24h Le Mans | Cadillac: "Orgogliosi del podio, torneremo più forti"

Per la prima volta dal 2016, la 24 Ore di Le Mans ha visto tre differenti costruttori occupare i tre gradini del podio. In quell’occasione furono Porsche, Toyota e Audi le tre case capaci di tornare a casa con un trofeo dalla gara di durata più famosa e celebrata al mondo, mentre nell’edizione del Centenario a salire sul podio sono state Ferrari, Toyota e Cadillac.

Per la casa americana, la quale ha fatto il debutto nel campionato WEC proprio quest’anno con la sua LMDh, il risultato di Le Mans rappresenta non solo il primo podio stagionale, ma anche una grande soddisfazione per un progetto giovane. Un traguardo importante, giunto al termine di una corsa in cui l’altra Cadillac #3 è stata capace di raggiungere il quarto posto. Più sfortunata l’altra V-Series.R #311 di Action Express Racing, incappata in un incidente contro le barriere nel corso del primo giro, il che ha richiesto un lungo periodo di riparazioni.

Tuttavia, le due vetture di Cadillac Racing, gestite da Chip Ganassi Racing, hanno avuto una gara relativamente priva di problemi durante tutte le 24 ore, in particolare la #2, poi giunta a podio. In una gara a “eliminazione”, ciò si è rivelato un aspetto centrale tenendo a mente i tanti problemi tecnici accusati dalle auto Porsche, oltre agli episodi che hanno visto coinvolte le Peugeot, la Toyota #7 e la Ferrari #50. L’unico episodio da segnalare è stato un testacoda di Westbrook dopo essere stato sorpreso dall’arrivo della pioggia quando si trovava ancora su gomme slick.

#2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R di Earl Bamber, Alex Lynn, Richard Westbrook Photo by: JEP / Motorsport Images

La vettura, che partecipa a tutte le stagioni del Campionato Mondiale Endurance, ha concluso con un giro di ritardo alla Ferrari #51 e la Toyota #8, conquistando comunque l'ultimo gradino del podio. Un risultato che il team ha a lungo cercato in questo avvio di campionato, conquistando il titolo “di prima degli altri”.

“Sono molto orgoglioso, ma voglio congratularmi prima di tutto con la Ferrari, è stato impressionante. Ovviamente siamo un po’ delusi, ci sarebbe piaciuto lottare per uno dei primi due posti, ma non ci siamo ancora. Faremo i nostri compiti e torneremo più forti il prossimo anno. Considerando tutto ciò che è successo, è un ottimo risultato per Cadillac e per tutto coloro coinvolti in questo progetto. Siamo molto orgogliosi, siamo i primi degli altri, è tutto ciò che potevamo chiedere”, ha spiegato Westebrook.

Per quanto l’obiettivo rimanga sempre quello di trionfare e battere tutti i propri rivali, la prima parola che riecheggia in casa Cadillac è “orgoglio”, non solo per essere riusciti a completare le ventiquattro ore di gara nonostante il progetto ancora giovane, ma anche per aver tagliato il traguardo come miglior LMDh.

#2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R di Earl Bamber, Alex Lynn, Richard Westbrook Photo by: Marc Fleury

“Ferrari e Toyota hanno fatto un lavoro fantastico oggi. È un progetto che ha preso vita a Sebring, come un nuovo team, penso che abbiamo avuto il potenziale per conquistare qualche podio e finalmente ci siamo riusciti. Penso sia fantastico per questo progetto. Inoltre abbiamo concluso i primi giri in testa alla gara per Cadillac a Le Mans, quindi abbiamo spuntato una casella”, ha spiegato Bamber durante la conferenza stampa.

“Ovviamente l’obiettivo finale per tutti è quello di tentare di vincere la corsa, sicuramente ci proveremo. Abbiamo avuto un buon passo in certe circostanze, ma alla fine il passo della Ferrari è stato molto costante, le strategie erano aggressive. Anche la vettura #50 era veloce. Faremo i nostri compiti, torneremo più forti, ora c’è Monza, vogliamo essere i migliori del resto del gruppo e avvicinarci durante il resto della stagione”.

Sulla stessa linea anche Alex Lynn, il quale ha voluto rimarcare il percorso che ha portato Cadillac dalla genesi di questo progetto al podio a Le Mans: “Non è abbastanza! Scherzi a parte, sono molto orgoglioso del team e congratulazioni a Ferrari e Toyota. Sono orgoglioso del team e del brand considerando da dove siamo partiti, arrivare qui e mettere una vettura sul podio a Le Mans, come primo anno per il programma è estremamente importante. Non vedo l’ora di vedere cosa ci riserva il futuro”.