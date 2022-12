Tarnvanichkul: il 13enne di Red Bull che vuole seguire Albon

La Thailandia non può vantare una ricca storia ai massimi livelli del motorsport, ma da quando ha debuttato in Formula 1 nel 2019, Alex Albon sta contribuendo a cambiare le cose.

Il suo lavoro fuori dalla pista in un orfanotrofio sta contribuendo a fare una differenza significativa nella vita dei bisognosi in Thailandia e il suo impegno in F1 è anche una fonte di ispirazione.

Enzo Tarnvanichkul ha appena 13 anni, ma i suoi risultati lo fanno già considerare una stella del futuro. Quest'anno ha vinto il campionato mondiale di karting FIA OK Junior, diventando il secondo campione del mondo di karting tailandese dopo Albon. Lo ha fatto nel modo più difficile, lottando dopo un incidente nella Super Heat prima di conquistare la vittoria partendo dalla sesta posizione in griglia nel finale.

Enzo Tarnvanichkul, Campione del Mondo FIA Karting - Junior Photo by: FIA

"Ho dato il massimo e ovviamente ho cercato di rappresentare al meglio il mio Paese", ha detto Tarnvanichkul prima di ritirare il trofeo OKJ alla premiazione della FIA all'inizio del mese.

"Credo di essere stato l'unico pilota tailandese in finale per il campionato mondiale. Come Alex, ho cercato di fare del mio meglio e alla fine ho ottenuto il miglior risultato che potessi sperare".

Albon è sempre stato molto orgoglioso delle sue origini thailandesi, e lo stesso vale per Tarnvanichkul, che ha detto: "Sono ansioso di seguire le orme delle persone che mi hanno ispirato lungo il percorso, come Alex".

"Penso che rappresentando un Paese che non ha avuto successo come altri, ci sia un po' più di pressione. Vuoi dare il meglio per il tuo Paese e mostrarti nel modo migliore, rendendoti orgoglioso di te stesso e delle tue origini".

"In generale, credo che Alex sia il punto di riferimento. È quello che finora ha fatto più strada in Formula 1 come thailandese, ed è quello da battere".

Alex Albon, Williams Photo by: Erik Junius

La vittoria del titolo OKJ ha contribuito a far conoscere Tarnvanichkul come stella del futuro, aprendogli la strada per seguire l'esempio di Albon in un altro modo: entrando a far parte del programma junior Red Bull per il 2023.

Sebbene il sostegno della Red Bull tenda a concentrarsi su coloro che sono più avanti nella scala delle monoposto e che si avvicinano alla F1, il suo capo delle giovanili, Helmut Marko, segue ancora chi cresce nei kart. L'impressionante stagione 2013 di Max Verstappen ha fatto sì che, quando l'anno successivo è passato alle monoposto, la Red Bull fosse già in grado di prenderlo sotto la sua ala protettrice e di farlo diventare il più giovane pilota ad esordire in F1 dopo una sola annata.

"È un'accademia molto prestigiosa, molti piloti che l'hanno frequentata sono arrivati in F1 - ha commentato Tarnvanichkul - Il fatto di entrare a far parte di un'accademia così famosa mi rende innanzitutto molto felice, ma poi si pensa ai risultati e ci si mette un po' sotto pressione. Tutti noi andiamo in pista e cerchiamo di vincere, quindi la pressione è maggiore".

"Avere un'azienda come la Red Bull sulla propria auto rende tutto più divertente e mette un po' più di pressione su di sé per rappresentarla al meglio".

Helmut Marko, consulente, Red Bull Racing Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Marko è noto per pretendere il meglio dai piloti della sua rosa di giovani, ma Tarnvanichkul ha avuto una prima impressione positiva dai loro incontri prima della firma.

"È una persona fantastica. Penso a tutta la sua carriera, ha corso in F1 e a Le Mans; ti ispira molto quando lo incontri di persona. A volte la televisione può trarre in inganno, ma in realtà quando ci parli è speciale".

L'entusiasmo di Marko per il potenziale di Tarnvanichkul è già stato espresso a Verstappen, che era presente per consegnare i trofei di karting al gala della FIA.

"Ho sentito parlare molto bene di lui, questo trofeo parla già da solo", ha detto Verstappen.

"Helmut è molto entusiasta, quindi non vedo l'ora che sia nel team e di vedere cosa riuscirà a realizzare nei prossimi anni".