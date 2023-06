24h Le Mans | Libere 3: le Ferrari beffano le Toyota nel finale

Le Ferrari si issano al comando proprio nel finale delle Prove Libere 3 della 24h di Le Mans, andate in scena sotto un bel sole che ha visto i protagonisti del FIA World Endurance Championship ricominciare i lavori in ottica gara e anche in vista della Hyperpole di questa sera.

La sessione da 180' ha visto alcune neutralizzazioni da Slow Zone e bandiere gialle per incidenti fin dalle prime battute. In casa WRT mani nei capelli per l'uscita di Ferdinand Habsburg ad 'Arnage' con la Oreca #41, rimossa dal carro attrezza, poi è stato Ian James a fermarsi lungo il tracciato con la Aston Martin #98 poco dopo.

Infine da segnalare escursioni nella ghiaia anche per Rodrigo Sales con la Oreca #14, Tom Gamble sulla #923 rischiando parecchio a 'Tertre Rouge' e Manuel Maldonado (#65 Panis Racing).

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid of Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Photo by: Rainier Ehrhardt

In Classe Hypercar l'assalto al primato porta le Ferrari in testa: Antonio Fuoco stampa il 3'26"579 che lo mette davanti a tutti a 13' dal termine con la 499P #50, scavalcando le Toyota che fin lì guidavano le operazioni, imitato poco dopo da Alessandro Pier Guidi con la #51 fermatosi a +0"434 dal calabrese.

Delle GR010 Hybrid, l'unica a mettere insieme più tornate consecutive è stata la #8 con Ryo Hirakawa al volante, concludendo comunque terza ad un paio di decimi dalla #7 di Kamui Kobayashi, che è terzo a 1" da Fuoco.

Ottimo quinto tempo per la Porsche grazie alla 963 #38 privata della Jota, raggiunta nel finale dalla #75 del Team Penske, altra vettura capace di mettere insieme uno stint di 11 giri di fila.

In casa Cadillac è settima la #311 di Action Express Racing, mentre un problema tecnico ferma dopo sole 9 tornate la V-Series.R #2, con la #3 che non va oltre l'11° posto e 17 tornate all'attivo.

In Top10 abbiamo anche le altre due Porsche del Team Penske - #5 e #6 - e la Peugeot #93; la #94 è 12a, ma entrambe le vetture del Leone hanno nuovamente sofferto di noie che le hanno impedito di girare con continuità.

13a la Glickenhaus #708, 15a la Vanwall di ByKolles, ultima l'altra Glickenhaus (#709), tutte piuttosto in ritardo.

#28 Jota Oreca 07 - Gibson of David Heinemeier Hansson, Oliver Rasmussen, Pietro Fittipaldi Photo by: JEP / Motorsport Images

In Classe LMP2 ancora una volta è la Jota a piazzare il riferimento con la Oreca 07-Gibson #28 a 3'34"071, cercando chiaramente il tempo in vista della Hyperpole e rifilando ben 3" alla #14 di Nielsen Racing che si conferma la migliore delle PRO/AM, seguita a ruota dalla #34 di Inter Europol Competition e dalla #22 di United Autosports.

Top5 generale per la #45 di Algarve Pro Racing che è seconda PRO/AM, capace di tenersi alle spalle la #23 di United Autosports e la #30 del Duqueine Team.

Con l'ottavo crono la #39 di Graff Racing è terza PRO/AM, la Top10 che è racchiusa in mezzo secondo tra la piazza d'onore e la decima posizione viene completata dalla #63 di Prema Racing.

Dietro alle LMP2 c'è sempre la Chevrolet Camaro NASCAR preparata dalla Hendrick Motorsport/Garage56, ma stavolta la ZL1, pur terminando 41a assoluta, ha girato poco (5 passaggi) per problemi che l'hanno fermata a lungo ai box.

#54 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO of Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Davide Rigon Photo by: JEP / Motorsport Images

La Ferrari continua a sorridere anche in Classe LMGTE AM, stavolta per mano della 488 #54 di AF Corse che fa 3'53"681 con Francesco Castellacci, inseguito a poco più di un decimo dalle Porsche di GR Racing #86 e Iron Lynx #60, con la #77 di Dempsey-Proton Racing quarta a mezzo secondo.

In Top5 rimane la Ferrari #83 della AF Corse-Richard Mille, dietro alla quale abbiamo la #21 di AF Corse.

Un secondo di distacco dalla vetta lo prendono le Porsche #16 di Proton Competition e #56 di Project 1-AO, la Corvette è nona e la Ferraru #66 di JMW Motorsport completa la Top10.

Chiaramente ogni dato ha un valore relativo perché in molti hanno preferito lavorare in ottica passo-gara (ma anche nascondendosi), soprattutto quelli che non prenderanno parte alla Hyperpole delle ore 20;00.