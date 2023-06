24h Le Mans | Inter Europol, trionfo senza radio e con un piede KO!

Inter Europol Competition centra la sua prima vittoria nel FIA World Endurance Championship, ma la vera perla è averlo fatto alla 24h di Le Mans fra le mille difficoltà.

Una gara incredibile che ha visto ancora una volta la Classe LMP2 regalare battaglie vive e divertenti a lungo, con la Oreca 07-Gibson #34 guidata da Jakub Śmiechowski, Fabio Scherer ed Albert Costa ad imporsi battendo la temibile #41 del Team WRT.

Se l'evento del Circuit de la Sarthe non è mai dei più semplici, figuratevi quando bisogna affrontarlo con problemi tecnici e fisici. Questo è quanto accaduto al team polacco, che nel post-gara si lascia andare alle lacrime di gioia, tenendo a bada quelle legate ai dolori.

Durante la sosta ai box, Scherer stava per salire a bordo della vettura, ma nel caos in corsia box è stato colpito dalla Corvette #33 riportando un infortunio al piede destro. La concitazione non ha permesso che qualcuno lo sostituisse alla guida, per cui lo svizzero è saltato in macchina zoppicante, per poi cercare di adattare il suo stile di guida stringendo i denti.

#34 Inter Europol Competition Oreca 07 - Gibson di Jakub Smiechowski, Albert Costa, Fabio Scherer Photo by: JEP / Motorsport Images

"Al momento il piede non fa male perché l'adrenalina è altissima, quindi non sento nulla, ma lunedì temo che non andrà così bene", dice Scherer.

"Ma preferisco che sia andata così e che abbia vinto la gara piuttosto che il contrario! Onestamente, dopo il primo stint, pensavo che la mia gara fosse finita, ma qui non voglio parlare del mio piede, voglio parlare della squadra e del risultato. Vincere una gara come questa non ha eguali".

Del resto in Inter Europol hanno gestito al meglio ogni situazione avversa, compreso il mancato funzionamento della radio che ad un certo punto metteva all'oscuro i piloti di quel che succedeva attorno a loro.

"Sicuramente non ha aiutato la mancanza di comunicazioni. Ma alla fine mi sono detto: 'Devo solo guidare al massimo'; non c'era altro da fare. Ne abbiamo parlato nel box prima che entrassi in macchina, fra l'altro non eravamo sicuri di poter cambiare pilota perché anche la portiera non si apriva bene, ma a Le Mans a volte serve un po' di fortuna!"

"Questo è un risultato mitico, incredibile. La macchina era fantastica, con un buon passo e buone prestazioni. La gara per noi è stata fantastica, tutto ha funzionato bene e penso che sia il risultato che la squadra si meritava! Non sempre otteniamo quanto il nostro ritmo dimostra. Per un piccolo team privato che viene dalla Polonia come il nostro, ottenere la prima vittoria qui è fantastico".