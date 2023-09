FIA Girls on Track-Rising Stars: scelte le quattro finaliste

I tre giorni a Franciacorta sono stati un’esperienza intensa, ma divertente, per tutte le otto juniores che vi hanno preso parte. Nella giornata conclusiva le ragazze si sono concentrate in pista nel corso della mattinata al volante dei go-kart forniti da Tony Kart e sono state esaminate meticolosamente in una serie di sessioni di prove, qualifiche e superpole, prima della simulazione di gara finale in cui i giovani talenti, mentre lottavano per la supremazia, hanno regalato un po’ di elettrizzante azione.

Oltre alla competizione in pista, le ragazze hanno partecipato a workshop e test fuori pista incentrati su attività psicologiche e fisiche condotte da 321 Perform. Il programma comprendeva anche un workshop di sensibilizzazione e formazione sui media sotto l’occhio attento di Deborah Mayer, presidente della Commissione FIA Women in Motorsport.

Dopo le attività finali, i giudici del programma, tra cui l’ex pilota francese e responsabile del rilevamento di Iron Dames Cathy Muller e la Ferrari Driver Academy (FDA), la Scuola Federale ACI Sport “Michele Alboreto”, Tony Kart e 3.2.1 Perform, si sono riuniti per selezionare e decretare le finalist junior.

Nonostante sia stata una decisione estremamente combattuta, alla fine sono state selezionate le quattro giovani che andranno alla Ferrari Driver Academy nel mese di novembre per prendere parte al FIA-FDA Karting Scouting Camp. Le fortunate pilote sono:

Eva Dorrestijn, Paesi Bassi

Annabella Fairclough, Regno Unito

Bianca Nagy, Ungheria

Vanessa Silkunaite, Lituania

Per le otto pilote senior, il programma proseguirà mercoledì e giovedì, con un’attività che sarà incentrata in gran parte sull’esperienza in monoposto al volante di vetture di Formula 4. La pressione sarà su come si adatteranno alla categoria di monoposto FIA entry-level e dimostreranno la loro rapidità e capacità di migliorare nel corso della settimana.

Pirelli, partner del programma, garantirà un’altra parte cruciale dei progressi delle ragazze in un workshop incentrato sull’importanza della gestione degli pneumatici e sul ruolo che essi svolgono nella buona riuscita in pista. L’azienda italiana di pneumatici ha una lunga tradizione di successi nel motorsport e nel sostenere, incoraggiare e aiutare a far crescere giovani talenti sia in pista che fuori.

Al termine del processo di selezione, la pilota junior vincitrice parteciperà a una stagione di karting internazionale con il supporto della Ferrari Driver Academy, mentre per quanto riguarda la pilota senior che verrà selezionata, questa diventerà potenzialmente la quarta donna ad avere la possibilità di unirsi alla Ferrari Driver Academy per un’opportunità irripetibile di sviluppare una carriera professionale in questo sport e di competere all’interno di un campionato di Formula 4 con il supporto del principale partner di FIA Girls on Track, vale a dire il progetto Iron Dames.

Deborah Mayer, Presidente della Commissione FIA Women in Motorsport: “E' stato davvero un piacere essere presente a Franciacorta per la selezione junior del programma FIA Girls on Track Rising Stars. Apprezzo l’incredibile spirito e determinazione di ogni partecipante. Hanno semplicemente dimostrato quanto sia forte la loro passione per il motorsport e i loro sogni".

"Congratulazioni e in bocca al lupo per la finale a Vanesa, Bianca, Annabella ed Eva, prime classificate nella categoria junior. Quanto alle altre, è solo l’inizio del cammino. Non devono rinunciare al loro sogno e alla loro passione e devono continuare a lavorare duramente e migliorare come hanno fatto in questa settimana".

"Desidero ringraziare di cuore la Scuola Federale ACI per aver organizzato l’evento secondo standard così elevati. Tutti i miei migliori e sentiti ringraziamenti a tutti i nostri partner – Ferrari Driver Academy, Iron Dames, 3.2.1 Perform, Pirelli, OMP per il loro contributo, assistenza e dedizione. Non vediamo l’ora di accogliere le quattro finaliste qui a Franciacorta per la finale di novembre".

Le notizie, informazioni e video sul FIA Girls on Track – Rising Stars sono disponibili sulle piattaforme social di FIA Women in Motorsport.