Schumacher: il kartodromo di Kerpen sarà ristrutturato

Il kartodromo di Kerpen, di proprietà della famiglia Schumacher e luogo che ha visto muovere i primi passi a Michael, si è assicurato un finanziamento che garantirà il suo futuro a lungo termine.

Nel 2016 erano sorti molto dubbi circa il destino della sede complice le manovre compiute dalla compagnia energetica RWE che aveva acquistato molte parti dell’area circostante nel tentativo di espandere l’estrazione di lignite dalla vicina foresta di Hambach.

Nonostante le opposizioni, la RWA ha portato avanti il proprio progetto che comprendeva anche la demolizione del kartodromo ed a gennaio 2018 la società ha presentato una offerta che sembrava aver messo fine definitivamente alla storia della struttura.

Tuttavia nel 2020 la RWE è tornata sui suoi passi decidendo di non espandere ulteriormente le sue miniere a cielo aperto nella regione a seguito delle proteste degli ambientalisti a tutela della foresta di Hambach. Sulla scorta di queste sono poi state adottate leggi locali per garantire la sua conservazione.

In un primo momento, però, il destino del kartodromo di Kerpen è rimasto incerto perché la RWE era ancora proprietaria del terreno. Oggi, invece è emerso come sia stato concordato un contratto di locazione tra i gestori della pista e la RWE. La società ha inoltre garantito che la sede non verrà demolita.

Grazie ai fondi pagati inizialmente per la vendita del terreno si potranno finalmente effettuare tutti i lavori di ammodernamento della struttura.

Gerhard Noack, presidente del kart club locale, ha dichiarato al quotidiano Kölner Express: "Abbiamo siglato un contratto di locazione con RWE per dieci anni, più un'opzione per altri cinque, e ora possiamo investire i soldi della vendita nella ristrutturazione necessaria".

"Le strade di accesso e la pista saranno nuovamente asfaltate, costruiremo nuovi cordoli e doppie recinzioni in modo da poter organizzare nuovamente gare internazionali come i campionati del mondo, i campionati europei e la WSK".

L'ultima gara di campionato del mondo disputata a Kerpen ha avuto luogo nel 2001, ed in quella occasione lo stesso Michael Schumacher prese parte all'evento lottando con giovani molto promettenti tra cui Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Loic Duval ed il vincitore del titolo Vitantonio Liuzzi.

Oltre a un rinnovamento del circuito principale, ci sono piani per costruire una nuova pista per i kart elettrici.