (HPD) all'interno del suo gruppo globale del motorsport, rinominando la divisione Honda Racing Corporation US.

Ciò ha aperto la possibilità che Honda porti la sua Acura ARX-06 oltreoceano e partecipi a Le Mans, una gara in cui non è presente dal 2012.

Acura è l'unico marchio GTP nell'IMSA che non gareggia contemporaneamente nel FIA WEC, mentre BMW, Cadillac, Lamborghini e Porsche hanno programmi paralleli in entrambe le serie con le rispettive LMDh.

Il team IMSA Wayne Taylor Racing with Andretti ha da tempo espresso il desiderio di competere nella classica endurance francese, mentre l'ex-HPD ha mostrato interesse a provare le capacità della sua ARX-06 al di fuori del Nord America.

Ma un programma del genere richiede la benedizione dell'intera HRC e del consiglio di amministrazione della Honda, cosa che non è avvenuta nonostante la Acura abbia vinto la 24 Ore di Daytona dello scorso anno al suo primo tentativo con una vettura LMDh.

Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images #40 Wayne Taylor Racing with Andretti Acura ARX-06: Jordan Taylor, Louis Deletraz, Colton Herta, Jenson Button

Sebbene Honda non escluda di far correre l'ARX-06 con il proprio marchio a Le Mans in futuro, afferma che tale piano è in secondo piano in quanto aumenta la portata di HRC US.

Già impegnato in due importanti programmi come IndyCar e IMSA, il ramo nordamericano della divisione motorsport di Honda contribuirà ora anche allo sviluppo dei motori di F1 che verranno montati anche dalla Aston Martin nel 2026;

Finché il programma di F1 non sarà in una fase tale da potersi permettere di spostare l'attenzione su altri progetti, non inizieranno i lavori per un potenziale assalto al WEC o alla sua gara di punta di Le Mans.

Parlando con Motorsport.com al Tokyo Auto Salon, il presidente di HRC Koji Watanabe ha dichiarato: "Al momento non ci sono piani per disputare la 24h di Le Mans. Non dico che non si farà mai, ma è una questione di priorità".

"Prima di tutto, continueremo a gestire la IndyCar con la forza lavoro limitata che abbiamo. Negli Stati Uniti, l'IMSA è molto seguita e la nostra priorità è vincere lì".

"A questo si aggiungerà l'attività di F1 e, poiché alcuni membri del team statunitense saranno coinvolti nel progetto di F1, non prenderemo in considerazione una partecipazione a Le Mans finché le cose non si saranno sistemate in quel paese".

Anche quest'anno Acura sarà rappresentata da due vetture nella Classe GTP dell'IMSA, con WRTAndretti che si occuperà della gestione della seconda auto precedentemente preparata da Meyer Shank Racing.