WSK | A La Conca la conclusione della Open Series 2024

Il Circuito Internazionale La Conca si appresta a celebrare i campioni della WSK Open Series, nella seconda e conclusiva tappa che inizia martedì 7 maggio con le prime prove libere per poi concludersi sabato 11 maggio per la fase finale, trasmessa in diretta TV Live Streaming. In gara, come nel primo appuntamento di Franciacorta, le categorie MINI, OKNJ, OKN, KZ2 e KZ2 Masters.

Positivo l’esordio delle nuove categorie inserite nella WSK Open Series.

Il primo appuntamento disputato le scorso mese sul circuito di Franciacorta Karting Track ha visto scendere in pista insieme per la prima volta in un weekend di WSK Promotion, le categorie OK-N e OK-N Junior, istituite da FIA Karting per agevolare l’ingresso dei piloti in OK e OKJ.

Le due classi monomarcia sono state subito promosse e dopo un anno dal loro avvio è possibile affermare che il lavoro fatto ha dato i suoi frutti, con griglie nutrite e partecipate, con gare divertenti e ricche di battaglie.

Un traguardo raggiunto con team, piloti e meccanici che hanno riposto fiducia nella macchina organizzativa di WSK Promotion. Ma la WSK Open Series ha il privilegio di aver dato l’avvio anche alla KZ2 Masters, dove anche qui non è mancato l’interesse per questa categoria riservata ai piloti più esperti, con età da 35 anni. Ecco i protagonisti al via.

KZ2 - Van Walstijn prima vittoria e attuale leader

In KZ2 è arrivata la prima vittoria stagionale del pilota olandese Senna Van Walstijn (#11 Sodikart/Sodi-TM Kart-LeCont), ottenuta davanti all’italiano Cristian Bertuca (#1 BirelART Racing/BirelART-TM Kart).

I due piloti occupano le prime due posizioni in campionato, mentre Giuseppe Palomba (#40 Sodikart/Sodi-TM Kart), terzo a Franciacorta, è quarto in campionato preceduto dallo svedese Viktor Gustavsson (#25 CRG Racing Team/CRG-TM Kart), autore della vittoria in Prefinale-B.

La classifica di campionato:

1° Senna Van Walstijn (NLD) punti 111

2° Cristian Bertuca (ITA) punti 80

3° Viktor Gustavsson (SWE) punti 61.

KZ2 Masters - Forè domina la prima

La prima gara in assoluto della KZ2 Masters in un weekend marchiato WSK Promotion va nelle mani di Davide Forè (#102 GSR Team/BirelART-TM Kart-LeCont). L’italiano ha dominato a Franciacorta e in classifica precede gli altri due italiani Manuel Cozzaglio (#106 VZeta/BirelART-TM Kart) e Alessio La Martina (#103 KR-TM Kart). Il croato Kristijan Habulin (#112 TBKart Racing Team/TBKart-TM Kart), terzo sul podio di Franciacorta, occupa la quarta posizione.

La classifica di campionato

1° Davide Forè (ITA) punti 111

2° Manuel Cozzaglio (ITA) punti 80

3° Alessio La Martina (ITA) punti 48

OK-N - Marchesi al comando

La OK-N ha salutato la prima affermazione di Nicolas Marchesi (#204 Team Driver/KR-Iame-Vega) in una gara promossa da WSK Promotion. Il pilota italiano a Franciacorta ha preceduto lo svizzero Christian Canonica (#234 KGT Motorsport/Tony Kart-Vortex) e il greco Vasileios Apostolidis (#206 AKM Motorsport/KR-Iame). In campionato Marchesi si presenta al comando seguito da Apostolidis e Canonica.

La classifica di campionato

1° Nicolas Marchesi (ITA) punti 111

2° Vasileios Apostolidis (GRC) punti 69

3° Christian Canonica (CHE) punti 60

OK-N Junior - Berezkin leader dopo Franciacorta

È Ilia Berezkin (#322 Monster K/CRG-TM Kart-Vega) a salire sul gradino più alto del podio del primo appuntamento dell’Open Series in OKNJ. Il pilota di Monster K Factory Team in finale è riuscito ad avere ragione del monegasco Andrea Manni (#306 Forza Racing/Exprit-TM Kart) e del brasiliano Antonio Pizzonia (#328 Team Driver/KR-Iame). I tre piloti del podio di Franciacorta occupano anche le prime tre posizioni del campionato.

La classifica di campionato

1° Ilia Berezkin punti 98

2° Andrea Manni (MCO) punti 91

3° Antonio Pizzonia (BRA) punti 44

MINI Gr.3 - Truchot con autorità

Alessandro Truchot (#512 BabyRace/Parolin-Iame-Vega) vince con autorità il primo round della Open Series della MINI Gr.3. Il pilota americano a Franciacorta ha vinto la finale sull’indonesiano Oliveri Sini (#524 Tony Kart Racing Team/Tony Kart-Vortex) e su Mark Pilipenko (#506 BabyRace/Parolin-Iame). In campionato alle spalle di Truchot si inserisce Pilipenko con due punti davanti a Sini.

La classifica di campionato

1° Alessandro Truchot (USA) punti 107

2° Mark Pilipenko punti 61

3° Oliveri Sini (IDN) punti 59

MINI Gr.3 Under 10 - Perico ancora a segno

Un altro successo lo mette e segno Niccolò Perico (Energy Corse/TM Kart) nella MINI Gr.3 U10, già vincitore della WSK Champions Cup e della WSK Super Master Series. Il giovane pilota italiano a Franciacorta ha preceduto in volata lo scozzese Mason Robertson (#509 BabyRace/Parolin-Iame) e l’altro italiano e compagno di squadra Lorenzo Di Pietrantonio. I tre piloti vanno a occupare anche le prime tre posizioni in campionato.

La classifica di campionato

1° Niccolò Perico (ITA) punti 111

2° Mason Robertson (SCO) punti 71

3° Lorenzo Di Pietrantonio (ITA) punti 68

Copertura Media per La Conca

Sabato 11 maggio la fase finale in diretta TV Live Streaming, nella pagina Facebook WSK Promotion, nei siti WSK, Motorsport.com, YouTube e nella piattaforma Vimeo:

Il programma della WSK Open Series, Rd2 La Conca

Martedì 7 e Mercoledì 8 maggio: prove libere.

Giovedì 9 maggio: prove cronometrate; manches.

Venerdì 10 maggio: warm up; manches eliminatorie.

Sabato 11 maggio: warm up; Prefinali e Finali in diretta TV e Live Streaming.