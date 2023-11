WSK | Final Cup: Lonato apre il gran finale LIVE su Motorsport.tv

Si prospetta un gran finale di stagione con il doppio appuntamento conclusivo della WSK Final Cup in programma il 19 novembre a Lonato e il 26 novembre a Franciacorta.

Nel primo round al South Garda Karting di Lonato sono attesi infatti circa 280 piloti nelle categorie MINI, OKJ, OK, KZ2, X30 Junior e X30 Senior, e altrettante adesioni si annunciano anche per il secondo round al Franciacorta Karting Track, dove qui scenderanno in pista le categorie MINI, OKJ, OK, KZ2, OK-N e OK-N Junior.

WSK Promotion per la conclusione della 18ma stagione

La WSK Final Cup anche quest’anno si presenta quindi con tutti i presupposti per una gran chiusura e pronta a celebrare un’altra stagione, la 18ma, dei campionati targati WSK Promotion dopo gli ottimi successi riscontrati negli eventi già disputati, dalla WSK Champions Cup di inizio stagione alla WSK Super Master Series, WSK Super Cup by MINI, WSK Euro Series e WSK Open Series.

Pronto ad arricchirsi il palmares della WSK Final Cup. Il palmares della WSK Final Cup è pertanto pronto ad arricchirsi con i nomi di altri campioni del karting per questo evento giunto alla sua 12ma edizione e inaugurato nel 2011 con le vittorie di Lorenzo Travisanutto (MINI), Nicklas Nielsen (KF3), Dennis Olsen (KF2) e Bas Lammers (KZ2).

Ma sono tanti i campioni che si sono susseguiti nelle 11 edizioni finora disputate, con tanti giovani talenti come la ragazza olandese Maya Weug vincitrice nel 2016 nella MINI, passata poi con promettenti aspettative nell’automobilismo, così come Andrea Kimi Antonelli nel 2019 in OKJ, nuova promessa italiana e già campione in Formula 4 e nella Formula Regional europea.

Lo scorso anno le vittorie nella WSK Final Cup sono andate a Iskender Zulfikari (MINI), Emanuele Olivieri (OKJ), Joe Turney (OK) e Senna Van Walstijn (KZ2).

WSK FINAL CUP

1°Rd 19/11/2023 LONATO / MINI – OKJ – OK – KZ2 – X30J – X30S

2°Rd 26/11/2023 FRANCIACORTA / MINI – OKJ – OK – KZ2 – OKN - OKNJ

Tutto esaurito con 350 piloti a Lonato

E’ una entry list davvero importante quella che si presenta nella prima delle due prove della WSK Final Cup a Lonato, dal 15 al 19 novembre, per un finale di stagione da tutto esaurito in abbinamento al secondo e conclusivo appuntamento della settimana successiva a Franciacorta.

Prima prova a Lonato con 350 piloti

Al South Garda Karting sono attesi ben 350 piloti nelle categorie MINI, OKJ, OK, KZ2, X30 Junior e X30 Senior, con importanti schieramenti dei maggiori team e costruttori. Per tanti è l’occasione per confermarsi protagonisti in chiusura di stagione, o per riscattare qualche delusione, ma per diversi anche l’occasione giusta per debuttare nella categoria superiore in preparazione del prossimo anno.

Tanti protagonisti al via della WSK Final Cup

Nella MINI, sold out con 121 piloti, si presentano al via tutti i maggiori protagonisti e i vincitori della stagione, a cominciare dai campioni della recente WSK Euro Series, come Daniel Miron Lorente con il Team Driver nella MINI Gr.3 Under 10, mentre nella OKJ, con una partecipazione di circa 100 piloti, non manca il neo campione Jacopo Martinese con KR Motorsport, e nella OK con circa 50 piloti il campione Kirill Kutskov.

Molto buona la partecipazione anche nella KZ2, capitanati da Cristian Bertuca con BirelART Racing, vincitore a inizio stagione della WSK Champions Cup e della Super Master Series. Il vincitore della WSK Euro Series della MINI Gr3 Bogdan Cosma Cristofor gareggia invece con il Team Driver nella X30 Junior, dove dovrà vedersela con il compagno di squadra Tiziano Kuzhnini vincitore della Open Series, mentre nella X30 Senior è atteso il confronto fra i maggiori protagonisti della categoria, come Federico Rossi con il team PRK e Antonio Apicella con il Team Driver.

Tutti i vincitori della stagione 2023 prima del doppio round della WSK Final Cup

2023 WSK Champions Cup

KZ2: 1. Bertuca Cristian (BirelART Racing / BirelART / TM Kart / Vega)

OK: 1. Walther David (Koski Motorsport / Tony Kart / Vortex / LeCont)

OKJ: 1. Wherrell Lewis (Forza Racing / Exprit / TM Kart / Vega)

MINI Gr.3: 1. Zulfikari Iskender (BabyRace Driver Academy / Parolin / Iame / Vega)

MINI Gr.3 Under 10: 1. Legenkyi Oleksandr (Team Driver Racing Kart / KR / Iame / Vega)

X30 Junior: 1. Ferrari Riccardo (Zanchi Motorsport / Tony Kart / Iame / MG)

X30 Senior: 1. Pozzi Brando (M2 Racing / Tony Kart / Iame / MG)

2023 WSK Super Master Series

KZ2: 1. Bertuca Cristian (BirelART Racing / BirelART / Tm Kart / Vega)

OK: 1. Egozi Luis James (Tony Kart Racing Team / Tony Kart / Vortex / LeCont)

OKJ: 1. Antonov Stepan (KR Motorsport / KR / Iame / Vega)

MINI Gr.3: 1. Zulfikari Iskender (BabyRace Driver Academy / Parolin / Iame / Vega)

MINI Gr.3 Under 10: 1. Legenkyi Oleksandr (Team Driver Racing Kart / KR / Iame / Vega)

2023 WSK Open Series

KZ2: 1. Pex Stan (SP Motorsport / KR / TM Kart / LeCont)

MINI Gr.3: 1. Cosma Cristofor Bogdan (Team Driver Racing Kart / KR / Iame / Vega)

MINI Gr.3 Under 10: 1. Gorski Leonardo (BabyRace Driver Academy / Parolin / Iame / Vega)

X30 Junior: 1. Kuzhnini Tiziano (Team Driver Racing Kart / Tony Kart / Iame / MG)

X30 Senior: 1. Carenini Danny (Energy Corse / Energy Corse / Iame / MG)

OK-N: 1. Yildirim Bati Ege (Modena Kart / Parolin / TM Kart / Vega)

OK-N Junior: 1. Cosma Cristofor David (Kidix Driver Performance / KR / Iame / Vega)

WSK Super Cup By MINI

MINI Gr.3: 1. Zulfikari Iskender (BabyRace Driver Academy / Parolin / Iame / MG)

MINI Gr.3 Under 10: 1. Eskandari-Marandi Sebastian (Tony Kart Racing Team / Tony Kart / Vortex / MG)

WSK Euro Series

OK: 1. Kutskov Kirill (DPK Racing / KR / Iame / LeCont)

OKJ: 1. Martinese Iacopo (KR Motorsport / KR / Iame / Vega)

MINI Gr.3: 1. Cosma Cristofor Bogdan (Team Driver Racing Kart / KR / Iame / Vega)

MINI Gr.3 Under 10: 1. Miron Lorente Daniel (Team Driver Racing Kart / KR / Iame / Vega)

OK-N: 1. Yildirim Bati Ege (Modena Kart / Parolin / TM Kart / Vega)

OK-N Junior: 1. Hoogendoorn Dean (AKM Motorsport / KR / Iame / Vega)

Il programma provvisorio di Lonato

Il programma inizia con il consueto format con le prove libere di mercoledì 15 e giovedì 16 novembre.

Venerdì 17 novembre: prove ufficiali di qualificazione e prime manches.

Sabato 18 novembre: manches.

Domenica 19 novembre: prefinali e finali, in diretta TV Live streaming nei siti WSK, Motorsport.tv e YouTube:

www.wskarting.it/index.asp,

https://motorsport.tv/,

https://www.youtube.com/@WSKPROMOTION.

Info: www.wskarting.it/index.asp

Photo by: WSK Azione in pista

