WSK | A Sarno il 21-25 giugno prova finale della WSK Open Series

Nel weekend del 25 giugno sul Circuito Internazionale Napoli di Sarno sono pronti a scendere in pista i protagonisti della WSK Open Series per la quarta e ultima prova che nell’occasione assegnerà i titoli nella MINI e in KZ2 dopo gli appuntamenti di Lonato, Cremona e Castelletto. In gara a Sarno anche le due nuove categorie OK-N e OK-N Junior per la loro prima uscita in un evento organizzato da WSK Promotion.

Grazie al punteggio superiore di quest’ultima prova rispetto ai precedenti appuntamenti, è attesa una gran battaglia fra i maggiori contendenti per la conquista dei titoli di categoria, visto che i punti a disposizione per la prima posizione a Sarno sono ben 153 fra manche, prefinale e finale.

MINI Gr.3 - Bogdan Cosma Cristofor al comando di stretta misura

Nella MINI si presentano al gran completo tutti i protagonisti della categoria. Nella MINI Gr.3 dopo le prime tre prove è in testa con 219 punti il romeno Bogdan Cosma Cristofor (#539 Team Driver/KR-Iame-Vega) con una vittoria ottenuta a Cremona, seguito di stretta misura dall’olandese Dean Hoogendoorn (#501 Kidix/KR-Iame) vincitore a Lonato con 204 punti e dallo spagnolo Bosco Arias Chavarri (#503 Team Driver/KR-Iame), che grazie alla vittoria nella scorsa prova di Castelletto è terzo con 160 punti.

MINI GR.3 Campionato:

1. Bogdan Cosma Cristofor (ROU) punti 219

2. Dean Hoogendoorn (NLD) punti 204

3. Bosco Arias Chavarri (ESP) punti 160

4. Vladimir Ivannikov punti 149

5. Keelan Harvick (USA) punti 131

MINI GR.3 UNDER 10 – In testa si è portato Gorski

Nella MINI Gr.3 Under 10 è il polacco Leonardo Gorski (#511 BabyRace/Parolin-Iame-Vega) ad essere passato in testa alla classifica con 200 punti dopo la vittoria nella scorsa prova di Castelletto, seguito da Michele Orlando (#618 IPK Official/IPK-TM Kart) con 140 punti e con un successo al suo esordio a Cremona, e dal belga Antoine Venant (#572 Kidix/KR-Iame) che con 132 punti vanta una vittoria nella prima prova a Lonato.

MINI GR.3 U10 Campionato:

1. Leonardo Gorskyi (POL) punti 200

2. Michele Orlando (ITA) punti 140

3. Antoine Venant (FRA) punti 132

4. Oleksandr Legenkyi (UKR) punti 124

5. Sebastian Eskandari-Marandi (AUS) 122

KZ2 – Tutti all’assalto del leader Stan Pex

In KZ2 c’è tutto il gotha della categoria, con tanti campioni pronti a giocarsi il titolo dopo le due prove di Lonato e Cremona. A comandare la classifica provvisoria con 141 punti è l’olandese Stan Pex (#13 SP Motorsport/KR-TM Kart) con il successo conquistato a Cremona, seguito con 88 punti dall’altro olandese Senna Van Walstijn (#1 Sodikart/Sodi-TM Kart) vincitore a Lonato. Ma qui saranno in tanti pronti a dare spettacolo per l’assalto alla prima posizione di Pex, che nonostante il suo vantaggio non può ancora vantare di avere il titolo in tasca. Fra i maggiori contendenti, il giovane Cristian Bertuca (#51 BirelART Racing/BirelART-TM Kart) quest’anno già vincitore della WSK Champions Cup e della WSK Super Master Series, ma fra gli oltre 80 iscritti di Sarno gli avversari non mancano certamente.

KZ2 Campionato:

1. Stan Pex (NLD) punti 141

2. Senna Van Walstijn (NLD) punti 88

3. Alessandro Minetto (ITA) punti 80

4. Paolo Ippolito (ITA) punti 69

5. Daniele Federici (ITA) punti 49

OK-N e OK-N Junior all’esordio

In questa prova della WSK Open Series al via anche le due nuove categorie in presa diretta OK-N e OK-N Junior nella prova unica di Sarno, per il loro esordio in una manifestazione WSK. La categoria ha iniziato il suo percorso nel Campionato Italiano ACI Karting con le prime due prove, e il confronto con le diverse motorizzazioni si è fatto subito interessante. E’ attesa una partecipazione in crescita, con l’obiettivo di favorire i piloti in un passaggio graduale dalle categorie inferiori.

Diretta TV Live Streaming

L’evento è trasmesso in diretta TV Live Streaming domenica 25 giugno per la fase finale con le Prefinali e le Finali di tutte le categorie, da seguire nei siti:

www.wskarting.it/index.asp

https://motorsport.tv/

https://www.youtube.com/@WSKPROMOTION

Il programma della WSK Open Series, Round 4, Sarno

Mercoledì 21 e Giovedì 22 giugno: prove libere dalle ore 8:30.

Venerdì 23 giugno: ore 8:30 prove libere; 14:20 prove cronometrate; 15:40 manches.

Sabato 24 giugno: ore 8:30 warm up; 11:00 manches eliminatorie.

Domenica 25 giugno: ore 8:30 warm up; in diretta TV e Live Streaming dalle ore 10:40 Prefinali e dalle ore 13:30 Finali (13:30 MINI U10, 14:00 MINI GR.3, 14:30 KZ2, 15:00 OK-N e OK-N Junior).

Info, Risultati, Classifiche: www.wskarting.it/index.asp

Azione in pista Photo by: WSK

Il karting di WSK

WSK Promotion ha istituito le serie internazionali karting fin dal 2006. Da allora i campionati karting targati WSK hanno ottenuto un successo di partecipazione sempre maggiore, diventando la vetrina più qualificata del karting internazionale, che in questi anni ha superato quota 30.000 partecipazioni complessive.

Un traguardo raggiunto attraverso l’intenso lavoro del team WSK, svolto con impegno, dedizione e passione nel corso di questi 17 anni.

E con la fiducia, soprattutto, riposta dagli addetti ai lavori, dalle Federazioni, dalle case costruttrici, dai team e dai tantissimi piloti che scelgono le gare e i campionati WSK per cominciare la loro carriera nel karting e nell’automobilismo internazionale.

Oggi il karting svolto nelle serie WSK ha il vanto di rappresentare quelli che sono gli attuali campioni nell’automobilismo, in questi ultimi anni quasi tutta la griglia di partenza della Formula 1 infatti è composta da piloti che si sono formati agonisticamente negli eventi WSK.

Il karting promosso da WSK non si vive solo in pista, ma anche dietro le quinte. WSK Promotion racconta, attraverso i propri video (“Speciali”, “Highlights”, “Recap”...), il backstage di ogni gara e le attività all’interno del paddock, per rivivere appieno le emozioni del weekend.

Fin dalla sua nascita, WSK Promotion è impegnata nel dare massima visibilità alle proprie serie, per il pubblico e gli appassionati che, soprattutto in questo periodo, seguono le gare da casa. Proprio per questo, da anni, si è dotata di tutta l’infrastruttura tecnica per poter gestire in autonomia ogni evento “live”.

La regia mobile di WSK è composta da veri professionisti della comunicazione: registi, cameraman, microfonisti, addetti al suono che sfruttano al meglio gli apparati tecnologici di ultima generazione utili a trasmettere in diretta le scene più spettacolari vissute in pista. Sempre accompagnate dal commento in lingua inglese.

In un’era dove la comunicazione viaggia velocemente e a ritmo incessante, WSK Promotion corre non solo in pista ma anche su Internet. Sul sito wskarting.it il pubblico può rimanere sempre aggiornato su tutte le novità relative alle diverse serie. Un vero e proprio “hub” nel quale convogliano tutte le attività di comunicazione.