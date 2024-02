WSK | A Sarno l’ultima prova della WSK Super Master Series

Sul Circuito Internazionale Napoli di Sarno dal 27 febbraio al 2 marzo va in scena la quarta e ultima prova della WSK Super Master Series, per un epilogo del campionato che si annuncia alquanto spettacolare per l’assegnazione dei titoli dell’edizione 2024, che finora ha visto gran battaglie nelle categorie MINI Gr.3, MINI U10, OKJ, OK, OKNJ e KZ2. La fase finale di questo evento si disputa sabato 2 marzo, con le Prefinali e le Finali che daranno i titoli di categoria.

153 i punti in palio a Sarno

Nelle prime tre prove di Lonato, Cremona e Franciacorta i duelli per la vittoria hanno visto emergere tanti campioni, ma niente è scontato, e anche a Sarno c’è da aspettarsi duelli fino all’ultimo metro, con tanta incertezza per il risultato finale in campionato anche grazie al punteggio ad incremento che in quest’ultima prova vede in palio ben 153 punti: 13 punti per il primo posto dopo le manches, 60 punti per la vittoria in Prefinale e 80 punti il successo in Finale. E non è per niente escluso inserimenti al momento imprevedibili.

MINI GR.3 - Calleja guida su Miron e Blandino

A guidare la classifica nella MINI Gr.3 è l’australiano William Calleja (#516 BabyRace/Parolin-Iame) con 241 punti, seguito dallo spagnolo Daniel Miron Lorente (#501 Team Driver/KR-Iame-Vega) con 231 e l’italiano Cristian Blandino (#550 Kalì-Kart Racing/TGroup-TM Kart-Vega) con 212. Nelle tre prove finora disputate, i vincitori sono stati Blandino a Lonato, Calleja a Cremona e Miron a Franciacorta. Tre piloti con tre team diversi, e tutto aperto per la vittoria finale.

Campionato MINI Gr.3

1° William Calleja (AUS) punti 241

2° Daniel Miron Lorente (NLD) punti 231

3° Cristian Blandino (ITA) punti 212.

Azione in pista a Napoli-Sarno Photo by: WSK

MINI Gr.3 Under 10 - Perico nuovo leader su Nellegard e Robertson

Situazione incerta anche nella MINI Gr.3 Under 10, con l’italiano Niccolò Perico (#526 Energy Corse/Energy-TM Kart-Vega) passato in testa con 208 punti, vincitore nella scorsa prova di Franciacorta. Segue con 185 punti lo svedese Carl Nellegard (#553 Ward Racing/Tony Kart-TM Kart-Vega), vincitore nella prima prova di Lonato con 185 punti, e lo scozzese Mason Robertson (#513 BabyRace/Parolin-Iame-Vega) con 141 punti, autore di una stagione in crescendo. Anche qui tre piloti con tre team diversi.

Campionato MINI Gr.3 U10

1° Niccolò Perico (ITA) punti 208

2° Carl Nellegard (SWE) punti 185

3° Mason Robertson (SCO) punti 141

Azione in pista a Napoli-Sarno Photo by: WSK

OKJ - Schaufler prosegue al comando

Nella OK-Junior si conferma in testa l’austriaco Niklas Schaufler (#301 DPK Racing/KR-Iame-Vega), vincitore della prima prova di Lonato e ancora al comando nonostante il suo ritiro nella finale della scorsa prova di Franciacorta. Con la vittoria nella Prefinale di Franciacorta, Schaufler mantiene la vetta della classifica con 231 punti, seguito dal belga Dries Van Langendonck (#328 Forza Racing/Exprit-TM Kart-Vega), vincitore a Cremona, con 187 punti, e dallo spagnolo Christian Costoya (#337 Parolin Motorsport/Parolin-TM Kart-Vega), vincitore di Franciacorta, con 147 punti. DPK, Forza Racing e Parolin i tre team ai vertici della classifica.

Campionato OKJ

1° Niklas Schaufler (AUT) punti 231

2° Dries Van Langendonck (BEL) punti 187

3° Christian Costoya (ESP) punti 147.

Azione in pista a Napoli-Sarno Photo by: WSK

OK - Eyckmans continua la sua leadership

Il belga Ean Eyckmans (#209 BirelART Racing/TM Kart), passato in testa al campionato già con la vittoria di Cremona, prosegue la sua permanenza in testa alla classifica grazie al secondo posto ottenuto a Franciacorta alle spalle di Dmitry Matveev (#276 KR Motorsport/KR-Iame-LeCont). In seconda posizione sale l’italiano Sebastiano Pavan (#218 Tony Kart Racing Team/OTK-Vortex-LeCont), mentre scivola al terzo posto l’ucraino Oleksandr Bondarev (#201 Prema Racing/KR-Iame-LeCont) a secco di punti nella scorsa prova di Franciacorta dopo l’avvio fulminante nell’apertura di Lonato che lo aveva proiettato in testa al campionato.

Campionato OK

1° Ean Eyckmans (BEL) punti 223

2° Sebastiano Pavan (ITA) punti 141

3° Oleksandr Bondarev (UKR) punti 138

Azione in pista a Napoli-Sarno Photo by: WSK

KZ2 - Bertuca sempre al comando

Dopo la vittoria nella prima prova di Lonato, l’italiano Cristian Bertuca (#1 BirelART Racing/BirelART-TM Kart) con 229 punti riesce a mantenere il comando della classifica grazie agli altri due podi ottenuti a Cremona e a Franciacorta, così come il secondo posto lo mantiene il suo compagno di squadra, il romeno Daniel Vasile con 154 punti, a podio a Lonato e poi con due piazzamenti. Una gran bagarre si è scatenata invece fra gli altri inseguitori, con il vincitore di Franciacorta, il francese Tom Leuillet (#33 Tony Kart Racing Team/OTK-Vortex-Vega) salito ora al terzo posto con 125 punti, e il vincitore di Cremona, l’altro francese Emilien Denner (#11 Sodikart/Sodi-TM Kart-Vega), quarto con 104 punti.

Campionato KZ2

1° Cristian Bertuca (ITA) punti 229

2° Daniel Vasile (ROU) punti 154

3° Tom Leuillet (FRA) punti 125

Azione in pista a Napoli-Sarno Photo by: WSK

OKNJ - Buon vantaggio di Cosma Cristofor

Nella OK-N Junior la classifica di campionato è sub-judice per un appello, ma non coinvolge al momento la testa della classifica, dove ha preso un buon vantaggio il romeno Bogdan Cosma Cristofor (#711 Forza Racing/Exprit-TM Kart-Vega) grazie alla vittoria ottenuta nella scorsa prova di Franciacorta e nel primo appuntamento di Lonato. A seguire in classifica con 171 punti l’italiano Valerio Viapiana(#702 Team Driver/KR-Iame-Vega), autore di buoni piazzamenti in tutte e tre le prime prove, e con 165 punti l’inglese Archie Lovatt (#712 Forza Racing/Exprit-TM Kart-Vega), vincitore della seconda prova di Cremona.

Campionato OKNJ (sub-judice)

1° Bogdan Cosma Cristofor (ROU) punti 268

2° Valerio Viapiana (ITA) punti 171

3° Archie Lovatt (GBR) punti 165

Azione in pista a Napoli-Sarno Photo by: WSK

Il programma della WSK Super Master Series, Rd4 Sarno

Martedì 27 e mercoledì 28 febbraio: prove libere.

Giovedì 29 febbraio: prove libere; prove cronometrate; manches.

Venerdì 1 marzo: warm up; manches eliminatorie.

Sabato 2 marzo: warm up; in diretta TV e Live Streaming Prefinali e Finali.

WSK SUPER MASTER SARNO Photo by: WSK

