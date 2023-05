24h di Le Mans | Walkenhorst presenta la livrea della sua Ferrari

La Walkenhorst Motorsport ha presentato la livrea della Ferrari 488 GTE Evo con la quale avrà l'onore di prendere parte alla 24h di Le Mans del 2023.

La squadra con sede a Melle, in Germania, da sempre associata a marchi tedeschi come BMW, ha vinto il titolo in Asian Le Mans Series ad inizio anno guadagnandosi l'invito all'edizione del Centenario della celebre corsa francese, prevista sul Circuit de la Sarthe il 10-11 giugno.

Non essendo più disponibile una BMW con specifiche GTE per iscriversi alla Classe LMGTE AM, la squadra tedesca ha scelto la Ferrari per presenziare a quello che è il quarto evento del FIA World Endurance Championship.

La 488 avrà il #100 sulla fiancata, in onore del compleanno della gara, e una livrea nero-azzurra dettata dallo sponsor di impianti audio McIntosh, con note musicali sulla fiancata dove appare anche la banda indicatoria del volume.

La vettura di Maranello verrà preparata in collaborazione con AF Corse per il terzetto formato da Chandler Hull, Andrew Haryanto e Jeff Segal e a breve ci sarà uno shakedown per controllare che tutto sia in ordine, prima di recarsi in Francia per i test ufficiali che avranno luogo la domenica antecedente la 24h.

"Sono molto felice di andare a Le Mans con Walkenhorst Motorsport quest'anno. È sempre un grande privilegio correre la 24h, soprattutto quest'anno per il 100° anniversario della gara e per l'ultimo anno delle vetture GTE - ha dichiarato Segal - Ho molti bei ricordi al volante di varie Ferrari a Le Mans e non vedo l'ora di aggiungere un altro capitolo con Walkenhorst Motorsport quest'anno! Naturalmente, questa gara è sempre una grande sfida, ma credo che abbiamo buone possibilità con questo team e la formazione di piloti".

Hull aggiunge: "Il nostro obiettivo era vincere il campionato della Asian Le Mans Series e assicurarci un invito per la 24 Ore di Le Mans. Raggiungerlo ed essere al 100° anniversario della gara non potrebbe essere più emozionante. Il nostro team, la fomazione di piloti e la Ferrari 488 GTE sono pronti per la sfida. Le Mans è l'obiettivo e il sogno di ogni pilota".

Contento anche Haryanto: "Sono molto felice della possibilità di partecipare alla 24 Ore di Le Mans con Walkenhorst Motorsport. Faremo del nostro meglio per essere in testa alla Classe".

Il responsabile del team, Niclas Königbauer, chiosa: "Naturalmente non vediamo l'ora di partecipare alla 24 Ore di Le Mans. Tuttavia, siamo consapevoli che Le Mans offre sfide particolari, soprattutto per quanto riguarda la giusta strategia. La nostra line-up di piloti è molto equilibrata e sono convinto che avremo un buon schieramento al via. Abbiamo obiettivi ambiziosi, vogliamo avere successo e salire sul podio. A questo proposito, stiamo facendo tutto il possibile per assicurarci di essere ben preparati per la gara".