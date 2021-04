H24 Racing ingaggia Richelmi per il prototipo elettrico-idrogeno

La H24 Racing ha ingaggiato Stéphane Richelmi per correre con il prototipo Mission H24 in Michelin Le Mans Cup per la stagione 2021.

La vettura alimentata con un propulsore elettrico-idrogeno aveva fatto il suo esordio in un test una decina di giorni fa sul tracciato di Lurcy-Levis con Norman Nato al volante.

Oltre al francese, dello sviluppo si sta occupando pure Stoffel Vandoorne, con Richelmi che ora andrà a raggiungere i colleghi per affrontare questa nuova sfida.

"Si tratta di una tecnologia molto promettente, affronto una nuova sfida sportiva con una squadra iper-motivata in quella che per me è l'avventura più esaltante della mia carriera - ha commentato il 31enne monegasco - Questa settimana mi sono messo al volante della LMPH2G e della nuova H24 per la prima volta e ho scoperto due cose. Primo, le peculiarità di guidare un prototipo dotato di una cella a combustibile; secondo, ho potuto valutare i progressi fatti tra la vecchia auto e la nuova".

"Il passo avanti fatto è già incredibile in termini di peso e potenza, e il potenziale di sviluppo è notevole. Con Norman e Stoffel lavoreremo per cercare di raggiungere prestazioni maggiori prima che la H24 sia in gara. Abbiamo tutti e tre il privilegio di aprire la strada che anche gli altri affronteranno nel 2024 alla 24h di Le Mans con prototipi elettrici-idrogeno: siamo i loro pionieri e stiamo scrivendo una nuova pagina nel motorsport".

Jean-Michel Bouresche, direttore di MissionH24 e team principal di H24Racing, ha aggiunto: "Sono felice che Stéphane si unisca alla nostra squadra corse. E' un ottimo pilota, molto esperto, già vittorioso in Endurance in diverse categorie e alla 24h di Le Mans, appassionato di sviluppo".

"La sua esperienza e qualità si aggiungono a quelle dei nostri altri due piloti, Norman Nato e Stoffel Vandoorne. Passo dopo passo, il team H24Racing contribuisce a raggiungere gli obiettivi del programma MissionH24: preparare l'arrivo dei prototipi a propulsione elettrica-idrogeno alla 24 Ore di Le Mans nel 2024".

