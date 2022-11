WSK Final Cup | Primo round a Sarno con diretta su Motorsport.com

Inizia la fase conclusiva della stagione WSK 2022 con la prima delle due prove WSK Final Cup in programma dal 3 al 6 novembre al Circuito Internazionale Napoli di Sarno, con le categorie MINI, OKJ, OK e KZ2. Al via tutti i piloti più titolati in gara con le maggiori case costruttrici e i più qualificati team internazionali.

WSK Final Cup, a Sarno e Lonato l’11ma edizione

Quest’anno la WSK Final Cup festeggia l’undicesima edizione. Dal suo esordio del 2011 non si è disputata solamente nel 2020 causa pandemia Covid-19, e si è svolta sempre in prova unica. Quest’anno invece sono due le prove, a Sarno e poi a Lonato la settimana successiva il 10-13 novembre, con assegnazione del titolo in base al miglior punteggio complessivo.

Il programma di Sarno, diretta TV streaming nel sito Wsk e su Motorsport.tv.

Dopo le prove libere di mercoledì 2 novembre, la WSK Final Cup a Sarno inizia ufficialmente giovedì 3 novembre con il controllo amministrativo e ulteriori prove libere, prosegue venerdì novembre con le prove cronometrate e le prime manche eliminatorie che vanno a completarsi nella giornata di sabato. Domenica 6 novembre la fase finale, con le Prefinale e le Finali in diretta TV Streaming nel sito wsk.it e su Motorsport.tv.

Azione in pista Photo by: WSK

E’ l’evento più importante di fine stagione

La WSK Final Cup non solo rappresenta l’evento più importante di fine stagione e l’occasione per piloti e team di concludere l’anno con un sigillo di prestigio, ma anche un’opportunità di testare nuovo materiale in vista del prossimo anno. Per diversi giovani diventa anche una importante opportunità per debuttare nella categoria superiore e prendere già confidenza con un kart più competitivo in funzione del 2022.

Tanti campioni nella storia della WSK Final Cup

Nella scorsa edizione della WSK Final Cup, i vincitori furono nella MINI il romeno David Cosma Cristofor con il Team Gulstar, nella OKJ lo spagnolo Lucas Fluxa con KR Motorsport, nella OK l’inglese Arvid Lindblad sempre con KR Motorsport, in KZ2 Francesco Celenta con Parolin Motorsport.

Il palmares della WSK Final Cup già nella prima edizione del 2011 vide la firma di campioni come Lorenzo Travisanutto ai suoi primi esordi nella MINI, Nicklas Nielsen in KF3, Dennis Olsen in KF2, Bas Lammers in KZ2. Da allora il palmares si è arricchito notevolmente con altri grandi nomi del karting internazionale come Callum Ilott, Robert Shwartzman, Karol Basz, Marco Ardigò, Frederik Vesti, Maya Weug, Pedro Hiltbrand, e tanti altri.

Azione in pista Photo by: WSK

Il programma WSK Final Cup, Sarno

Mercoledì 2 e Giovedì 3 novembre

08:45 Prove Libere

Venerdì 4 novembre

08:45 – 11:23: Prove Libere

11.30 – 12:46: Prove cronometrate

13:40 – 17:30: Manches eliminatorie

Sabato 5 novembre

08:30 – 10:27: Warm-up

10:30 – 17:30: Manches eliminatorie

Domenica 6 novembre (TV, Live Streaming)

08:30 – 10:27: Warm-up

10:40 – 13:00: Prefinali

14:00 – 16:00: Finali (14:00 MINI; 14:30 OKJ; 15:00 KZ2; 15:30 OK).

Info: www.wskarting.it/index.asp

WSK FINAL CUP

1°Rd – 06/11/2022 SARNO - MINI-OKJ-OK-KZ2

2°Rd – 13/11/2022 LONATO - MINI-OKJ-OK-KZ2

Azione in pista Photo by: WSK

Il karting di WSK

WSK Promotion ha istituito le serie internazionali karting fin dal 2006. Da allora i campionati karting targati WSK hanno ottenuto un successo di partecipazione sempre maggiore, diventando la vetrina più qualificata del karting internazionale, che in questi anni ha superato quota 30.000 partecipazioni complessive.

Un traguardo raggiunto attraverso l’intenso lavoro del team WSK, svolto con impegno, dedizione e passione nel corso di questi 16 anni.

E con la fiducia, soprattutto, riposta dagli addetti ai lavori, dalle Federazioni, dalle case costruttrici, dai team e dai tantissimi piloti che scelgono le gare e i campionati WSK per cominciare la loro carriera nel karting e nell’automobilismo internazionale.

Oggi il karting svolto nelle serie WSK ha il vanto di rappresentare quelli che sono gli attuali campioni nell’automobilismo, in questi ultimi anni quasi tutta la griglia di partenza della Formula 1 infatti è composta da piloti che si sono formati agonisticamente negli eventi WSK.

Il Circuito Internazionale Napoli di Sarno. Photo by: WSK

Il karting promosso da WSK non si vive solo in pista, ma anche dietro le quinte. WSK Promotion racconta, attraverso i propri video (“Speciali”, “Highlights”, “Recap”...), il backstage di ogni gara e le attività all’interno del paddock, per rivivere appieno le emozioni del weekend.

Fin dalla sua nascita, WSK Promotion è impegnata nel dare massima visibilità alle proprie serie, per il pubblico e gli appassionati che, soprattutto in questo periodo, seguono le gare da casa. Proprio per questo, da anni, si è dotata di tutta l’infrastruttura tecnica per poter gestire in autonomia ogni evento “live”.

La regia mobile di WSK è composta da veri professionisti della comunicazione: registi, cameraman, microfonisti, addetti al suono che sfruttano al meglio gli apparati tecnologici di ultima generazione utili a trasmettere in diretta le scene più spettacolari vissute in pista. Sempre accompagnate dal commento in lingua inglese.

In un’era dove la comunicazione viaggia velocemente e a ritmo incessante, WSK Promotion corre non solo in pista ma anche su Internet. Sul sito wskarting.it il pubblico può rimanere sempre aggiornato su tutte le novità relative alle diverse serie. Un vero e proprio “hub” nel quale convogliano tutte le attività di comunicazione.