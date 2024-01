WSK | Segui la DIRETTA della Champions Cup da Lonato

Per tutta la stagione agonistica 2024 la divulgazione degli eventi WSK Promotion saranno ancora una volta divulgati su Motorsport.com, la piattaforma internazionale che anche nella scorsa stagione ha ottenuto un ottimo successo di audience nella diffusione a livello globale delle immagini televisive prodotte da WSK Promotion.

Motorsport.com fa parte della società Motorsport Network ed è un gruppo multimediale digitale tecnologicamente avanzato, specializzato in contenuti sul mondo del motorsport che offre 22 edizioni in 16 lingue, 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana, con 62 milioni mensili di utenti attivi, 4 milioni di followers sui social media, e un pubblico potenziale di 4,3 miliardi di persone sotto un unico marchio.

Motorsport.com è la copertura automobilistica più completa, in diretta e on demand, 14.000 ore di video con la copertura di oltre 125 racing series, oltre 1.200 livestream nell’anno, in un'unica destinazione di streaming e su tutti i dispositivi: TV, smartphone, desktop.

Il canale è raggiungibile su motorsport.com e it.motosport.com.

Photo by: WSK Azione in pista a Lonato

La prima stagionale a Lonato

E’ ormai tutto pronto per il primo evento karting dell’anno, la WSK Champions Cup, al South Garda Karting di Lonato dal 17 al 21 gennaio 2024, che con già circa 280 piloti si conferma subito fra le gare preferite per affrontare la nuova stagione. Per l’occasione scendono in pista le categorie MINI, OKNJ, OKJ, OK e KZ2, con i costruttori e i team più qualificati e tante novità nell’evoluzione agonistica dei piloti, dai passaggi di categoria fra i più giovani a nuove esperienze per i piloti più esperti.

Dopo la pausa invernale e dopo i grandi successi del 2023, WSK Promotion è così pronta ad avviare un altro anno esaltante di grande karting per offrire a tutti l’arena nella quale entrare per poter mostrare il proprio valore, nel primo di 12 weekend di gare del 2024 per un totale di 6 differenti serie.

Numerosi assi del volante hanno messo la propria firma nella Hall of Fame della WSK Champions Cup, tra cui Paolo De Conto, Viktor Gustavsson, Niklas Nielsen, Logan Sargeant, Ben Hanley, Karol Basz, oltre a tanti altri volti noti come Stan Pex, Pedro Hiltbrand, Senna Van Walstijn e Cristian Bertuca, affiancati da giovani agguerriti attualmente impegnati in monoposto come Andrea Kimi Antonelli, Paul Aron e Dennis Hauger.

Ricordiamo che ad aggiudicarsi la scorsa edizione della WSK Champions Cup sono stati in KZ2 Cristian Bertuca (ITA/BirelART-TM Kart), in OK David Walther (DNK/Tony Kart-Vortex), in OKJ Lewis Wherrell (GBR/Exprit-TM Kart), nella MINI Gr.3 Iskender Zulfikari (TUR/Parolin-Iame), nella MINI Gr.3 Under 10 Oleksandr Legenkyi (UKR/KR-Iame).

Domenica 21 gennaio prefinali e finali trasmesse in diretta TV Live streaming da Lonato nella pagina Facebook WSK Promotion e nei siti WSK, Motorsport.com e YouTube:

Il karting di WSK

WSK Promotion ha istituito le serie internazionali karting fin dal 2006. Da allora i campionati karting targati WSK hanno ottenuto un successo di partecipazione sempre maggiore, diventando la vetrina più qualificata del karting internazionale, che in questi anni ha superato quota 30.000 partecipazioni complessive.

Un traguardo raggiunto attraverso l’intenso lavoro del team WSK, svolto con impegno, dedizione e passione nel corso di questi 18 anni.

E con la fiducia, soprattutto, riposta dagli addetti ai lavori, dalle Federazioni, dalle case costruttrici, dai team e dai tantissimi piloti che scelgono le gare e i campionati WSK per cominciare la loro carriera nel karting e nell’automobilismo internazionale.

Oggi il karting svolto nelle serie WSK ha il vanto di rappresentare quelli che sono gli attuali campioni nell’automobilismo, in questi ultimi anni quasi tutta la griglia di partenza della Formula 1 infatti è composta da piloti che si sono formati agonisticamente negli eventi WSK.

Il karting promosso da WSK non si vive solo in pista, ma anche dietro le quinte. WSK Promotion racconta, attraverso i propri video (“Speciali”, “Highlights”, “Recap”...), il backstage di ogni gara e le attività all’interno del paddock, per rivivere appieno le emozioni del weekend.

Fin dalla sua nascita, WSK Promotion è impegnata nel dare massima visibilità alle proprie serie, per il pubblico e gli appassionati che, soprattutto in questo periodo, seguono le gare da casa. Proprio per questo, da anni, si è dotata di tutta l’infrastruttura tecnica per poter gestire in autonomia ogni evento “live”.

La regia mobile di WSK è composta da veri professionisti della comunicazione: registi, cameraman, microfonisti, addetti al suono che sfruttano al meglio gli apparati tecnologici di ultima generazione utili a trasmettere in diretta le scene più spettacolari vissute in pista. Sempre accompagnate dal commento in lingua inglese.

In un’era dove la comunicazione viaggia velocemente e a ritmo incessante, WSK Promotion corre non solo in pista ma anche su Internet. Sul sito wskarting.it il pubblico può rimanere sempre aggiornato su tutte le novità relative alle diverse serie. Un vero e proprio “hub” nel quale convogliano tutte le attività di comunicazione.