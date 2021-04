24h di Le Mans: ecco il programma, partenza alle ore 16;00

L'Automobile Club De L'Ouest ha pubblicato il programma ufficiale dell'89a edizione della 24h di Le Mans.

La gara che si svolge sul Circuit De La Sarthe andrà in scena il fine settimana del 21-22 agosto, ma le attività partiranno già la settimana prima.

Venerdì 13 e sabato 14 agosto sono infatti previste le verifiche tecniche per tutti i protagonisti che svolgeranno una giornata di test per cominciare a preparare le rispettive vetture in vista della gara vera e propria.

Da questo punto di vista, le Prove Libere si disputeranno mercoledì 18 agosto con una sessione pomeridiana e una notturna, inframezzate dai 60' di Qualifiche nei quali i migliori 24 emersi fra le Classi Hypercar, LMP2, LMGTE Pro e LMGTE Am potranno poi andare a giocarsi la Hyperpole del giorno successivo.

Giovedì sono state programmate altre due sessioni di Libere per ultimare le preparazioni, dato che venerdì ci sarà il consueto giorno di riposo, mentre sabato mattina avremo solo un quarto d'ora di Warm-Up, prima del semaforo verde della 24 Ore che sarà alle ore 16;00.

Come corse di supporto avremo le due della Road to Le Mans, il Porsche Sprint Challenge France, Endurance Racing Legends (per le macchine di anni '80-'90) e Fun Cup per gli amatori.

A maggio verranno poi forniti ulteriori dettagli per quanto riguarda non solo il programma completo, ma soprattutto la vendita dei biglietti per il pubblico.

Ricordiamo, infatti, che l'ACO ha posticipato in estate la 24h proprio con la speranza di poter riaccogliere - anche solo parzialmente - i tifosi e appassionati sulle tribune e nelle aree dedicate, con la speranza che i problemi legati al Coronavirus vadano pian piano a risolversi.

24h di Le Mans 2021 - Il programma

Domenica 15 agosto

Test: 10;00-13;00 e 15;00-20;00

Mercoledì 18 agosto

Prove Libere 1: 14;00-17;00

Qualifiche: 19;00-20;00

Prove Libere 2: 22;00-24;00

Giovedì 19 agosto

Prove Libere 3: 14;00-17;00

Hyperpole: 21;00-21;30

Prove Libere 4: 22;00-24;00

Sabato 21 agosto

Warm-Up: 9;30-9;45

Gara: 16;00