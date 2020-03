ACO e FIA anticipano tutti: 24h di Le Mans spostata a settembre

La 24h di Le Mans è stata ufficialmente spostata a settembre a causa dell'epidemia di Coronavirus che ha costretto la Francia ad adottare misure restrittive in tutto il paese.

La notizia era nell'aria, seppur proprio un paio di giorni fa l'Automobile Club de l'Ouest si era preso tempo fino a metà aprile per decidere le sorti di quello che è l'evento conclusivo della Super Season 2019-2020 del FIA World Endurance Championship.

A meno di 48 ore dal comunicato, i promoter e organizzatori della gara, assieme alla FIA e al WEC, hanno deciso di non disputare l'88a edizione il weekend del 13-14 giugno come in precedenza previsto, ma posticipandola al 19-20 settembre.

"Posticipare la 24h di Le Mans 2020 era la soluzione più appropriata viste le circostanze dovute all'epidemia di Coronavirus che stiamo eccezionalmente affrontando ora - ha spiegato il presidente di ACO, Pierre Fillon - E' inutile dire che facciamo sempre di tutto per garantire sicurezza e qualità ai nostri eventi. Prima di tutto vorrei dire a tutti di non prendersi rischi, nemmeno per le loro famiglie e gli altri. Oggi la priorità è fermare la diffusione del virus e vorrei ringraziare caldamente tutti i medici che operano in tal senso per la salvaguardia della nostra salute".

Gérard Neveu, AD del FIA WEC, ha aggiunto: "Vista la situazione attuale, è stata la decisione più giusta. Ora lavoreremo alla revisione dei calendari di WEC, ELMS, Michelin Le Mans Cup e Ligier European Series per quanto riguarda gli eventi che restano in stagione, così come a quella del WEC che dovrà partire a settembre 2020. Nei prossimi giorni vi daremo ulterori notizie".