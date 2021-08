24h Le Mans, Qualifica: bene Toyota, grande doppietta Ferrari

La Toyota continua a dire la propria anche al termine delle Qualifiche della 24h di Le Mans, dove la Ferrari ottiene una grande doppietta in LMGTE Pro.

Sui 13,626km del Circuit de la Sarthe, i 60' che hanno decretato i Top6 di ogni categoria che domani andranno a giocarsi la Hyperpole hanno regalato diversi spunti interessanti ed emozioni, con anche alcune neutralizzazioni di alcuni minuti con Full Course Yellow e Slow Zone.

La prima è stata causata dopo circa 10' di prove da Paul-Loup Chatin, il quale si è intraversato a "Tertre Rouge" con la Oreca #48 della Idec Sport impattando lateralmente contro le barriere esterne, rovinando tutta la sua LMP2 sul lato sinistro.

La seconda, più clamorosa in termini di protagonisti, ha visto Paul Dalla Lana (NorthWest AMR) finire nella ghiaia nella svolta a sinistra dopo il ponte Dunlop al volante della Aston Martin #98.

La terza è arrivata a 15' dalla bandiera a scacchi, provocata dal testacoda di Rahel Frey (Iron Lynx/Dames) alla "Chicane Dunlop", lasciando la Ferrari #85 piantata nella ghiaia.

Team e piloti hanno dovuto ragionare bene sulle strategie per evitare l'eliminazione, cosa che non riguardava le Hypercar, dato che gli iscritti sono solo 5. Il miglior tempo è il 3'26"279 stabilito dalla Toyota GR010 Hybrid #7 di Kamui Kobayashi/Mike Conway/José María López, confermatasi la più veloce rifilando oltre 0"8 alla Alpine LMP1 A480-Gibson #36 condotta da André Negrão/Matthieu Vaxivière/Nicolas Lapierre.

Altro terzo tempo per la Toyota #8 di Sébastien Buemi/Kazuki Nakajima/Brendon Hartley, con la Glickenhaus 007 LMH #708 di Franck Mailleux/Olivier Pla/Pipo Derani che chiude quarta e più rapida della gemella #709 di Ryan Briscoe/Romain Dumas/Richard Westbrook, più arretrata in classifica essendo settima assoluta.

In LMP2 il primato se lo prende la Oreca 07-Gibson #38 della Jota (Roberto Gonzalez/António Félix Da Costa/Anthony Davidson) in 3'40"348, concludendo anche in Top5 generale e battendo la Aurus 01-Gibson #26 della G-Drive Racing affidata a Franco Colapinto/Roman Rusinov/Nyck De Vries.

Terza la Oreca #41 del Team WRT (Robert Kubica/Louis Delétraz/Yifei Ye), con dietro quelle di Panis Racing (#65 Julien Canal/Will Stevens/James Allen) e United Autosports (#32 Nicolas Jamin/Jonathan Aberdein/Manuel Maldonado).

Ultima ad accedere alla Hyperpole di domani è la sorellina di questi ultimi, ma la #23 di Alex Lynn/Paul Di Resta/Wayne Boyd perché clamorosamente incappa nell'eliminazione la #22 di Filipe Albuquerque/Phil Hanson/Fabio Scherer, solo 12a.

Fuori pure la #28 griffata Jota (Sean Gelael/Tom Blomqvist/Stoffel Vandoorne) e la #70 del RealTeam Racing/TDS (Esteban Garcia/Loic Duval/Norman Nato), che però si prende il primato in Pro/Am precedendo i rivali di categoria di PR1 Motorsports Mathiasen (#24 Patrick Kelly/Gabriel Aubry/Simon Trummer) e DragonSpeed USA (#21 Henrik Hedman/Ben Hanley/Juan Pablo Montoya).

In Classe LMGTE Pro gran bella doppietta per le Ferrari 488 di AF Corse: la #52 di Daniel Serra/Miguel Molina/Sam Bird svetta in 3'46"011 dando mezzo alla #51 di James Calado/Alessandro Pier Guidi/Côme Ledogar.

Terzi Neel Jani/Kévin Estre/Michael Christensen sulla Porsche 911 RSR-19 #92, seguiti dalla Chevrolet Corvette C8.R #64 di Tommy Milner/Nick Tandy/Alexander Sims e dalle Porsche #72 di Dries Vanthoor/Alvaro Parente/Maxime Martin (HubAuto Racing) e #91 di Gimmi Bruni/Richard Lietz/Frédéric Makowiecki.

Eliminata per questione di pochissimi centesimi la Porsche #79 della WeatherTech Racing con sopra Cooper MacNeil/Earl Bamber/Laurens Vanthoor e soprattutto la Corvette #63 di Antonio Garcia/Jordan Taylor/Nicky Catsburg.

Battaglia mozzafiato in Classe LMGTE Am che si è risolta nei minuti conclusivi con il primo posto andato in 3'48"620 alla Porsche #88 della Dempsey-Proton Racing (Julien Andlauer/Dominique Bastien/Lance Arnold), con quasi 4 decimi su quella #86 della GR Racing (Michael Wainwright/Benjamin Barker/Tom Gamble).

La Cetilar Racing compie un mezzo miracolo riparando in extremis la sua Ferrari #47 dopo il botto delle Prove Libere 1, con Antonio Fuoco/Giorgio Sernagiotto/Roberto Lacorte che si ritrovano terzi accedendo all'assalto della Hyperpole di domani sera.

Gran risultato anche per la Inception Racing, quarta con la Ferrari #71 di Brendan Iribe/Oliver Millroy/Ben Barnicoat, tenendosi dietro la Porsche #56 del Team Project 1 (Matteo Cairoli/Riccardo Pera/Egidio Perfetti) e la Aston Martin Vantage #95 di TF Sport (Ross Gunn/John Hartshorne/Oliver Hancock), la quale beffa i compagni di squadra della #33 (Ben Keating/Dylan Pereira/Felipe Fraga).

Fuori invece le altre Ferrari, partendo dalla #80 della Iron Lynx con sopra Matteo Cressoni/Rino Mastronardi/Callum Ilott (ottavi), e soprattutto le due della AF Corse, con la #54 di Francesco Castellacci/Thomas Flohr/Giancarlo Fisichella che è 11a, seguita dalla #83 di François Perrodo/Nicklas Nielsen/Alessio Rovera.

Indietro anche le Porsche di Dempsey-Proton Racing e la Aston #98 che alla fine non ha potuto evitare l'eliminazione.