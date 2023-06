24h Le Mans | 2a Ora: è iniziata la battaglia, quanti incidenti!

La 24h di Le Mans del Centenario è ufficialmente partita fra le mille emozioni del momento, ma sotto un cielo plumbeo che non faceva presagire nulla di buono alle ore 16;00, quando le vetture sono scattate sul rettilineo del Circuit de la Sarthe.

Le Ferrari hanno inizialmente tenuto la testa, ma la Toyota #8 di Sébastien Buemi ha sfruttato la maggior velocità sui rettilinei per portarsi al comando dopo pochi km mettendosi alle spalle la 499P #50 di Nicklas Nielsen, mentre la #7 di Mike Conway ha dovuto alzare il piede e rinunciarvi dopo aver fatto uguale con la #51 di James Calado perché in quel momento è stato annunciato l'ingresso della Safety Car.

La vettura di sicurezza è intervenuta in seguito all'incidente che alla prima chicane del rettilineo 'Hunaudières' ha visto Jack Aitken sbandare e impattare contro alle barriere di sinistra con la Cadillac #311. Il portacolori di Action Express Racing ha sbagliato in accelerazione, tradito dal fondo reso umido da una insidiosa pioggerellina che in quel punto stava scendendo, rovinando vistosamente la sua V-Series.R nella parte anteriore, ma riuscendo a riportarla ai box per le riparazioni.

Poco più indietro, errore nella medesima variante anche per Mark Kvamme con la Oreca LMP2 #32 di Inter Europol Competition, piantatosi in ghiaia e tirato fuori dalla gru. Intanto i commissari hanno dovuto riparare le barriere rovinate da Aitken e con la SC in azione molti hanno preferito subito fermarsi ai box anticipando la sosta.

Con l'assurda nuova regola introdotta quest'anno, che vede le auto procedere in fila per poi cominciare la procedura del 'pass around' facendo sdoppiare e rimettere in ordine di categoria tutti, in pratica abbiamo perso 40' di azione. Alla ripartenza, Buemi ha spinto per allungare e Conway ha sopravanzato Nielsen, ma le Rosse hanno risposto all'inglese rimettendosi in seconda e terza posizione dopo una battaglia stupenda.

Nielsen è stato poi richiamato dal muretto di AF Corse per anticipare la prima sosta a causa di un problema singolare: una delle alette fissate sopra l'abitacolo della 499P (quella di sinistra, nello specifico) si è staccata incastrandosi proprio nella presa d'aria del cofano motore. Anche la Cadillac #3 di Chip Ganassi Racing si è fermata; in questo modo il danese è balzato al comando seguito da Sébastien Bourdais una volta che tutti gli altri sono rientrati.

A metà della seconda ora, brutti incidenti nel giro di pochi istanti per le Oreca di Rodrigo Sales (Nielsen Racing #14) e Ricky Taylor (Tower Motorsports #13); la prima ha sbattuto in fondo al rettilineo principale, la seconda poco prima di 'Mulsanne' per un sospetto contatto con la Oreca #48.

Come se non bastasse, in una fase concitata di doppiaggi un contatto multiplo tra la Cadillac #3 e le GTE di Ferrari-AF Corse (#21) e Aston Martin-GMB Motorsport (#55) ha visto la V-Series.R girarsi e ripartire, mentre la 488 e la Vantage sono andate a sbattere sotto al ponte Dunlop, spargendo detriti ovunque e alzando bandiera bianca.

Anche qui c'è chi ha approfittato delle 'Slow Zone' decretate per fermarsi e perdere meno tempo rispetto al solito, fatto sta che la classifica ne è uscita ulteriormente rimescolata.

Chi ancora deve effettuare il secondo pit-stop sono Cadillac #2 e le Porsche-Penske #5 e #75, che al momento sono sul podio virtuale della Classe Hypercar. Quarta la Toyota #8, seguita dalle Porsche di Jota (#38) e Penske (#6), poi abbiamo la Toyota #7 al settimo posto, con dietro le Ferrari #50 e #51 e le Peugeot #94 e #93.

La Glickenhaus #709 è 12a, la sua sorella #708 attualmente è 15a dopo essere partita dai box per una perdita d'olio nel cambio accusata nel giro di schieramento in griglia. La 007 LMH è alle spalle della Cadillac #3, sistemata ai box dai tecnici CGR dopo l'incidente sopracitato con le GTE avendo forato anche la posteriore destra.

Partenza della gara Photo by: Alexander Trienitz

In Classe LMP2 è il Team WRT a comandare le operazioni con la Oreca #41, seguita a 7" dalla Alpine #36 (che però ha una sosta in più all'attivo), mentre terza a 10" dalla vetta è salita la #28 di Jota, che a sua volta ha un buon vantaggio sulla #23 di United Autosports e la #10 di Vector Sport.

Subito dietro troviamo sesta la #30 del Duqueine Team, la #34 di Inter Europol Competition, la #48 di Idec Sport e la Alpine #35, che assieme alla United Autosports #22 completano la Top10 di categoria.

Le Prema stanno soffrendo un po' più del previsto, fra l'altro la #63 è stata costretta a fermarsi per riparare il posteriore, dato che uno dei faretti si stava staccando; attualmente questa è 19a, mentre la #9 e 14a.

Tra i PRO/AM, nonostante un problema avuto in griglia, rimonta e allungo per la DKR Engineering #43 sulla Graff Racing #39 e la AF Corse #80, con dietro la #923 del Racing TeamTurkey.

Partenza della gara Photo by: Alexander Trienitz

In LMGTE AM le Porsche stanno dando l'impressione di averne decisamente di più e la 911 #56 di Project 1-AO è salita in testa (con una sosta ancora da effettuare) seguita dalle #86 di GR Racing e #85 delle Iron Dames.

La #911 della Proton Competition è invece passata davanti alla Ferrari #54 di AF Corse nella lotta per il quarto posto, con la 488 #74 di Kessel Racing sesta e la #100 di Walkenhorst settima.

Le Aston Martin di ORT by TF Sport (#25) e TF Sport (#72) sono in Top10 assime alla Porsche #88 di Proton Competition. La Corvette #33 si è invece dovuta fermare tornando in garage per sostituire l'ammortizzatore anteriore destro ed ora viaggia in 19a piazza.

Al 41° posto generale ecco la Chevrolet Camaro NASCAR ZL1 della Hendrick Motorsports, che per ora ha effettuato una sola sosta alternando Mike Rockenfeller al via ed ora Jimmie Johnson al volante.