24h Le Mans, Libere 1: Toyota, Ferrari e Porsche sugli scudi

Toyota, United Autosports, Ferrari-AF Corse e Porsche-Project 1 hanno ottenuto il miglior tempo delle rispettive categorie al termine delle Prove Libere 1 della 24h di Le Mans.

Le prime tre ore di lavoro sui 13,626km del Circuit de la Sarthe hanno anche subìto alcune interruzioni, come ad esempio quella causata a qualche secondo dalla bandiera verde da Marco Sørensen, che ha perso il controllo della sua Oreca LMP2 finendo contro il muro di destra alla frenata della "Chicane Dunlop".

Oltre a qualche bandiera gialla ed escursioni nella ghiaia, si segnala anche uno stop di una ventina di minuti per la collisione che ha visto la Ferrari di Antonio Fuoco e la Oreca di António Félix Da Costa uscire a "Tertre Rouge", mentre un problema ad una ruota a fatto fermare in prossimità del ponte Dunlop la Oreca di Juan Pablo Montoya.

Venendo alla cronaca dei tempi, in Classe Hypercar il riferimento è il 3'29"309 che la Toyota GR010 Hybrid #7 di Kamui Kobayashi/Mike Conway/José María López ha stabilito nell'ultima mezz'ora, saltando davanti per 0"086 alla Alpine LMP1 A480-Gibson #36 condotta da André Negrão/Matthieu Vaxivière/Nicolas Lapierre.

Il trio del Team Signatech precede per un soffio l'altra Toyota, la #8 di Sébastien Buemi/Kazuki Nakajima/Brendon Hartley, mentre sono più staccate le due Glickenhaus 007 LMH, con la #709 di Ryan Briscoe/Romain Dumas/Richard Westbrook che fa meglio della #708 dei colleghi Franck Mailleux/Olivier Pla/Pipo Derani.

Sono apparse subito competitive anche le LMP2, dato che le prime due macchine della categoria ottengono la Top5 assoluta davanti alle Glickenhaus.

A svettare è la Oreca 07-Gibson #22 della United Autosports nelle mani di Filipe Albuquerque/Phil Hanson/Fabio Scherer in 3'29"441, rifilando sette decimi alla Aurus 01-Gibson #26 della G-Drive Racing affidata a Franco Colapinto/Roman Rusinov/Nyck De Vries.

Terzo posto di Classe per la Oreca #28 griffata Jota (Sean Gelael/Tom Blomqvist/Stoffel Vandoorne), seguita dalla #41 del Team WRT (Robert Kubica/Louis Delétraz/Yifei Ye) e dalla #48 di Idec Sport (Paul Lafargue/Paul-Loop Chatin/Patrick Pilet), le quali completano la Top10 assoluta.

I migliori della categoria Pro/Am LMP2 sono Henrik Hedman/Ben Hanley/Juan Pablo Montoya con la Oreca #21 di DragonSpeed USA, che in 3'30"991 svettano sulla #70 del RealTeam Racing/TDS (Esteban Garcia/Loic Duval/Norman Nato) e su John Falb/Roberto Merhi/Rui Andrade che guidano l'altra Aurus di G-Drive marchiata col #25.

In Classe LMGTE Pro è la Ferrari 488 #52 della AF Corse (Daniel Serra/Miguel Molina/Sam Bird) a dettare il passo in 3'50"123, avvicinata nel finale dalla Chevrolet Corvette C8.R #64 di Tommy Milner/Nick Tandy/Alexander Sims), seconda per appena 4 centesimi.

La Porsche 911 RSR-19 #91 di Gimmi Bruni/Richard Lietz/Frédéric Makowiecki termina con il terzo crono, mettendosi dietro la Ferrari #51 di James Calado/Alessandro Pier Guidi/Côme Ledogar (AF Corse) e le Porsche private di WeatherTech Racing (#79 Cooper MacNeil/Earl Bamber/Laurens Vanthoor) e HubAuto Racing (#72 Dries Vanthoor/Alvaro Parente/Maxime Martin).

Chiudono la classifica la Corvette #63 di Antonio Garcia/Jordan Taylor/Nicky Catsburg e la Porsche #92 di Neel Jani/Kévin Estre/Michael Christensen.

Le Porsche firmano invece il poker in Classe LMGTE Am, con la #56 del Team Project 1 (Matteo Cairoli/Riccardo Pera/Egidio Perfetti) che ottiene il 3'50"193 migliore di oltre 1" rispetto alla 911 #86 della GR Racing (Michael Wainwright/Benjamin Barker/Tom Gamble), seguite dalla #88 di Dempsey-Proton Racing (Julien Andlauer/Dominique Bastien/Lance Arnold) e dalla #18 di Absolute Racing (Andrew Haryanto/Alessio Picariello/Marco Seefried).

La migliore delle Ferrari è la #57 della Kessel Racing/CarGuy con al volante Takeshi Kimura/Scott Andrews/Mikkel Jensen, quinta con dietro le Aston Martin Vantage #33 di Ben Keating/Dylan Pereira/Felipe Fraga (TF Sport) e #98 di Paul Dalla Lana/Marcos Gomes/Nicki Thiim (NorthWest AMR).

Ora breve sosta, poi alle ore 19;00 c'è il primo vero appello per tutti con le Qualifiche, dalle quali verranno fuori i Top6 di ogni Classe che andranno a giocarsi la Hyperpole di domani sera.

In grassetto i nomi dei piloti autori del giro più veloce.