Kart | ACI ritira la licenza sportiva ad Artem Severyukhin

Il saluto romano compiuto dal gradino più alto del podio di Portimao è costato caro ad Artem Severiukhin. Il pilota russo, che correva con licenza italiana per le note vicende, si era imposto nel Round 1 del Campionato Europeo Karting andato in scena in Portogallo.

Quando l’inno di Mameli è stato trasmesso prima della premiazione, Severiukhin ha portato il pugno al petto all’altezza del cuore per poi spiegare il braccio e mimare un saluto nazista.

Le immagini del podio di Portimao hanno fatto il giro del mondo e le reazioni non sono tardate ad arrivare.

La FIA nella giornata di ieri ha annunciato che avrebbe aperto una indagine su quanto accaduto, mentre il team Ward Racing ha diramato, sempre nella giornata di ieri, un comunicato nel quale veniva resa nota l’immediata rescissione del contratto con l’atleta russo.

Nella giornata odierna è poi arrivata la decisione dell’ACI che ha preso posizione revocando la licenza sportiva a Severyukhin.

Nel comunicato diffuso dall’ufficio stampa dell’ACI si legge: “Mentre la riunione straordinaria della Giunta Sportiva dell'Automobile Club d'Italia - convocata per assumere provvedimenti urgenti in seguito all'inqualificabile e inaccettabile gesto del pilota russo di kart Artem Severyukhin, sul podio della gara degli Europei juniores di kart a Portimao (Portogallo) - è ancora in corso, si apprende che la Giunta medesima ha deciso il ritiro immediato della licenza sportiva di Severyukhin e lo ha, contestualmente, deferito alla Giustizia sportiva affinché possa valutare la definizione di ulteriori sanzioni che rientrano nella propria sfera di competenza”.

“Provvedimenti inevitabili, dal momento che, con il suo gesto sconsiderato, Severyukhin ha dimostrato mancanza di rispetto non solo dei valori universali ai quali, da sempre, si ispira ogni sport, ma anche di umanità, dignità e convivenza civile”.

“Severyukhin aveva ottenuto la licenza italiana, così come prevedono i regolamenti FIA (la Fédération Internationale de l'Automobile), che lasciano ai giovani piloti di ogni nazionalità la più ampia libertà di movimento tra le Federazioni internazionali, per consentire loro di crescere professionalmente in quei Paesi – come l’Italia – che hanno una grandissima tradizione quanto a formazione nel motorsport e avviamento dei piloti al professionismo”.

“Il nostro Paese, in particolare, è da sempre il più importante al mondo per quanto riguarda la pratica del kart, come dimostra il fatto che solo nel 2021 sono stati 355 i piloti stranieri, delle più varie nazionalità, che hanno ottenuto la licenza sportiva italiana per questa disciplina”.