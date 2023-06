Fotogallery Le Mans | I vincitori della 24h dal 1923 ad oggi

Ci stiamo avvicinando all'edizione del Centenario della 24h di Le Mans, che il fine settimana del 10-11 giugno segnerà il quarto evento della stagione 2023 del FIA World Endurance Championship.

Dal 26-27 maggio 1923, data della primissima corsa endurance francese del Circuit de la Sarthe, ne sono state affrontate 90, saltando quella del 1936 a causa della crisi automobilistico-industriale francese e le edizioni dal 1940 al 1948 per via della Seconda Guerra Mondiale.

Il Costruttore che ha vinto di più è la Porsche, a quota 19 successi e quest'anno pronta a celebrare il suo 75° anniversario tornando a correre nella Classe Regina con la 963 LMDh in livrea speciale. A seguire l'Albo d'Oro recita 13 trionfi per Audi e 9 per la Ferrari, al rientro con un prototipo - la 499P - dopo 50 anni dall'ultima volta.

Jaguar è a quota 7, poi abbiamo Bentley e Ford a 6, Toyota a 5 (consecutivi per altro, nonché grande favorita di quest'anno), Alfa Romeo a 4, Matra e Peugeot a 3 (col Leone presente tramite le due 9X8 LMH), Lorraine-Dietrich e Bugatti a 2, mentre 1 vittoria se la sono aggiudicata Chenard & Walcker (la primissima in assoluto), Lagonda, Delahaye, Talbot-Lago, Mercedes-Benz, Aston Martin, Renault, Sauber, Mazda, McLaren e BMW.

La corsa si è disputata su varie lunghezze diverse, dato che il Circuit de la Sarthe ha subìto modifiche nell'arco degli anni, arrivando ai 13,626km del disegno odierno. lIn questa fotogallery vediamo tutti i modelli vincenti a livello assoluto dal 1923 ad oggi.