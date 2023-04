WSK | Tutto esaurito a Cremona per l'ultima Super Master Series

Doppio weekend particolarmente impegnativo per WSK Promotion, con l’imminente apertura del Campionato Italiano di Formula 4 del 23 aprile a Imola, e contemporaneamente il gran lavoro organizzativo per la preparazione della quarta e ultima prova del 27-30 aprile della WSK Super Masters Series a Cremona, dove è annunciato il “tutto esaurito” con circa 300 piloti iscritti.

In pista al Cremona Circuit sono attesi tutti i protagonisti delle quattro categorie del campionato, dalla più piccola MINI alle più performanti OKJ, OK e KZ2, per un grande avvenimento che potrà essere seguito domenica 30 aprile in diretta TV Live Streaming, nei siti:

www.wskarting.it/index.asp, https://motorsport.tv/,

https://www.youtube.com/@WSKPROMOTION.

Classifiche aperte a qualsiasi risultato, in palio a Cremona 153 punti per il primo classificato.

Le situazioni nelle classifiche di campionato dopo i primi tre appuntamenti di Lonato, Franciacorta e Sarno, sono ancora aperte a qualsiasi risultato, grazie al punteggio ad incremento di questa quarta prova di Cremona dove per il primo classificato sono a disposizione ben 153 punti. Ecco come si presenta il campionato per ogni categoria.

KZ2 – Bertuca guida un bel gruppo di antagonisti

In KZ2 è al comando l’italiano Cristian Bertuca (#101 Birel ART Racing/BirelART-TM-Vega) con 241 punti grazie agli ottimi risultati nelle precedenti tre prove (vittoria a Lonato, secondo posto a Franciacorta, terzo a Sarno). Ma a insidiare il capoclassifica oltre al suo compagno di squadra, l’inglese Freddie Slater (#127Birel ART Racing/BirelART-TM) salito a quota 148 con la vittoria nella precedente finale di Sarno, c’è anche il francese Emilien Denner (#121 Sodikart/Sodi-TM), sempre velocissimo e pronto a farsi valere, terzo con 146 punti. Con pochissimo distacco è posizionato con 144 punti l’altro francese Tom Leuillet (#110 Tony Kart R.T./Tony Kart-Vortex), vincitore a Franciacorta ma costretto al ritiro a Sarno, e l’italiano Giuseppe Palomba (#102 Birel ART Racing/BirelART-TM) con 136 punti e deciso ad un pronto riscatto.

La classifica di campionato KZ2:

1. Cristian Bertuca (ITA) punti 241

2. Freddie Slater (GBR) punti 148

3. Emilien Denner (FRA) punti 146

4. Tom Leuillet (FRA) punti 144

5. Giuseppe Palomba (ITA) punti 136

OK – Egozi leader e autore di una buona stagione

Nella OK l’americano Luis James Egozi (#204 Tony Kart R.T./Tony Kart-Vortex-LeCont) si è rivelato molto produttivo e finora autore di una stagione di alto livello, con una vittoria a Lonato e ulteriori buoni piazzamenti che lo hanno portato ad occupare la prima posizione con 219 punti. Non molto distante segue il danese David Walther (#201 Koski Motorsport/Tony Kart-Vortex) con 172 punti con la vittoria a Franciacorta. Ottimo anche il percorso dell’olandese René Lammers (#234 Parolin Motorsport/Parolin-TM), terzo con 167 punti e secondo a Sarno, così come quello del francese Jimmy Helias (#245 Ward Racing/Tony Kart-Vortex) con 134 punti. In ascesa l’italiano Luigi Coluccio (#203 Tony Kart R.T./Tony Kart-Vortex) con la vittoria conquistata a Sarno dopo le prime due prove piuttosto sfortunate.

La classifica di campionato OK

1. Luis James Egozi (USA) punti 219

2. David Walther (DNK) punti 172

3. René Lammers (NLD) punti 167

4. Jimmy Helias (FRA) punti 134

5. Luigi Coluccio (ITA) punti 125

OKJ – Hanna Hernandez in testa con un margine contenuto

Situazione molto aperta nella OK-Junior, dove la differenza di punteggio fra i primi in graduatoria è molto contenuta. Con la vittoria ottenuta nella terza prova di Sarno, al comando si è portato il colombiano Salim Hanna Hernandez (#328 Ricky Flynn/LN Kart-Vortex-Vega) con 153 punti, seguito con 147 punti dal belga Dries Van Langendonck (#351 Energy Corse/Energy-TM) che a Sarno ha ridotto lo svantaggio con la vittoria in Prefinale. E’ scivolato al terzo posto il precedente leader Stepan Antonov (#310 KR Motorsport/KR-Iame), mentre sale in quarta posizione con 120 punti il suo compagno di squadra, l’ucraino Oleksandr Bondarev (#305 KR Motorsport/KR-Iame) grazie al secondo gradino del podio ottenuto a Sarno. Ha guadagnato invece solamente una manciata di punti Filippo Sala (#334 Sodikart/Sodi-TM) e scivola quinto con 110 punti.

La classifica di campionato OKJ

1. Salim Hanna Hernandez (COL) punti 153

2. Dries Van Langendonck (BEL) punti 147

3. Stepan Antonov punti 136

4. Oleksandr Bondarev (UKR) punti 120

5. Filippo Sala (ITA) punti 110.

MINI GR.3 – Hoogendoorn mantiene la leadership

Nella combattuta MINI Gr.3 l’olandese Dean Hoogendoorn (#536 Kidix/KR-Iame-Vega) con il terzo posto della finale di Sarno si conferma in testa alla classifica con 245 punti, inseguito con 226 punti dal turco Iskender Zulfikari (#521 BabyRace/Parolin-Iame) che nella scorsa gara si era piazzato al secondo posto alle spalle dell’altro protagonista del team Kidix, Gianmatteo Rousseau (#541 Kidix/KR-Iame). Gli altri protagonisti della MINI Gr.3 si confermano Bosco Arias Chavarri (#505 Team Driver/KR-Iame), terzo con 151 punti, e il suo compagno di squadra con il Team Driver, il romeno Bogdan Cosma Cristofor (#502 Team Driver/KR-Iame), quarto con 131 punti. In quarta posizione a pari punti sale Vladimir Ivannikov (#512 Gamoto/EKS-TM), grazie alla vittoria ottenuta nella Prefinale di Sarno e il sesto posto in Finale.

La classifica di campionato MINI Gr.3

1. Dean Hoogendoorn (NLD) punti 245

2. Iskender Zulfikari (TUR) punti 226

3. Bosco Arias Chavarri (ESP) punti 151

4. Bogdan Cosma Cristofor (ROU) punti 131

5. Vladimir Ivannikov punti 131.

MINI GR.3 UNDER 10 – Venant ancora leader in una classifica molto corta

Classifica piuttosto corta anche nella MINI Gr.3 Under 10, dove sono in diversi i contendenti pronti a dare la stoccata finale a Cremona e aggiudicarsi il campionato, che è ancora nelle mani del belga Antoine Venant (#543 Kidix/KR-Iame-Vega) con 186 punti. A soli 30 punti di distacco si è portato lo svedese Maximus Unt (#566 Ward Racing/Tony Kart-TM) grazie alla sua vittoria a Sarno, così come a 35 punti di distacco si trova l’ucraino Oleksandr Legenkyi (#501 Team Driver/KR-Iame) protagonista di una stagione molto positiva. Con il secondo posto ottenuto a Sarno si è portato in quarta posizione Daniil Kutskov (#524 BabyRace/Parolin-Iame) con 142 punti, mentre l’italiano Achille Rea (#553 CRG Racing Team/CRG-TM) con 126 punti è quinto con la vittoria ottenuta a Franciacorta.

La classifica di campionato MINI Gr.3 Under 10

1. Antoine Vanant (BEL) punti 186

2. Maximus Unt (SWE) punti 156

3. Oleksandr Legenkyi (UKR) punti 151

4. Daniil Kutskov punti 142

5. Achille Rea (ITA) punti 126.

Info, Classifiche, Risultati: www.wskarting.it/index.asp

Il prossimo appuntamento WSK Super Master Series:

4°Rd – 30/04/2023 CREMONA / MINI – OKJ – OK – KZ2

WSK SUPER MASTER SERIES - Programma

Azione in pista Photo by: WSK

Il karting di WSK

WSK Promotion ha istituito le serie internazionali karting fin dal 2006. Da allora i campionati karting targati WSK hanno ottenuto un successo di partecipazione sempre maggiore, diventando la vetrina più qualificata del karting internazionale, che in questi anni ha superato quota 30.000 partecipazioni complessive.

Un traguardo raggiunto attraverso l’intenso lavoro del team WSK, svolto con impegno, dedizione e passione nel corso di questi 17 anni.

E con la fiducia, soprattutto, riposta dagli addetti ai lavori, dalle Federazioni, dalle case costruttrici, dai team e dai tantissimi piloti che scelgono le gare e i campionati WSK per cominciare la loro carriera nel karting e nell’automobilismo internazionale.

Oggi il karting svolto nelle serie WSK ha il vanto di rappresentare quelli che sono gli attuali campioni nell’automobilismo, in questi ultimi anni quasi tutta la griglia di partenza della Formula 1 infatti è composta da piloti che si sono formati agonisticamente negli eventi WSK.

Il karting promosso da WSK non si vive solo in pista, ma anche dietro le quinte. WSK Promotion racconta, attraverso i propri video (“Speciali”, “Highlights”, “Recap”...), il backstage di ogni gara e le attività all’interno del paddock, per rivivere appieno le emozioni del weekend.

Fin dalla sua nascita, WSK Promotion è impegnata nel dare massima visibilità alle proprie serie, per il pubblico e gli appassionati che, soprattutto in questo periodo, seguono le gare da casa. Proprio per questo, da anni, si è dotata di tutta l’infrastruttura tecnica per poter gestire in autonomia ogni evento “live”.

La regia mobile di WSK è composta da veri professionisti della comunicazione: registi, cameraman, microfonisti, addetti al suono che sfruttano al meglio gli apparati tecnologici di ultima generazione utili a trasmettere in diretta le scene più spettacolari vissute in pista. Sempre accompagnate dal commento in lingua inglese.

In un’era dove la comunicazione viaggia velocemente e a ritmo incessante, WSK Promotion corre non solo in pista ma anche su Internet. Sul sito wskarting.it il pubblico può rimanere sempre aggiornato su tutte le novità relative alle diverse serie. Un vero e proprio “hub” nel quale convogliano tutte le attività di comunicazione.