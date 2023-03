WSK | Al Cremona Circuit il secondo round della Open Series

Dopo l’esordio di Lonato dello scorso 12 marzo, le classifiche di campionato indicano già i primi protagonisti, ma questa seconda prova ha la particolarità di assegnare un punteggio superiore, così come il punteggio in incremento anche nei due successivi appuntamenti del 16 aprile a Castelletto di Branduzzo e del 25 giugno a Sarno per la prova finale.

KZ2 – Senna è il leader dopo la “prima” di Lonato

Dopo la prima prova di Lonato, è l’olandese Senna Van Walstijn (#1 Sodikart/Sodi-TM-LeCont) a occupare la prima posizione con 88 punti grazie alla sua vittoria in Finale e agli ulteriori punti guadagnati nelle qualificazioni e in Prefinale. Seguono in classifica gli altri due maggiori protagonisti della gara di Lonato, gli italiani Paolo Ippolito (#21 KR Motorsport/KR-Iame) secondo in Finale con 69 punti, e il suo compagno di squadra, Danilo Albanese, con 47 punti, terzo in finale e in classifica. Completano le prime cinque posizioni i francesi Thomas Imbourg (#6 CPB Sport/Sodi-TM) con 32 punti e Emilien Denner (#2 Sodikart/Sodi-TM), autore della pole position in prova, con 31 punti.

KZ2.

Classifica dopo la prima prova:

1. Senna Van Walstijn (NLD) punti 88

2. Paolo Ippolito (ITA) punti 69

3. Danilo Albanese (ITA) punti 47

4. Thomas Imbourg (FRA) punti 32

5. Emilien Denner (FRA) punti 31.

MINI GR.3 – Hoogendoorn al comando della categoria

E’ il vincitore della finale di Lonato, l’olandese Dean Hoogendoorn (#501 Kidix/KR-Iame-Vega), a guidare con 65 punti la classifica provvisoria della MINI Gr.3, la categoria riservata ai giovani da 10 a 12 anni. In seconda posizione si è installato l’australiano William Calleja (#516 BabyRace/Parolin-Iame), con 46 punti conquistati soprattutto per la pole position in prova e la vittoria in Prefinale, mentre in terza posizione con 42 punti è il canadese Ilie Crisan Tristan (#526 Tony Kart R.T./Tony Kart-Vortex), secondo in finale. Inseguono il romeno Bogdan Cosma Cristofor (#539 Team Driver/KR-Iame) con 39 punti e Vladimir Ivannikov (#522 Gamoto/EKS-TM) con 38 punti.

MINI Gr.3. Classifica dopo la prima prova:

1. Dean Hoogendoorn (NLD) punti 65

2. William Calleja (AUS) punti 46

3. Ilie Crisan Tristan (CAN) punti 42

4. Bogdan Cosma Cristofor (ROU) punti 39

5. Vladimir Ivannikov punti 38.

MINI GR.3 Under 10 – Venant con un bel margine.

Nella Under 10 è il belga Antoine Venant (#572 Kidix/KR-Iame-Vega) ad aver acquisito un bel vantaggio dopo aver centrato il punteggio pieno di 90 punti, con la pole position, la vittoria in Prefinale e la vittoria in Finale. Ad inseguire è l’australiano Sebastian Eskandari-Marandi (#524 Tony Kart R. T./Tony Kart-Vortex) con 57 punti per la sua vittoria nella sua Prefinale e il terzo posto in Finale. Buon terzo il belga Henri Kumpen (#549 BabyRace/Parolin-Iame), secondo in Finale con 39 punti. Quarto posto per l’ucraino Oleksandr Legenkyi (#536 Team Driver/KR-Iame) con 34 punti, quinto il suo compagno di squadra, il polacco Wiktor Stalmach con 32 punti, ambedue in evidenza nelle Prefinali.

MINI Gr.3 U10. Classifica dopo la prima prova:

1. Antoine Venant (BEL) punti 90

2. Sebastian Eskandari-Marandi (AUS) punti 57

3. Henri Kumpen (BEL) punti 39

4. Oleksandr Legenkyi (UKR) punti 34

5. Wiktor Stalmach (POL) punti 32.

X30 Junior – Comanda Coronel

Nella X30 Junior, per i giovani emergenti della categoria monomarca, al comando si è portato l’olandese Rocco Coronel (#704 VictoryLane/Red Speed-Iame-MG) con 78 punti, autore di una bella prova con la pole position in prova e poi la vittoria in Finale. Ad inseguire sono i due piloti del Team Driver, il portoghese Lorenzo Campos (#706 Tony Kart-Iame) con 60 punti per la pole position, la vittoria in Prefinale e il terzo posto in Finale, e lo svizzero Tiziano Kuzhnini (#707 Tony Kart-Iame) con 42 punti grazie al secondo posto in Finale. Leggermente più distanziati i due italiani con Zanchi Motorsport, Christian Romeo (#714 Tony Kart-Iame) con 29 punti e Riccardo Ferrari (#712 Tony Kart-Iame) con 27 punti.

X30 Junior. Classifica dopo la prima prova:

1. Rocco Coronel (NLD) punti 78

2. Lorenzo Campos (PRT) punti 60

3. Tiziano Kuzhnini (CHE) punti 42

4. Christian Romeo (ITA) punti 29

5. Riccardo Ferrari (ITA) punti 27.

X30 Senior – Carenini al vertice

E’ uno dei piloti più rappresentativi della X30 Senior, Danny Carenini (#801 Energy Corse/Energy-Iame-MG), subito andato in testa nel campionato. Il pilota italiano è al vertice con 80 punti ottenuti con la pole position in prova, il secondo posto in Prefinale e la vittoria in Finale. Ad inseguire è il francese Matis Barbe (#821 Lyard/LN Kart-Iame) con 48 punti, autore della vittoria in Prefinale proprio davanti a Carenini, e l’italiano Andrea Giudice (#804 Marra/Tony Kart-Iame) con 44 punti per il secondo posto in Finale. Più staccati l’altro italiano Cristian Comanducci (#806 PKR/Tony Kart-Iame) con 29 punti terzo sul podio di Lonato, e il monegasco Matteo Giaccardi (#825 Nato/LN Kart-Iame) con 21 punti.

X30 Senior. Classifica dopo la prima prova:

1. Danny Carenini (ITA) punti 80

2. Matis Barbe (FRA) punti 48

3. Andrea Giudice (ITA) punti 44

4. Cristian Comanducci (ITA) punti 29

5. Matteo Giaccardi (MCO) punti 21.

Il programma della WSK Open Series, Round 2, Cremona Circuit

Venerdì 31 marzo: dalle ore 8:45 prove libere; dalle ore 16:40 prove cronometrate.

Sabato 1 aprile: dalle ore 8:45 warm up; dalle ore 10:50 manches eliminatorie.

Domenica 2 aprile: dalle ore 8:40 warm up; in diretta TV e Live Streaming dalle ore 11:10 Prefinali e dalle ore 13:50 Finali (13:50 MINI U10, 14:20 MINI GR.3, 14:50 KZ2, 15:20 X30 Junior, 15:50 X30 Senior).

Diretta TV Live Streaming

L’evento è trasmesso in diretta TV Live Streaming domenica 2 aprile per la fase finale con le Prefinali e le Finali di tutte le categorie, da seguire nei siti:

www.wskarting.it/index.asp, https://motorsport.tv/,

https://www.youtube.com/@WSKPROMOTION.

I prossimi appuntamenti della WSK Open Series 2023:

2°Rd – 02/04/2023 CREMONA / MINI - X30J - X30S - KZ2

3°Rd – 16/04/2023 CASTELLETTO / MINI - X30J - X30S

4°Rd – 25/06/2023 SARNO / MINI - OKN - OKNJ - KZ2

Risultati: www.wskarting.it/index.asp

Azione in pista Photo by: WSK

Il karting di WSK

WSK Promotion ha istituito le serie internazionali karting fin dal 2006. Da allora i campionati karting targati WSK hanno ottenuto un successo di partecipazione sempre maggiore, diventando la vetrina più qualificata del karting internazionale, che in questi anni ha superato quota 30.000 partecipazioni complessive.



Un traguardo raggiunto attraverso l’intenso lavoro del team WSK, svolto con impegno, dedizione e passione nel corso di questi 17 anni.

E con la fiducia, soprattutto, riposta dagli addetti ai lavori, dalle Federazioni, dalle case costruttrici, dai team e dai tantissimi piloti che scelgono le gare e i campionati WSK per cominciare la loro carriera nel karting e nell’automobilismo internazionale.

Oggi il karting svolto nelle serie WSK ha il vanto di rappresentare quelli che sono gli attuali campioni nell’automobilismo, in questi ultimi anni quasi tutta la griglia di partenza della Formula 1 infatti è composta da piloti che si sono formati agonisticamente negli eventi WSK.

Il karting promosso da WSK non si vive solo in pista, ma anche dietro le quinte. WSK Promotion racconta, attraverso i propri video (“Speciali”, “Highlights”, “Recap”...), il backstage di ogni gara e le attività all’interno del paddock, per rivivere appieno le emozioni del weekend.

Fin dalla sua nascita, WSK Promotion è impegnata nel dare massima visibilità alle proprie serie, per il pubblico e gli appassionati che, soprattutto in questo periodo, seguono le gare da casa. Proprio per questo, da anni, si è dotata di tutta l’infrastruttura tecnica per poter gestire in autonomia ogni evento “live”.

La regia mobile di WSK è composta da veri professionisti della comunicazione: registi, cameraman, microfonisti, addetti al suono che sfruttano al meglio gli apparati tecnologici di ultima generazione utili a trasmettere in diretta le scene più spettacolari vissute in pista. Sempre accompagnate dal commento in lingua inglese.

In un’era dove la comunicazione viaggia velocemente e a ritmo incessante, WSK Promotion corre non solo in pista ma anche su Internet. Sul sito wskarting.it il pubblico può rimanere sempre aggiornato su tutte le novità relative alle diverse serie. Un vero e proprio “hub” nel quale convogliano tutte le attività di comunicazione.