24 Ore di Le Mans: torna il pubblico, ok per 50mila biglietti

La 24 Ore di Le Mans cerca di tornare alla normalità o quasi. Dopo che l'edizione dello scorso anno è stata disputata a porte chiuse, la buona notizia che quella 2021, che si disputarà il 21-22 agosto, sarà aperta al pubblico.

Per quanto riguarda i biglietti, ci sarà una prelazione per i membri dell'ACO, che potranno prenotarli da giovedì 17 giugno. A partire dal lunedì 21 giugno invece inizierà la vendità libera, anche se comunque l'affluenza al Circuit de la Sarthe sarà comunque limitata in base alle decisioni del governo francese.

Si parla della vendita di circa 50.000 biglietti, quindi del 20% della capacità abituale, e agli spettatori sarà richiesto di presentare il passaporto sanitario introdotto dal governo francese il 9 giugno. Con questi due accorgimenti, gli organizzatori sono convinti di poter realizzare un evento di alto livello e soprattutto sicuro.

Nelle giornate dei test (domenica 15 agosto) e delle verifiche tecniche (sabato 14 agosto) gli spettatori non potranno avere accessi. Il circuito sarà aperto al pubblico a partire dal mercoledì 18 agosto, giorno della prima sessione di prove libere, e saranno disponibili sia i parcheggi che i campeggi.

Data la situazione sanitaria in continua evoluzione, per quest'anno non ci saranno concerti e anche il luna park resterà chiuso. Ci sarà tuttavia una serie di eventi di intrattenimento volti a fornire un'esperienza il più emozionante possibile ai tifosi che torneranno in circuito.

In caso di cancellazione o in quello in cui l'evento dovesse alla fine disputarsi a porte chiuse per decisione del governo, i biglietti saranno rimborsati. L'ingresso invece sarà in ogni caso gratuito per i minori di 16 anni, con i bambini al di sotto degli 8 anni che avranno posti gratuiti anche in tribuna.