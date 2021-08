24h Le Mans, Warm-Up: ultimi 1-2 per Toyota, United e Porsche

Ultimo quarto d'ora di prove per i protagonisti della 24h di Le Mans, che nel Warm-Up andato in scena sotto un cielo nuvoloso hanno potuto controllare le rispettive vetture in vista della partenza della gara alle ore 16;00.

Tempi poco significativi, anche perché l'obiettivo era alternare i tre concorrenti per macchina in ogni categoria ed effettuare un paio di tornate per prendere confidenza.

Le Toyota svettano in Classe Hypercar, con la #8 che stavolta precede la #7 in 3'28"529, mentre la Alpine è terza e le due Glickenhaus non fanno registrare tempi cronometrati validi.

In LMP2 c'è la doppietta per la United Autosports con il 3'32"841 di riferimento firmato dalla Oreca 07-Gibson #23 davanti alla #32, mentre quella #41 del Team WRT è terza, segnalando anche un bel rischio corso da Robert Kubica a "Tertre Rouge", dove pizzicando l'erba sul cordolo di sinistra il polacco si è intraversato malamente, ma evitando l'impatto con il muretto.

Testacoda della #20 della High Class Racing, Robin Frijns si è invece fermato lungo il tracciato con la #31 del Team WRT nel finale.

In LMGTE Pro sono le Porsche a dettare legge: 3'49"956 il tempo della #92 ufficiale rimessa in sesto dopo il botto di Kévin Estre nella Hyperpole, con dietro la gemella #91 e la privata #79 della WeatherTech Racing.

Le Ferrari di AF Corse si fermano invece al quarto (#52) e sesto (#51) posto, divise dalla Porsche #72 di HubAuto Racing che partirà in Pole Position oggi. Fanalini di coda le Corvette C8.R #64 e #63.

In LMGTE Am il primo posto va alla Ferrari #71 di Inception Racing con il 3'52"076 che la tiene davanti alla Porsche #99 di Proton Competition e alle 488 di Iron Lynx #80 e #85, oltre alla #47 di Cetilar Racing.