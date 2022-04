24h di Le Mans | Ecco le novità tra i 186 piloti del 2022

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Photo by: Toyota

L'Automobile Club de l'Ouest e la FIA hanno pubblicato una seconda versione dell'elenco iscritti per la 24h di Le Mans 2022, con alcune novità.

I partecipanti alla 90a edizione della classica francese, valida come terzo round stagionale del FIA World Endurance Championship, restano 62, con 186 piloti a darsi battaglia lungo gli oltre 13km del Circuit de la Sarthe.

L'appuntamento è per l'11-12 giugno, dunque andiamo a vedere nello specifico chi e cosa è cambiato rispetto all'elenco che era stato reso noto il 10 marzo, per altro già con un po' di ritardo dovuto alla riapertura delle iscrizioni causa incertezze create dalla guerra in Ucraina.

La partenza Photo by: Nick Dungan / Motorsport Images

HYPERCAR

La categoria Hypercar è praticamente l'unica a restare così com'era, con le due Toyota, la Alpine LMP1 del Team Signatech e la coppia di Glickenhaus a darsi battaglia per la gloria a livello assoluto.

Confermati quindi Conway/Kobayashi/Lopez (#7) e Buemi/Hartley/Hirakawa (#8) sulle GR010 Hybrid, Negrão/Lapierre/Vaxivière sulla A480 #36 e i terzetti delle 007 LMH #708 (Pla/Dumas/Derani) e #709 (Briscoe/Westbrook/Mailleux).

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Photo by: Toyota

LMP2

Tra i 27 partecipanti alla categoria LMP2 - formata interamente dalle Oreca 07-Gibson tranne la Ligier schierata dalla CD Sport - ci sono alcuni volti nuovi.

Il primo riguarda la DKR Enginnering, che a Laurents Hörr e Jean Glorieux affiancherà Alexandre Cougnaud sulla Oreca #3 di Pro/Am.

Nella medesima sottocategoria ci saranno anche i ragazzi della TDS Racing x Vaillante con Tijmen Van Der Helm ingaggiato per condurre la #13 con Philippe Cimadomo e Mathias Beche, dato che Bent Viscaal ha raggiunto l'accordo per andare in ARC Bratislava con Miroslav Konopka e Tristan Vautier.

La sopracitata CD Sport avrà Michael Jensen e Steven Palette assieme a Christophe Cresp per la Ligier JSP 217 #27, Jack Aitken salirà a bordo della Oreca #47 di Algarve Pro Racing con Sophia Floersch e John Falb, e Patrick Pilet darà una mano a Paul Lafargue e Paul-Loup Chatin in Idec Sport.

#38 JOTA Oreca 07 - Gibson LMP2, Roberto Gonzalez, Antonio Felix Da Costa, Anthony Davidson Photo by: Nick Dungan / Motorsport Images

LMGTE PRO

Nel Settebello della LMGTE PRO la notizia sono i nomi dei terzi piloti scelti da Ferrari per le 488 gestite da AF Corse.

Daniel Serra raggiunge i vecchi colleghi James Calado/Alessandro Pier Guidi sulla #51, Davide Rigon riprende il volante della #52 con il duo titolare Miguel Molina/Antonio Fuoco.

Le Chevrolet Corvette C8.R gestite da Pratt & Miller confermano Antonio Garcia/Jordan Taylor/Nicky Catsburg (#63) e Tommy Milner/Nick Tandy/Alexander Sims (#64).

Tutto invariato Porsche 911 del Team Manthey con i terzetti formati da Makowiecki/Bruni/Lietz (#91) e Vanthoor/Christensen/Estre (#92).

A questi vanno a sommarsi i ragazzi di Riley Motorsports, che schierano una Ferrari con il #74 per Fraga/Bird/Van Gisbergen.

#52 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO LMGTE Pro, Daniel Serra, Miguel Molina, Sam Bird Photo by: JEP / Motorsport Images

LMGTE AM

Infine anche tra i 23 partecipanti della Classe LMGTE AM, un cambiamento importante si registra nelle fila della TF Sport, con Henrique Chaves che salirà sulla Aston Martin #33 dei confermati Keating/Sorensen.

Il Team Project 1 ha invece Nicolas Leutwiler sulla Porsche #46 che già ha condiviso con Cairoli/Pedersen a Sebring nella prima del FIA WEC.

La Ferrari #57 di Kessel Racing in livrea CarGuy vedrà al volante Frederik Schandorff e Mikkel Jensen assieme al titolare Takeshi Kimura, quella #59 di Inception Racing aggiunge Come Ledogar e Marvin Kelin ad Alexander West.

Grande ritorno per Alessandro Balzan, chiamato da Iron Lynx nella formazione della 488 #60 con Claudio Schiavoni e Raffaele Gianmaria, i quali saranno compagni di Pierre Ehret/Christian Hook/Nicolas Varrone, destinati alla #75 del team romagnolo, che ha anche la #80 di Matteo Cressoni/Giancarlo Fisichella/Richard Heistand.

Mentre Louis Prette aveva annunciato la settimana scorsa che Vincent Abril e Conrad Grunewald sarebbero stati con lui sulla #61 di AF Corse, la JMW Motorsport ha invece cambiato tutto perché la Ferrari #66 ora è nelle mani di Renger Van Der Zande/Mark Kvamme/Jason Hart.

Cooper MacNeil completa l'equipaggio della Porsche #79 griffata WeatherTech Racing con Julien Andlauer e Gianluca Giraudi, la 911 #88 di Dempsey-Proton Racing ha Fred Poordad/Patrick Lindsey/Jan Heylen in macchina e la #93 di Proton Competition Zacharie Robichon ad aggiungersi a Michael Fassbender/Matt Campbell.

Infine il Team Hardpoint di Rob Ferriol ha raggiunto l'accordo con Katherine Legge ed Adrien De Leener per la Porsche #99.

#71 Inception Racing Ferrari 488 GTE EVO LMGTE Am, Brendan Iribe, Ollie Millroy, Ben Barnicoat Photo by: JEP / Motorsport Images

Le riserve

Ci sono poi da considerare le possibili squadre subentranti nel caso in cui qualcuno dovesse ritirarsi.

Dopo la rinuncia da parte del Racing Team Nederland, ora i team 'in panchina' sono quattro, capitanati da High Class Racing con la Oreca #49 di LMP2 Pro/Am.

Qui i tre piloti indicati sono Mark Patterson, Jan Magnussen e Kevin Magnussen, ma quest'ultimo è sicuramente impossibilitato a presenziare essendo impegnato in Formula 1 nel concomitante Gran Premio dell'Azerbaijan a Baku con la Haas.

Il secondo posto tra le riserve è quindi della Ferrari LMGTE AM di Rinaldi Racing (#488) su cui appare virtualmente Pierre Ehret, seguita dalla Porsche di Absolute Racing (#18 LMGTE Am) per Andrew Haryanto/Alessio Picariello/Martin Rump e dalla Aston Martin #95 di TF Sport (LMGTE AM) al momento con il solo John Hartshorne indicato.

24 ORE DI LE MANS: Entry-List 2022