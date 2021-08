24h Le Mans: Toyota, Jota e due Porsche in Hyperpole

Toyota, centrano la Hyperpole per la 89a 24h di Le Mans, che scatterà sabato pomeriggio alle ore 16;00.

La serata di prove decisive per l'assegnazione della Pole Position sui 13,626km del Circuit de la Sarthe ha regalato colpi di scena e conferme fra i Top6 delle quattro categorie che erano emersi nella sessione di Qualifica di mercoledì sera.

HYPERCAR: passeggiata Toyota

Scontata la doppietta per le Toyota nella categoria principale, almeno per quelli che sono stati i valori prestazionali in campo fra le Hypercar.

Il primato se lo prende la GR010 Hybrid #7 di Kamui Kobayashi in 2'23"900 battendo per 0"295 decimi la #8 del compagno di squadra Brendon Hartley.

I giapponesi hanno chiuso in anticipo rispetto a tutti gli altri, essendo ormai certi dell'1-2 quando mancavano ancora 6' sul cronometro, senza più tornare in pista e non avendo patemi o pressioni.

Terza si è classificata la Alpine LMP1 A480-Gibson #36 nelle mani di Nicolas Lapierre, che però si prende 1"6 di distacco.

Le Glickenhaus 007 LMH completano lo schieramento con Olivier Pla (#708) quarto ad oltre 2" e la #709 di Romain Dumas quinta a 3".

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez, #8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley Photo by: TOYOTA GAZOO Racing

LMP2: Da Costa sugli scudi

La Jota festeggia la Pole Position grazie al 3'27"950 ottenuto da António Félix Da Costa con la Oreca 07-Gibson #38.

A mezzo secondo dal portoghese troviamo la Oreca #41 del Team WRT affidata a Louis Delétraz, che precede la #65 di Will Stevens (Panis Racing).

Quarto tempo per la Aurus 01-Gibson #26 della G-Drive Racing data a Nyck De Vries, con le Oreca della United Autosports (#32 di Nicolas Jamin e #23 di Paul Di Resta) che terminano al quinto e sesto posto.

#38 JOTA Oreca 07 - Gibson LMP2 di Roberto Gonzalez, Antonio Felix Da Costa, Anthony Davidson Photo by: Rainier Ehrhardt

LMGTE Pro: gioia per la Porsche "sbagliata"

Qui bisogna obbligatoriamente partire dall'incredibile colpo di scena che all'8' dei 30' a disposizione dei concorrenti ha visto Kévin Estre perdere il controllo della Porsche #92 andando a muro nel primo giro veloce.

Il francese ha distrutto il posteriore della 911 RSR-19 ufficiale, provocando anche una bandiera rossa che ha interrotto le operazioni per una decina di minuti.

Il sorriso per la Porsche arriva ugualmente, ma per mano dei privati di HubAuto Racing che festeggiano il 3'46"882 firmato da Dries Vanthoor sulla 911 (#72), battendo per un soffio la Ferrari 488 #52 di AF Corse guidata da Daniel Serra.

Bel terzo posto per la Chevrolet Corvette C8.R #64 di Tommy Milner, in scia al brasiliano di Maranello e davanti alla 488 #51 di James Calado, mentre Gimmi Bruni si ritrova quinto con l'altra Porsche ufficiale (#92), affiancato dal compagno Estre.

#72 Hub Auto Racing Porsche 911 RSR - 19 LMGTE Pro, Dries Vanthoor, Alvaro Parente, Maxime Martin Photo by: Paul Foster

LMGTE Am: tris Porsche, Ferrari indietro

Combattuta anche l'ultima Classe delle GTE, anche qui con hurrà Porsche. La Pole Position è per la #88 della Dempsey-Proton Racing in 3'47"987 per mano di Julien Andlauer, ampiamente davanti a quelle di Benjamin Barker (#86 GR Racing) e Matteo Cairoli (#56 Team Project 1).

Dopo le Prove Libere le Ferrari si sono viste calare la potenza, dunque le 488 #47 di Cetilar Racing (Antonio Fuoco in abitacolo) e #71 di Inception Racing (per Brendan Iribe) non vanno oltre il quarto e quinto posto, accusando ritardi piuttosto importanti.

Sesta c'è la Aston Martin Vantage di TF Sport #33 condotta da Ben Keating.

#88 Dempsey-Proton Racing Porsche 911 RSR - 19 LMGTE Am, Julien Andlauer, Dominique Bastien, Lance Arnold Photo by: Nick Dungan / Motorsport Images

Cosa resta

Ultima sessione di Prove Libere che si svolge giovedì dalle 22;00 alle 24;00. Venerdì è giornata di pausa, mentre sabato mattina tutti i 62 protagonisti avranno a disposizione 15' di Warm-Up prima di prendere il via alle ore 16;00.