24h di Le Mans | La Grand Exposition: ecco cosa c'è al museo!

"Dietro le porte di questo museo c'è un secolo di storia". Questo è senza dubbio il riferimento storico più azzeccato per avvertirvi se mai aprirete le porte del Museo della 24 Ore di Le Mans durante il mese di giugno. Giovedì 1 viene inaugurata la grande mostra che celebra il centenario dell'evento, frutto di un progetto elaborato negli ultimi 24 mesi. È una mostra senza precedenti e scommettiamo che lascerà senza fiato tutti i visitatori.

"Abbiamo rifatto tutto, è stato un lavoro pazzesco", dice Fabrice Bourrigaud, direttore del museo. Sì, i locali sono stati completamente ristrutturati per ospitare più di 80 auto, 60 delle quali hanno vinto la classica endurance francese. È una percentuale notevole se si considera che delle 90 edizioni disputate, quattro auto vincitrici non esistono più, altre quattro hanno vinto due volte e una è introvabile.

È semplicemente un record di successi a grandezza naturale, che abbraccia un secolo di storia e che sarà offerto agli appassionati, il tutto impeccabilmente esposto in una scenografia monocromatica che accompagna le macchine con tutta l'umanità che si respira intorno a questa gara leggendaria. "Giocheremo la partita della vicinanza al pubblico", promette Bourrigaud, mentre le auto godono di uno spazio che permette loro di essere apprezzate appieno.

È difficile immaginare quale compito titanico rappresenti questa mostra unica nel suo genere, con tutte le implicazioni logistiche, amministrative e doganali che comporta riunire in un unico luogo i modelli che hanno brillato nella regione della Sarthe. Con menzione d'onore essenziale: niente repliche, niente sotterfugi, niente trucchi. Tutte le auto esposte hanno partecipato veramente all'evento e i telai sono scrupolosamente quelli originali. "Era fuori discussione presentare auto non autentiche", insiste Bourrigaud.

Sotto il tetto del Museo della 24 Ore di Le Mans sono esposte auto di 28 marche diverse, provenienti da 18 musei e 17 collezionisti privati di tutto il mondo. E mentre i costruttori sono stati al gioco, gli altri hanno dovuto talvolta essere convinti. "Ci hanno affidato le loro opere d'arte e hanno contribuito finanziariamente", spiega Bourrigaud, che ha trovato le parole giuste per convincerli: "Abbiamo detto loro che il centenario era un evento unico nella vita, che era una questione di 'ora o mai più'. Abbiamo detto loro che le auto meritavano di tornare nel luogo in cui avevano scritto la loro storia, che doveva essere fatto per il pubblico e per gli amanti di Le Mans".

"Tutti i costruttori sono stati fantastici", aggiunge, facendo l'esempio di Audi che, pur guardando alla Formula 1 per il futuro, non ha mai rinnegato il suo passato. I 13 prototipi dei Quattro Anelli che hanno vinto a Le Mans sono tutti esposti alla mostra.

Oltre all'afflusso di visitatori previsto, i team del museo dovranno affrontare un'altra sfida logistica durante il weekend di gara del centenario: venerdì sera, durante le celebrazioni ufficiali, e il giorno successivo prima dell'inizio della 91a edizione, una quarantina di modelli esposti lasceranno la sala per andare in pista, poi dovranno tornare nella loro vetrina per continuare a brillare agli occhi dei giovani e dei meno giovani che verranno ad ammirarli! "Daremo loro la possibilità di riscoprire una madeleine di Proust", dice già con piacere Bourrigaud.

Dal 1° giugno al 2 luglio 2023

Al di fuori della settimana di gara: dalle 10.00 alle 19.00

Durante la settimana della 24 Ore di Le Mans:

- Lunedì e martedì: dalle 9.00 alle 20.00

- Mercoledì: dalle 9.00 alle 22.00

- Giovedì: dalle 9.00 alle 23.00

- Venerdì: dalle 9.00 alle 15.00

- Sabato: dalle 15.00 alle 3.00

- Domenica: dalle 9.00 alle 19.00

Ingresso

- Soci ACO: gratis

- maggiorenni: 18 euro

- da 10 a 18 anni: 16 €

- da 6 a 10 anni: 10 €

- minori di 6 anni: gratuito

- Titolare di un biglietto della 24 Ore di Le Mans per la settimana e/o il weekend dal 4 all'11 giugno: gratuito.

- Titolare di un biglietto Le Mans Classic solo ingresso di 4 giorni, ingresso di 4 giorni + Paddock, ingresso di 4 giorni + Paddock + Tribuna, ingresso di 4 giorni + Tribuna o Pass da giovedì 29 giugno, ore 14.00 a domenica 2 giugno: gratuito.

Visita guidata: supplemento di 5 euro