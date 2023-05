24h di Le Mans | Porsche in corsa per aiutare i bambini malati

Non solo celebrazioni, ma anche beneficenza per la Porsche in occasione della 24h di Le Mans. La Casa di Stoccarda ha ideato una bellissima iniziativa in occasione di quello che sarà il quarto round del FIA World Endurance Championship, in programma il 10-11 giugno.

Sul Circuit de la Sarthe le tre 963 ufficiali schierate dal Team Penske avranno una livrea particolare, che come vi avevamo illustrato in sede di presentazione avvenuta a Spa-Francorchamps un paio di settimane fa, riprende le colorazioni storiche delle vetture che in passato hanno rappresentato e vinto anche la Classica endurance francese.

Ma il mese prossimo il 75° anniversario di Porsche Motorsport sarà anche una grande opportunità per aiutare chi ne ha più bisogno ed in particolare sono state scelte le associazioni 'Kinderherzen retten e.V.', 'Interplast Germany e.V.' e la Fondazione Ferry Porsche per raccogliere fondi destinati ai bambini gravemente malati di tutto il mondo.

Presentazione livrea Porsche 963 per la 24h di Le Mans Photo by: JEP / Motorsport Images

"Il Kinderherzen retten e.V. ha sede a Friburgo, in Germania. Questa associazione lavora a stretto contatto con la clinica universitaria locale ed aiuta i bambini affetti da patologie cardiache nei Paesi meno sviluppati dal punto di vista medico a condurre una vita sana con un'operazione unica. Per questa operazione, i bambini vengono portati alla clinica di Friburgo, dove il team di medici altamente specializzati ha già assistito 260 bambini da quando l'associazione è stata fondata 21 anni fa", spiega il comunicato di Porsche.

"I medici professionisti di Interplast Germany e.V. effettuano interventi di chirurgia plastica su base volontaria e trattano, tra l'altro, ferite e ustioni di bambini provenienti da regioni in crisi e da Paesi in via di sviluppo. I membri del team operativo sono esperti che intervengono quando è necessario un aiuto altamente specializzato, ma non ancora disponibile. Con una sola missione, fino a 100 bambini e ragazzi possono essere sottoposti a interventi nei rispettivi Paesi. Anche Interplast France, con sede a Le Mans, riceverà il sostegno per una missione attraverso l'iniziativa 'Racing for Charity' ".

"La Fondazione Ferry Porsche è stata istituita nel maggio 2018 in occasione del 70° anniversario del marchio Porsche. Grazie alle donazioni di 'Racing for Charity', una parte del carico dei bambini gravemente malati e delle loro famiglie sarà alleggerita in modo che possano godere di momenti più spensierati'.

Presentazione livrea Porsche 963 per la 24h di Le Mans Photo by: JEP / Motorsport Images

Riprendendo il numero 75 che rappresenta Porsche e la sua storia quest'anno, a Le Mans verranno infatti devoluti 750€ ad ogni giro completato dalle 963 LMDh in Francia, il che potrebbe effettivamente portare ad una bella cifra per chi ne ha più bisogno.

"A Le Mans, le vetture di punta della Classe Hypercar effettueranno fino a 380 giri sul Circuit della 24h, lungo 13,626 chilometri. In condizioni ottimali, le tre vetture ufficiali schierate da Porsche Penske Motorsport potrebbero compiere un totale di 1.140 tornate".

Michael Steiner, Membro del Consiglio Direttivo, Ricerca e Sviluppo di Porsche AG, ha spiegato i perché dell'iniziativa: "La 24 Ore di Le Mans è uno dei più grandi eventi sportivi al mondo e la più grande sfida nelle gare di durata. Per Porsche, Le Mans è uno dei campi di prova più impegnativi per le nuove tecnologie che alla fine confluiranno nella produzione di serie".

"In occasione del 100° anniversario di Le Mans, vogliamo trasmettere un messaggio e richiamare l'attenzione su organizzazioni selezionate che sono particolarmente impegnate nel sociale".