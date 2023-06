24h Le Mans | Ferrari, trionfo a sorpresa: "Grande orgoglio"

E' un'impresa che sa di leggenda quella che la Ferrari compie alla 24h di Le Mans, nell'anno del Centenario per la gara del Circuit de la Sarthe.

Al quarto evento stagionale del FIA World Endurance Championship le 499P si presentavano con la solita prudenza ed umiltà mostrate fin dall'inizio del 2023, quando già a Sebring erano riuscite comunque a stupire ottenendo la Pole Position e il podio.

La striscia da Top3 era proseguita anche a Portimao e Spa-Francorchamps per gli uomini del Cavallino Rampante, ma in Francia l'ostacolo era certamente più difficile da superare e la consapevolezza che le Toyota avrebbero avuto qualcosa in più era radicata a Maranello.

Questo però non ha frenato le ambizioni del team AF Corse, capace già di dire la sua nella Hyperpole, conseguita con la 499P #50 nelle mani di un Antonio Fuoco irresistibile come al solito, anche se meno fortunato assieme a Miguel Molina e Nicklas Nielsen in gara.

Qui le speranze sono state riposte nelle mani della #51 di Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi e James Calado, che al termine di una lotta serrata contro la Toyota #8 sono riusciti a portare a casa un risultato emozionante tra le mille difficoltà.

I vincitori Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi, Ferrari AF Corse Ferrari 499P Photo by: Alexander Trienitz

"Francamente è stata difficile, specialmente quando mi sono trovato sul bagnato e a dover evitare una vettura che si era girata davanti a me - spiega Pier Guidi, che ha rischiato grosso attorno alla mezzanotte quando si è piantato nella ghiaia e ha perso la leadership - I commissari hanno fatto un grande lavoro nel tirarmi fuori in fretta e per fortuna non ho perso un giro".

"Con la successiva Safety Car sono tornato in gioco, ma ovviamente passare un paio di minuti nella via di fuga non è bello. Per fortuna di tempo ce n'era, alla 24h di Le Mans tutto può succedere da un momento all'altro".

I brividi non sono finiti perché quando il piemontese è tornato al volante in mattinata, al pit-stop della 19a ora la 499P non si è riavviata ed è stato necessario un reset dei sistemi, cosa che fra l'altro si è ripetuta nella sosta finale.

"Anche lo stint del mattino è stato difficile e abbiamo perso un po' di tempo al pit-stop a causa di un piccolo problema che siamo riusciti a risolvere velocemente. Si trattava solamente di fare un reset, quando è accaduto la seconda volta ero preparato e non abbiamo perso troppo tempo".

"Siamo tornati in pista dietro alla Toyota, ma l'abbiamo superata di nuovo costruendo un buon vantaggio. Non ci siamo mai arresi e abbiamo dato tutto, alla fine ce l'abbiamo fatta".

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P di Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi taglia il traguardo Photo by: Rainier Ehrhardt

Pier Guidi a Le Mans aveva già vinto in GT assieme a Calado, ma farlo con una Hypercar è totalmente diverso. Ecco quindi che anche l'inglese si mostra emozionatissimo al traguardo.

"Sono felicissimo per il team, un risultato stupendo e storico. Non potevamo far altro che spingere al massimo e come passo eravamo simili, alla fine qualche pensiero ti viene sempre e un po' di paura c'è, fra l'altro sapendo quanto sono forti le Toyota", commenta l'inglese.

"Durante la notte abbiamo sofferto un po' quando abbiamo montato le gomme soft, ma anche questa è tutta esperienza. Il team ha fatto un lavoro eccezionale, così come i miei compagni. E' stata una sorpresa e una gara magnifica".

"Quando è toccato a me salire in macchina, ho dovuto spingere un po' più del solito, ma sapevo benissimo che dovevo correre qualche rischio per farcela. Onestamente non ci credevo molto all'inizio del weekend, ma l'auto si è dimostrata affidabile e competitiva, il che è ottimo per il prosieguo della stagione. Dobbiamo continuare a lavorare per essere ancor più competitivi e sugli assetti".

I vincitori della 24 Ore di Le Mans 2023, Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi, Ferrari AF Corse Ferrari 499P Photo by: Roberto Chinchero

Giovinazzi è scoppiato in lacrime allo sventolio della bandiera a scacchi e gli è servito qualche minuto in più e tanti abbracci per riprendersi.

"Vincere a Le Mans è sempre speciale, farlo con la Ferrari nella principale categoria lo è ancor di più e siamo veramente orgogliosi di tutto ciò che abbiamo fatto con la squadra. Non salivo su un podio da anni, ho pianto perché ci sono stati tanti sacrifici dietro e anni di sofferenza, ma alla fine basta crederci", ha affermato il pugliese.

"L'ho fatto nel mio talento e nella squadra, in meno di un anno abbiamo costruito una macchina, messa in pista e vinto a Le Mans. Abbiamo ancora tantissimo lavoro da fare, ma il primo tassello è messo".

"24h sono lunghissime, ma l'affidabilità e la fortuna sono state dalla nostra parte, come piloti e come squadra non abbiamo sbagliato niente. Ma fino a che non abbiamo passato il traguardo sono stato calmo, anche perché sono molto scaramantico!"

Il ragazzo di Martina Franca in effetti è stato bravissimo anche in situazioni poco semplici, come rimonta dopo i problemi e la guida sotto il diluvio.

"Il primo stint è stato il più difficile perché mi sono trovato con le slick sotto l'acquazzone e lì è sempre facile commettere errori. Dovevo stare calmo per tenere la macchina in pista, ma anche Alessandro ha avuto una situazione simile, per questo dico che siamo stati bravi nella gestione".

"L'ultimo turno è stato davvero impegnativo, sapevamo che dovevamo spingere per tenerci dietro le Toyota. Una delle occasioni per mettere farcela contro di loro era mettergli pressione e indurli all'errore".

"Quello che ci mancava rispetto a loro era l'esperienza, gestione gomme e strategie. Un conto è farlo per 8 ore, un altro per 24. Siamo stati perfetti in tutto".

Ora spazio alle emozioni, consapevoli che il progetto 499P funziona e ha un grande avvenire davanti a sè.

"E' un risultato speciale se pensiamo che abbiamo messo in pista la vettura solamente nel luglio del 2022. Siamo venuti qui conquistando Hyperpole e prima fila con le nostre auto, ma non ci aspettavamo di sopravvivere in questo modo alle 24 ore".

"Sapevamo di avere una macchina veloce e l'avevamo dimostrato già a Sebring con la Pole Position e per qualche istante pure a Spa. Ma in gara le Toyota sono forti ed eravamo consapevoli che sulla gestione del consumo gomme avrebbero potuto fare la differenza ed essere più veloci".

"Alla fine tutto può succedere, siamo stati anche fortunati e a mettere tutto insieme per vincere. Peccato per la #50, se non ci fosse stato il problema avremmo potuto festeggiare la doppietta, che magari proveremo a fare a Monza".

"Grazie alla Ferrari, che dopo 50 anni è tornata qui a vincere Le Mans a livello assoluto, è un grande orgoglio. Quello che ho fatto probabilmente lo capirò meglio nei prossimi giorni!".