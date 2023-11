24h di Le Mans | Ecco il Poster 2024: "Loro ci saranno!"

L'Automobile Club de l'Ouest ha rivelato il poster ufficiale per la 24h di Le Mans, che il prossimo anno sarà valido come quarto evento stagionale del FIA World Endurance Championship.

Mancano pochi giorni all'apertura delle prevendite dei biglietti per assistere alla gara del 12-16 giugno, i cui preparativi sono già cominciati poco dopo il termine dell'edizione del Centenario, vinta come noto dalla Ferrari 499P #51 condotta da Alessandro Pier Guidi, James Calado ed Antonio Giovinazzi.

Tutti gli anni è tradizione creare una nuova locandina promozionale per la manifestazione che si svolge sul Circuit de la Sarthe, come vi avevamo mostrato qualche mese fa in una ricca fotogallery che le riportava quasi tutte dal 1923 ad oggi.