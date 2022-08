24h di Le Mans | Presentato il trofeo del Centenario per il 2023

La 24h di Le Mans del 2023 avrà un trofeo molto particolare in palio, differente da quello che solitamente viene assegnato al vincitore.

L'edizione numero 91 della celebre gara che si svolge sul Circuit de la Sarthe, in programma il fine settimana del 10-11 giugno del prossimo anno, sarà quella del centenario per l'evento.

Il primo in assoluto, infatti, si svolse nel 1923; nel weekend, allo storico raduno di Pebble Beach, è stato svelato il trofeo costruito da Monnaie de Paris in collaborazione con Rolex, sponsor della corsa valida per il FIA World Endurance Championship.

L'Automobile Club de l’Ouest, organizzatore della 24h di Le Mans, ha in programma grandi cose per festeggiare questa grandiosa ricorrenza, già resa particolare in anticipo con l'avvento di una serie di nuovissimi prototipi costruiti da vari marchi secondo le regole Le Mans Hypercar e LMDh.

La coppa è realizzata in bronzo ed è alta oltre 150cm; verrà esposta in vari eventi da qui al giorno della gara, cominciando appunto da Pebble Beach dove lo scorso fine settimana tutti l'hanno potuta ammirare in anteprima.

Successivamente verrà portata al Goodwood Revival (16-18 settembre 2022), Chantilly Arts & Elégance Richard Mille (24-25 settembre 2022), 8h del Bahrain (12 novembre 2022), Retromobile Show (1-5 febbraio 2023) e Ice St. Moritz (25 febbraio 2023).

Infine è stato annunciata anche una asta legata alla 24h, organizzata in collaborazione con RM Sotheby's, con macchine e cimeli particolari. La prima è la Lancia LC2 (telaio #0005) in livrea Martini che prese parte alla corsa nel 1984 e 1985.

#4 Martini Lancia LC2-83/85: Bob Wollek, Alessandro Nannini, Luis Cesario Photo by: Philippe Hubert