24h di Le Mans: non ci sarà la sessione di test pre-gara

L'Automobile Club de l’Ouest ha pubblicato la prima bozza di programma per la 24h di Le Mans, che come sappiamo non si terrà più a metà giugno essendo stata spostata il weekend del 19-20 settembre causa Coronavirus.

Per il gran finale della Super Season 2019-2020 del FIA WEC salta subito all'occhio una cosa: non è prevista la consueta sessione di test che solitamente veniva svolta un paio di settimane prima dell'evento.

Questo perché ACO e FIA si sono ritrovate con un paio di problemi non indifferenti. Il primo è sicuramente il costo da sostenere, che di questi tempi non va affatto sottovalutato vista la crisi che alcuni team andranno ad affrontare inevitabilmente. Il secondo riguarda la corsa contro il tempo per i vari impegni, sia per la Federazione francese, che ha da recuperare la 24h di moto ad inizio mese, ma anche per piloti e squadre che dovranno correre in IMSA ed ELMS.

"Abbiamo deciso di togliere i test pre-gara perché sappiamo che i nostri partecipanti saranno già pieni di spese e impegnatissimi - spiega Pierre Fillon, Presidente di ACO - Come sapete, la gara sarà il 19–20 settembre e provare 15 giorni prima significherebbe farlo nella settimana successiva alla 24h di moto".

"Abbiamo già faticato parecchio per organizzare due eventi così importanti a distanza di tre settimane, ripensando alle nostre priorità, e siccome anche in altre occasioni i test non hanno avuto luogo, si è preferito levarli dal programma. Durante i giorni che precedono la gara ci sarà comunque modo di allenarsi nelle Prove Libere, garantendo ai piloti meno esperti il giusto tempo per conoscere vetture e pista".

L'ultima volta che non erano stati inseriti nel programma i test fu nel biennio 2009-2010 a causa della crisi economica.

Il programma provvisorio prevede dunque che il 13 e 14 settembre ci siano per tutti i controlli amministrativi e tecnici (posto da confermare), mentre il 16 e 17 avremo le sessioni di Prove Libere e Qualifiche. La Gara partirà il pomeriggio di sabato 19, concludendosi in quello di domenica 20. Tutte le verifiche post-evento si svolgeranno lunedì 21.