Aston Martin: prende Tincknell e Westbrook per Le Mans 2020

Aston Martin ha annunciato questa mattina i nomi dei piloti che andranno a completare le 2 line up che correranno alla prossima edizione della 24 Ore di Le Mans al volante delle Vantage GTE #95 e #97.

Si tratta di Harry Tincknell e Richard Westbrook, due piloti molto esperti e veloci che andranno ad affiancarsi ai 4 che già prendono parte alla Superstagione 2019/2020 del World Endurance Championship.

Richard Westbrook sarà il nuovo compagno di squadra alla Sarthe di Nicki Thiim e Marco Sorensen al volante dell'Aston Martin Vantage GTE numero 95, quella degli attuali leader del Mondiale.

"Credo che correre per Aston Martin sia una cosa che renda estremamente orgogliosi. E questo varrebbe per chiunque", ha dichiarato Westbrook dopo l'annuncio ufficiale. "Aston è un team d'elite, con i migliori ingegneri e meccanici. La macchina sta performando molto bene ora, dunque è un ottimo momento per unirmi al team. Non vedo l'ora di correre assieme a Nicki e a Marco".

Harri Tincknell, dunque, correrà al volante dell'Aston Martin Vantage GTE #97, diventando compagno di squadra del Britannico Alex Lynn e del belga Maxime Martin.

"Non vedo l'ora di correre", ha subito dichiarato Tincknell. "Sarà davvero fantastico unirmi ad Alex e Maxime. Ho corso contro Alex sin dai kart, serie in cui siamo diventati molto amici. So che è un ragazzo forte ed è anche cresciuto. Aston Martin è una delle vetture che ho sempre sognato. Ora correrò per questo marchio a cui ho sempre guardato con ammirazione sin da quando ero piccolo. E' un piccolo sogno che diventa realtà.