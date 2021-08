24h Le Mans, Libere 4: Alpine fra le Toyota, brilla G-Drive

Ultima sessione di Prove Libere valida per la 24h di Le Mans che ha visto i protagonisti del FIA WEC concludere i lavori in notturna sui 13,626km del Circuit de la Sarthe dopo aver stabilito le Hyperpole.

Le Toyota hanno continuato il loro dominio nella Classe Hypercar con il 3'27"994 ottenuto dalla #8 di Sébastien Buemi/Kazuki Nakajima/Brendon Hartley, mentre la #7 di Kamui Kobayashi/Mike Conway/José María López si ritrova terza. Kobayashi è finito in testacoda negli ultimi minuti, ma senza conseguenze.

Fra le giapponesi si piazza la Alpine A480-Gibson LMP1 #36 condotta da André Negrão/Matthieu Vaxivière/Nicolas Lapierre con 0"286 di ritardo dalla vetta.

Sono ancora indietro le Glickenhaus perché la 007 LMH #709 di Ryan Briscoe/Romain Dumas/Richard Westbrook è quarta ad oltre 2" dal leader, con la #708 di Franck Mailleux/Olivier Pla/Pipo Derani ultima della categoria e addirittura 26a generale con solo 8 tornate completate.

In LMP2 per la prima volta c'è la Aurus 01-Gibson #26 della G-Drive Racing in prima posizione: Roman Rusinov/Franco Colapinto/Nyck De Vries girano in 3'31"414 e battono le Oreca 07-Gibson del Racing Team Nederland (#29 Frits Van Eerd/Giedo Van Der Garde/Job Van Uitert) - leader Pro/Am - e United Autosports USA (#22 Phil Hanson/Fabio Scherer/Filipe Albuquerque).

Bene anche la Oreca #24 di PR1 Motorsports Mathiasen (Patrick Kelly/Simon Trummer/Gabriel Aubry), che è quarta del lotto e seconda Pro/Am, seguita dalla #38 della Jota (Roberto Gonzalez/António Félix Da Costa/Anthony Davidson) e dalla #41 di Robert Kubica/Louis Delétraz/Yifei Ye (Team WRT).

Il terzo tempo Pro/Am va invece alla Oreca #70 del RealTeam Racing/TDS (Esteban Garcia/Loïc Duval/Norman Nato).

Dopo l'incidente delle Libere 3 è tornata in azione la Oreca #21 di DragonSpeed USA (Henrik Hedman/Ben Hanley/Juan Pablo Montoya), che però chiude con il 21° posto di categoria, mentre non ce l'ha fatta la #17 di Idec Sport (Dwight Merriman/Thomas Laurent/Ryan Dalziel).

In Classe LMGTE Pro sono ancora le Porsche a dettare il ritmo. Stavolta è la 911 RSR-19 #79 privata della WeatherTech Racing ha chiudere al comando in 3'48"246 con Cooper MacNeil/Earl Bamber/Laurens Vanthoor, che dà 1" alla ufficiale #91 di Gimmi Bruni/Richard Lietz/Frédéric Makowiecki.

A seguire abbiamo le due Chevrolet Corvette C8.R, #63 di Antonio García/Jordan Taylor/Nicky Catsburg e #64 di Tommy Milner/Nick Tandy/Alexander Sims, poi la Porsche #72 privata di Dries Vanthoor/Alvaro Parente/Maxime Martin (HubAuto Racing).

Completano la graduatoria la coppia di Ferrari 488 griffate AF Corse, #51 di James Calado/Alessandro Pier Guidi/Côme Ledogar e #52 di Daniel Serra/Miguel Molina/Sam Bird.

Ferma ai box la Porsche #92, demolita da Kévin Estre nella Hyperpole e impossibilitata a rientrare in pista nell'immediato.

In Classe LMGTE Am si registra la doppietta Ferrari con la 488 #83 della AF Corse (François Perrodo/Alessio Rovera/Nicklas Nielsen) per la prima volta nell'evento al primo posto in 3'51"561, per un soffio davanti alla #71 di Inception Racing (Brendan Iribe/Ollie Millroy/Ben Barnicoat), protagonista di un'uscita rovinosa a 7' dalla conclusione con Millroy al volante che ha portato al termine anticipato delle prove.

Terzo e quarto crono per le Porsche di Proton Competition (#99 Harry Tincknell/Florian Latorre/Vuttikhorn Inthraphuvasak) e Absolute Racing (#18 Andrew Haryanto/Alessio Picariello/Marco Seefried), con dietro la Ferrari di JMW Motorsport (#66 Thomas Neubauer/Rodrigo Sales/Jody Fannin).

Delle Aston Martin, solo la Vantage #98 di NorthWest AMR (Paul Dalla Lana/Nicki Thiim/Marcos Gomes) si distingue con il sesto tempo, mentre le due di TF Sport non hanno preso parte alla sessione.

In grassetto i nomi dei piloti autori del giro più veloce.

FIA WEC - 24h di Le Mans: Prove Libere 4