Le Mans | Poster 2023: auto minacciate da un... gufo celebrativo!

La 24 Ore di Le Mans del 2023 sarà la tappa più importante della stagione del FIA World Endurance Championship e per la storia della corsa, che come sappiamo celebra il suo Centenario che tutti gli appassionati non dovranno perdersi.

Il fine settimana del 10-11 giugno rappresenterà il quarto evento della serie con una categoria Hypercar di prototipi rinnovata e folta, grazie all'ingresso delle inedite vetture di marchi prestigiosissimi come Ferrari, Porsche, Cadillac e Peugeot.

Nel poster ufficiale svelato dall'Automobile Club de l'Ouest le macchine appaiono assieme alle LMH di Toyota e Glickenhaus, protagoniste negli ultimi due anni sul Circuit de la Sarthe, tutte disegnate in controluce e avvolte dall'oscurità, con la visione frontale che ne mette in risalto i fari illuminati e le diverse forme.

Il manifesto del centenario, come idea e colorazione, è un omaggio a quello che proprio nel 1923 fu affisso per le strade di tutta la Francia. All'epoca furono stilizzate tre bolidi lanciati a tutta velocità in una notte che passava da serena a piovosa, come è il tipico meteo che spesso caratterizza nel bene e nel male la gara.

'Grand Prix D'Endurance De 24 Heures' recitava la scritta sottostante, oltre a sottolineare come le giornate del 26-27 maggio sarebbero state un grande raduno non solo motoristico, ma anche musicale e gastronomico in modo da attirare più persone possibili mentre ben 18 marchi erano a lottare sul tracciato.

24h Le Mans poster 1923 Photo by: ACO

Ma c'è un particolare che possiamo definire... scomodo e per certi versi inquietante, riportato anche per il 2023. Se aguzzate la vista, il medesimo albero che appariva cento anni fa nell'immagine è stato riproposto sempre con un gufo appollaiato su un ramo.

L'idea era certamente quella di evidenziare come una corsa potesse avere anche un fascino unico essendo disputata in notturna, ma da un certo punto di vista ci si potrebbe pure domandare quale macchina andrà a colpire la... gufata?

Mentre Ferrari e colleghe saranno intente a fare scongiuri di rito riguardo la pennuta minaccia, i fuochi d'artificio che coronano il gruppo di vetture simboleggiano la grandissima festa che non ci si potrà perdere, in pista e fuori.

Azione in pista durante la notte Photo by: JEP / Motorsport Images

A tal proposito, gli organizzatori hanno anche comunicato la prima messa in vendita dei biglietti per accedere all'evento. Il prezzo dnominato 'Early Bird' per un tagliando d'ingresso valido per 4 giorni è di 94€ e sarà disponibile fino al 28 febbraio 2023, poi passerà a 102€. Chi è socio ACO avrà un'ulteriore sconto e pagherà 61€.

I biglietti per il solo weekend di gara costano 83€, mentre successivamente saliranno a 91€, con disponibilità d'aggiunta di pacchetti con accesso alle tribune e altre zone.

Lunedì 4 dicembre (martedì 29 novembre per i Soci ACO) saranno infine resi noti anche i dettagli per i campeggi, mentre chi si recherà in pista con auto ibride, ibride ricaricabili, elettriche o treno beneficerà di un ulteriore sconto del 10%.

La prevendita è disponibile su ticket.24h-lemans.com, telefonando al numero +33 243 40 8000 o scrivendo a ticket@lemans.org, oltre che presso il museo di Le Mans in Francia.